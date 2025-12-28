Jetset
Marito Rivera pone el sabor en la Costa del Sol
Cientos de turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de un show divertido y tropical en el centro recreativo Costa del Sol esta tarde de sábado.
Y no era para menos, Marito Rivera y su grupo Bravo puso a bailar a todos los asistentes al nuevo parque.
Imágenes compartidas por las autoridades dan muestra del ambiente playero que se vivió donde la tranquilidad y seguridad no pudo faltar.
“Seguridad, tranquilidad y ambiente familiar. Así se disfruta el Reventón de fin de año el Parque Recreativo Costa del Sol, con música y espacios seguros para todos” destacó el ISTU.
Muere la actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés, a los 91 años
La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo la fundación que lleva su nombre en las redes sociales.
La protagonista de ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956), ‘La verdad’ (1960) y ‘El desprecio’ (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras el fallecimiento de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.
Una exitosa carrera en la música
Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.
Quedó para los anales el single ‘J’ai t’aime… moi, non plus’, grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y ‘enfant terrible’ de ‘la chanson française’ Serge Gainsbourg. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los más que sensuales gemidos de Bardot.
Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.
Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.
También creó la polémica entre el movimiento feminista por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer.
La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus dos propiedades del balneario de Saint-Tropez, con serias dificultades para andar y lejos de la vida pública.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró que Bardot encarnaba «una vida de libertad» que aportó «un brillo universal a Francia».
«Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo», dijo Macron en ‘X’.
Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa con la Bardot se mostraba próxima ideológicamente, mostró su «pesar inmenso» por el fallecimiento de la actriz y consideró que fue una personalidad «extraordinariamente francesa».
Rob Schneider felicita a El Salvador por Navidad y anuncia interés en visitar el país en 2026
El reconocido actor y comediante estadounidense Rob Schneider envió un mensaje de felicitación navideña al pueblo salvadoreño, destacando los avances en materia de paz y seguridad que actualmente se viven en El Salvador
A través de su cuenta oficial en la red social X, Schneider expresó: “Feliz Navidad a los salvadoreños en su país, ahora en paz y seguridad. ¡Espero visitar El Salvador en 2026!”, un mensaje que rápidamente fue compartido y comentado por cientos de usuarios.
Las declaraciones del actor de Hollywood fueron recibidas con entusiasmo por salvadoreños, quienes valoraron el reconocimiento internacional al clima de tranquilidad que hoy se percibe en el país, así como el interés de figuras del entretenimiento mundial por conocerlo de primera mano.
Este pronunciamiento se suma a una creciente lista de personalidades internacionales que han mostrado curiosidad y expectativa por visitar El Salvador, un destino que continúa ganando visibilidad global por su transformación y proyección turística.
Muere a los 60 años el actor de “Friends” Pat Finn
El elenco de “Friends” vuelve a enfrentar una pérdida. A poco más de un año del fallecimiento de Matthew Perry, se confirmó la muerte del comediante y actor Pat Finn, quien participó en la icónica serie. Tenía 60 años.
La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que se informó que el actor falleció el pasado 22 de diciembre en su hogar, rodeado de sus seres queridos: su esposa Donna, sus hijos y sus mascotas.
Además de su participación en “Friends”, Pat Finn tuvo apariciones en series como “Seinfeld” y “The Middle”, además de otros títulos como “Murphy Brown”, “3rd Rock from the Sun”, “Ed” y “My Boys”.
Pat Finn fue diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022. Aunque en un inicio el tratamiento le permitió retomar su vida cotidiana, la enfermedad reapareció de manera agresiva tiempo después.