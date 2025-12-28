Principal
Varios lesionados deja múltiple accidente en bulevar Monseñor Romero
Al menos siete personas resultaron lesionadas luego de registrarse un múltiple accidente vial sobre el bulevar Monseñor Romero, a la altura del parque El principito en ciudad Merliot.
De acuerdo con informes preliminares, cinco de las víctimas fueron trasladadas a centros de salud tras presentar distintos tipos de heridas.
Entre tanto, el resto de lesionados fueron atendidos en el lugar por elementos de distintas instituciones de socorro.
Las primeras investigaciones indican que el exceso de velocidad y la distracción fueron la causa de este percance vial.
Principal
Conductor pierde el control y se accidenta sobre la curva el Papaturro
El Viceministerio de Transporte (VMT) reportó un siniestro vial sobre la carretera al Puerto de La Libertad, específicamente sobre el sector conocido como la curva El Papaturro.
En el lugar, un conductor perdió el control de su vehículo debido al exceso de velocidad.
“Con una de nuestras grúas, movilizamos vehículo que sufrió siniestro vial en la curva del Papaturro, ctra. al Puerto de La Libertad”, reportó el VMT.
Pese al aparatoso accidente, las autoridades de Tránsito no reportaron lesionados, únicamente daños materiales.
Internacionales
Terremoto de 6.2 grados siembra el pánico en Perú
Un sismo de magnitud 6,2 sacudió Perú este sábado, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El foco sísmico estuvo localizado a 66,4 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 36 kilómetros al este de Puerto Santa y a 94 kilómetros al norte de Trujillo.
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú dijo que el sismo no generó tsunami en el litoral del país.
Aunque no se reportaron daños estructurales ni víctimas, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que se mantiene el monitoreo en las zonas vulnerables.
Principal
Se incendia taller automotriz en San Salvador
Personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, atendió un incendio estructural en un taller automotriz ubicado sobre la avenida Bernal y Calle Zacamil en Mejicanos, San Salvador.Latinos y latinoamericanos
El siniestro ocurrió en horas de la madrugada de este domingo 28 de diciembre. Preliminarmente se presume ocurrió debido a una falla eléctrica.
“Ejecutamos maniobras de control y extinción para cortar el avance del fuego y evitar su propagación”, reportó Bomberos.
Tras controlar el incendio, los equipos de primera respuesta no reportaron personas lesionadas a causa de las llamas; únicamente daños materiales.