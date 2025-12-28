Varios lesionados deja múltiple accidente en bulevar Monseñor Romero

Un sismo de magnitud 6,2 sacudió Perú este sábado, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El foco sísmico estuvo localizado a 66,4 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 36 kilómetros al este de Puerto Santa y a 94 kilómetros al norte de Trujillo.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú dijo que el sismo no generó tsunami en el litoral del país.

Aunque no se reportaron daños estructurales ni víctimas, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que se mantiene el monitoreo en las zonas vulnerables.

