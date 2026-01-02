Principal
Localizan sano y salvo a hombre reportado como desaparecido
Tras recibirse la denuncia por la desaparición de Hipólito González Lazo, la Fiscalía General de la República (FGR) activó de inmediato el protocolo de búsqueda, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
Gracias a las acciones realizadas por las instituciones, la persona fue localizada con éxito y se confirmó que no fue víctima de ningún delito.
Las autoridades dieron por finalizado el procedimiento, reiterando su compromiso con la pronta atención de este tipo de casos.
Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición, pero destacaron la importancia de la denuncia oportuna y la coordinación interinstitucional para lograr resultados efectivos.
Principal
Identifican a niña de 7 años ahogada en Usulután
Una niña de 7 años de edad falleció ahogada, este 1 de enero, en una piscina en el distrito de Mercedes Umaña, departamento de Usulután.
De acuerdo con la información preliminar, Briana ingresó a unas de las piscinas naturales del río y, minutos después, ocurrió el incidente que le provocó la muerte.
Personas presentes intentaron auxiliarla y se realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, la menor no respondió.
De manera extraoficial, se indicó que la niña sería originaria del cantón Montañita. El caso se encuentra en proceso de verificación por las instancias correspondientes.
Principal
Denuncian a familia que dejó a su chuchito fuera de la casa; estaba temeroso por los cuetes
Usuarios de las redes sociales denunciaron a una familia de San Salvador que durante la noche del 31 salieron a celebrar y dejaron a su perro fuera de la casa expuesto a la pirotecnia.Historia
«Hola quería hacer una denuncia por la avenida Bernal una cuadra adelante de la mamá chuz dejaron a un perrito afuera y está sufriendo por la pólvora que están reventando en la calle», expresa la denuncia.
En el video compartido en las redes se observa al canino completamente temeroso tras las detonaciones de los tradicionales cuetes.
Los denunciantes hacen el llamado a los ciudadanos a cuidar sus mascotas y hacer conciencia de que “si toca dejar solos a los animalitos tomemos en cuenta todas las medida para protegerlos.
Internacionales
Celebración por año nuevo termina en tragedia; decenas de personas murieron
Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, al sureste del país, ha causado varias decenas de muertos y más de un centenar de heridos.
El incendio sucedió tras varias explosiones pasadas la 1:30 de la madrugada en plena celebración de Año Nuevo que tuvo lugar en el bar de la estación de esquí.
Una fotografía difundida por medios locales muestra grandes botellas de champán con bengalas encendidas en el interior del establecimiento.
Y la imagen expone cómo las chispas alcanzaron el techo, que estaba cubierto de plásticos altamente inflamables.
La magnitud del incidente fue tal que el propio presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó el incendio como “una de las peores tragedias” en la historia del país.
“Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves”, declaró el jefe de la policía en una conferencia de prensa junto al mandatario.