Celebración por año nuevo termina en tragedia; decenas de personas murieron

El último día del año fue extremadamente violento en el distrito Manta, Ecuador. Una celebración que buscaba despedir el 2025 en una vivienda se transformó, en cuestión de segundos, en una escena de terror y muerte, luego de un ataque armado que dejó seis personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y once heridos.

El hecho se registró cerca de las 23:00 del 31 de diciembre, cuando faltaba menos de una hora para cerrar el año. La violencia criminal volvió a golpear con fuerza a la provincia de Manabí, sumando este suceso como el hecho múltiple número 25 registrado en 2025.

El ataque armado ocurrió en los exteriores de una vivienda del barrio Nueva Esperanza, en la parroquia Eloy Alfaro de Manta, sector que con este nuevo caso acumuló ocho hechos múltiples durante el año, reflejando el alto nivel de conflictividad que enfrenta esta zona del cantón.

Ataque armado y escenas de terror

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, sujetos fuertemente armados arribaron al lugar y abrieron fuego de manera indiscriminada contra varias personas que se encontraban reunidas. El saldo fue devastador: cinco adultos y un menor de edad perdieron la vida.

Las imágenes difundidas en redes sociales generaron conmoción y consternación. En los videos aficionados se observa a varias personas tendidas en la vereda, algunas sin vida y otras gravemente heridas, mientras familiares y vecinos intentaban brindar los primeros auxilios en medio del caos, con cuerpos rodeados de sangre y escenas de desesperación que marcaron el cierre trágico del año.

Las autoridades confirmaron que las víctimas adultas fueron Pedro Arturo Mera Guadamud, Jorge Luis Párraga Barreto, Víctor Ángel Alonzo Cevallos, Luis Damián Mera Ortiz y Rosa Dolores Mera Guadamud, mientras que la identidad del menor de edad se mantiene en reserva, conforme a la normativa legal vigente.

Tres de los aprehendidos fueron presentados junto a tres vehículos. El otro sujeto está en un hospital bajo custodia policial

Ecuador

Con este hecho violento, el Distrito Manta, que también comprende a Jaramijó y Montecristi, cerró el 2025 con 519 muertes violentas, frente a las 331 registradas en 2024, lo que evidencia un incremento cercano a 200 asesinatos en un solo año, incluso en fechas destinadas a la unión y celebración familiar.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...