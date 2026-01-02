Internacionales
Celebración por año nuevo termina en tragedia; decenas de personas murieron
Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, al sureste del país, ha causado varias decenas de muertos y más de un centenar de heridos.
El incendio sucedió tras varias explosiones pasadas la 1:30 de la madrugada en plena celebración de Año Nuevo que tuvo lugar en el bar de la estación de esquí.
Una fotografía difundida por medios locales muestra grandes botellas de champán con bengalas encendidas en el interior del establecimiento.
Y la imagen expone cómo las chispas alcanzaron el techo, que estaba cubierto de plásticos altamente inflamables.
La magnitud del incidente fue tal que el propio presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó el incendio como “una de las peores tragedias” en la historia del país.
“Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves”, declaró el jefe de la policía en una conferencia de prensa junto al mandatario.
Internacionales
Roban más de $30 millones de euros del banco de Gelsenkirchen
Los ladrones ingresaron en la bóveda y se llevaron dinero, oro y joyas por un valor de unos 30 millones de euros.
Un atraco en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste de Alemania, fue perpetrado por ladrones que abrieron más de 3,000 cajas de seguridad que contenían dinero, oro y joyas, confirmó la Policía de alemana este martes. Detallaron que los delincuentes siguen en fuga.
El robo en la cámara acorazada del banco, estimado en 30 millones de euros, ha causado conmoción en la ciudad alemana, donde se investiga el suceso.
Los ladrones entraron en la cámara acoraza a través de un agujero que abrieron usando un inmenso taladro desde un edificio adyacente, cuando la filial del banco Sparkasse se encontraba cerrada con motivo de las fiestas navideñas.
La noticia del robo provocó concentraciones de clientes preocupados por el destino de los objetos de valor que habían confiado a la entidad.
La institución bancaria detallo que, ha puesto a disposición de los afectados una línea de teléfono especial.
Internacionales
Provocan incendio en histórica iglesia en Amsterdam
Durante las últimas horas del 31 de diciembre, personas no identificadas prendieron fuego a la torre más alta de la histórica iglesia Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era considerado como monumento nacional en los Países Bajos.
El incendio provocado consumió por completo la torre y dañó severamente la infraestructura de la iglesia, ubicada en el corazón de Amsterdam.
Según declaración no oficial de algunos testigos, el fuego inició tras el ataque de un grupo de inmigrantes, quienes lanzaron fuegos artificiales hacia la torre hasta iniciar el siniestro.
En otro hecho aislado, dos personas resultaron muertas y varios heridos a causa mala manipulación de fuegos artificiales y actos violentos contra la policía local.
Internacionales
Seis fallecidos y más de diez heridos tras balacera en Nueva Esperanza
El último día del año fue extremadamente violento en el distrito Manta, Ecuador. Una celebración que buscaba despedir el 2025 en una vivienda se transformó, en cuestión de segundos, en una escena de terror y muerte, luego de un ataque armado que dejó seis personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y once heridos.
El hecho se registró cerca de las 23:00 del 31 de diciembre, cuando faltaba menos de una hora para cerrar el año. La violencia criminal volvió a golpear con fuerza a la provincia de Manabí, sumando este suceso como el hecho múltiple número 25 registrado en 2025.
El ataque armado ocurrió en los exteriores de una vivienda del barrio Nueva Esperanza, en la parroquia Eloy Alfaro de Manta, sector que con este nuevo caso acumuló ocho hechos múltiples durante el año, reflejando el alto nivel de conflictividad que enfrenta esta zona del cantón.
Ataque armado y escenas de terror
De acuerdo con información preliminar de las autoridades, sujetos fuertemente armados arribaron al lugar y abrieron fuego de manera indiscriminada contra varias personas que se encontraban reunidas. El saldo fue devastador: cinco adultos y un menor de edad perdieron la vida.
Las imágenes difundidas en redes sociales generaron conmoción y consternación. En los videos aficionados se observa a varias personas tendidas en la vereda, algunas sin vida y otras gravemente heridas, mientras familiares y vecinos intentaban brindar los primeros auxilios en medio del caos, con cuerpos rodeados de sangre y escenas de desesperación que marcaron el cierre trágico del año.
Las autoridades confirmaron que las víctimas adultas fueron Pedro Arturo Mera Guadamud, Jorge Luis Párraga Barreto, Víctor Ángel Alonzo Cevallos, Luis Damián Mera Ortiz y Rosa Dolores Mera Guadamud, mientras que la identidad del menor de edad se mantiene en reserva, conforme a la normativa legal vigente.
Tres de los aprehendidos fueron presentados junto a tres vehículos. El otro sujeto está en un hospital bajo custodia policial
Ecuador
Con este hecho violento, el Distrito Manta, que también comprende a Jaramijó y Montecristi, cerró el 2025 con 519 muertes violentas, frente a las 331 registradas en 2024, lo que evidencia un incremento cercano a 200 asesinatos en un solo año, incluso en fechas destinadas a la unión y celebración familiar.