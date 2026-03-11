Principal
La verdad detrás del modo incógnito: privacidad local, no anonimato
La navegación privada suena como una herramienta poderosa para proteger tu privacidad. Sin embargo, en la práctica, suele estar rodeada de malentendidos y expectativas exageradas.
¿Qué es la navegación privada y en qué se diferencia de la navegación normal?
«La navegación privada, también conocida como Modo Incógnito o InPrivate, es una función integrada en navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari. Su objetivo principal es limitar la información que se guarda en tu propio dispositivo, no en internet», explica Acer, un líder en el mercado de PC.
En una sesión normal, el navegador suele guardar el historial de navegación, cookies y datos de sitios web, archivos e imágenes en caché, datos de formularios y búsquedas y sesiones de inicio de sesión. En cambio, cuando utilizas una ventana privada el historial no se guarda al cerrar la ventana, las cookies se eliminan al finalizar la sesión, los archivos temporales se borran y los datos de formularios y búsquedas no quedan almacenados.
«Hay que tener en cuenta que la navegación privada no oculta tu actividad en línea ante terceros. Tu proveedor de internet, tu red de trabajo o estudio, los sitios web y los anunciantes pueden seguir viendo y rastreando tu actividad mientras la sesión está activa», añade.
7 mitos comunes sobre la navegación privada
1. «La navegación privada me vuelve anónimo»: Falso. Tu dirección IP sigue siendo visible y tu actividad puede vincularse a tu conexión de red. La navegación privada solo evita que se guarde información en tu dispositivo.
2. «Los sitios web no pueden rastrearme»: Incorrecto. Aunque las cookies se eliminan al cerrar la ventana, los sitios pueden rastrearte durante la sesión activa mediante IP, huella digital del navegador (browser fingerprinting) y sistemas de análisis en tiempo real.
3. «Mi proveedor de internet no puede ver lo que hago»: Tampoco es cierto. Tu ISP sigue enroutando tu tráfico. La navegación privada no cifra la conexión ni oculta los dominios que visitas.
4. «Me protege contra malware y phishing»: No añade protección extra. Si entras en un sitio malicioso o descargas un archivo infectado, el modo privado no ofrece seguridad adicional frente al modo normal.
5. «Es más seguro iniciar sesión en cuentas personales»: Si entras a tu correo, redes sociales o tienda online en modo privado, el servicio puede identificarte igual. La única diferencia es que tu sesión se cerrará al cerrar la ventana.
6. «Mi empleador o escuela no pueden monitorearme»: Si usas una red corporativa o académica, los administradores pueden seguir viendo el tráfico, los dominios visitados y los patrones de uso.
7. «Es suficiente para proteger mi privacidad»: La navegación privada es una función de conveniencia, no una solución integral de privacidad. No bloquea rastreadores publicitarios ni evita la creación de perfiles digitales.
¿Por qué no es tan privada como parece?
El propósito real de la navegación privada es la privacidad local: evitar que otras personas que usan el mismo dispositivo vean tu historial o tus sesiones guardadas. Pero hoy el rastreo en internet va mucho más allá de las cookies. Técnicas como identificación por dirección IP, huella digital del navegador y el análisis de sesión en tiempo real, permiten a empresas y plataformas seguir recopilando datos incluso en modo privado.
Si te preocupa tu privacidad digital, necesitas ir más allá del modo incógnito. Algunas medidas más efectivas incluyen instalar extensiones de privacidad que bloqueen rastreadores, limitar el fingerprinting del navegador, controlar scripts y cookies de terceros, usar navegadores con enfoque en privacidad y adoptar hábitos de navegación más conscientes. Combinadas, estas herramientas ofrecen una protección mucho más sólida que la navegación privada por sí sola.
A pesar de sus limitaciones, usar la navegación privada sigue siendo útil, por ejemplo, cuando se usa una computadora compartida o pública; se inicia sesión temporalmente en varias cuentas, para evitar que se guarden búsquedas o formularios y probar un sitio web sin cookies previas. La clave está en entender qué hace y qué no hace.
En deifnitiva, la navegación privada no es una herramienta de anonimato ni un escudo contra el rastreo digital. Solo protege tu historial local. Los sitios web pueden seguir rastreándote, las redes pueden monitorear el tráfico y los servicios online pueden perfilar tu comportamiento.
Si te importa tu privacidad real, el modo privado debe verse como una función básica de conveniencia, no como una solución de seguridad. La combinación de herramientas adecuadas y buenos hábitos digitales es la verdadera forma de recuperar control sobre tu actividad en línea.
Principal
Hermano de Catalino Miranda concilia con víctima por $200,000
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador autorizó que José Braulio Miranda Arteaga, hermano del fallecido empresario de microbuses, Catalino Miranda, pague $200,00 a una víctima de estafa agravada. Esta resolución se concretó por la vía de la conciliación.
Según el informe judicial, fue la esposa de Miranda Arteaga quien asumió el acuerdo de pago, que consistió en un primer aporte de $150,000 mientras que los $50, 000 restantes serán entregados en cuotas mensuales en el plazo de un año.
De acuerdo al expediente judicial, José Braulio, su hermano Catalino Miranda y su sobrino Adalberto Antonio Miranda Zepeda fueron acusados por la Fiscalía General de la República por el delito de estafa agravada. En representación de la empresa ACOSTES de RL, los hermanos Miranda, firmaron con la víctima un contrato de préstamo con garantía hipotecaria y prendaria por un monto de $1,800,000. Según consta en la acusación, con el tiempo, dejaron de pagarle el dinero.
Durante el proceso, la esposa de José Braulio logró un acuerdo extrajudicial con la víctima por el pago de $200,000, el cual fue autorizado por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Al concretarse este acuerdo, el Tribunal revocó la medida cautelar de detención provisional contra el imputado y al no tener otro proceso pendiente, ordenó su libertad.
En este mismo proceso es juzgado como reo rebelde, Miranda Zepeda, hijo de Catalino Miranda, a quien la Fiscalía le atribuye también el delito de estafa agravada, porque presuntamente fue quien presentó un documento falso en el Centro Nacional de Registro (CNR) para poder cancelar el mutuo hipotecario que firmaron con la víctima.
Jetset
Sospechosa de disparar contra la mansión de Rihanna es acusada de intento de asesinato
La Fiscalía dijo que Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, disparó varios cartuchos contra la vivienda de la artista, impactando incluso un vehículo.
Imágenes aéreas tras el ataque muestran los orificios de balas en una puerta en la propiedad que Rihanna comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.
Ortiz, oriunda de Florida, ya había sido internada involuntariamente en una institución mental y había perdido la custodia de su hijo, de acuerdo con el portal TMZ.
En una página de Facebook, que parece ser de Ortiz, hay varios videos y publicaciones que alude a celebridades como Rihanna, Kim Kardashian y Cardi B. En una de las publicaciones etiqueta a Rihanna, a quien se desafía a confrontarla directamente en lugar de hablar mal de ella a sus espaldas.
En otro vídeo afirma que Rihanna la quiere matar.
Ortiz fue acusado de un cargo de intento de asesinato, diez cargos de ataque con un arma semiautomática, dos cargos por disparar contra una vivienda habitada y un cargo por disparar contra un vehículo.
Las autoridades ordenaron que permaneciera detenida bajo una fianza de 1,8 millones de dólares y se le prohibió todo contacto con la cantante. Además, debe presentarse ante la justicia el 25 de marzo.
La policía informó anteriormente que en el incidente, ocurrido a plena luz del día el domingo y en el que estuvo implicada una persona que conducía un Tesla, se utilizó un rifle de asalto similar a un AR-15.
Jetset
Hilary Duff habla el distanciamiento con sus padres y su hermana Haylie
La actriz y cantante Hilary Duff sorprendió al sincerarse sobre los conflictos familiares que ha enfrentado durante años, incluyendo el distanciamiento con sus padres y su hermana Haylie Duff.
Durante una entrevista en el podcast On Purpose with Jay Shetty, la artista habló sobre cómo el divorcio de sus padres, Robert Duff y Susan Duff, dejó heridas emocionales que aún persisten.
Duff explicó que el proceso fue difícil porque la separación fue conflictiva y cambió por completo la relación entre los miembros de su familia. La artista incluso admitió que actualmente no mantiene una comunicación frecuente con su padre debido a las secuelas emocionales que dejó esa etapa.
Además, la cantante reveló que también existe un distanciamiento con su hermana Haylie, con quien en el pasado compartió proyectos profesionales y una relación muy cercana.
Cabe mencionar que, en su más reciente álbum, Luck… or Something, la artista incluyó canciones inspiradas en las experiencias familiares que han marcado su historia personal.