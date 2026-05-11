Imparten talleres de autocuidado y alimentación saludable a embarazadas

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele, en coordinación con el Sistema Integrado de Salud, desarrolló ayer sesiones de educación prenatal dirigidas a embarazadas y sus familias en la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes).

Esta jornada incluyó talleres de nutrición y autocuidado emocional, así como la exposición de una sala de parto del modelo Maternidad Nacer con Cariño. Estas actividades también se llevarán a cabo en la zona occidental y oriental del país.

Elisa Gamero, jefa de proyectos de salud y nutrición del despacho de la primera dama, explicó que del 11 al 15 de mayo El Salvador se suma esta iniciativa internacional que tiene como objetivo visibilizar la forma en que se atienden los partos y promover una atención integral.

«Como todos los años el país se une a esta conmemoración y lo hacemos a través de diferentes actividades a nivel comunitario. Este día [lunes] nos encontramos en la Binaes realizando dos talleres, uno es presentar cómo se ven las salas de partos respetados en nuestros hospitales y cómo se realizan las diferentes actividades de relajación y manejo del parto», dijo Gamero.

Añadió que, también desarrollan actividades relacionadas a la nutrición y alimentación durante el embarazo. «Hemos hecho alianzas, en este caso con FAO, para las demostraciones de alimentos, en la participación que tienen las familias para preparar este tipo de refrigerios, en este momento tan importante como es la etapa prenatal», indicó Gamero.

Las embarazadas, junto a sus parejas o acompañantes, recibieron información importante sobre las emociones durante el embarazo y la preparación de refrigerios saludables para que tanto la madre como el bebé tengan una alimentación más nutritiva durante esta etapa.

Marlon Flamenco, especialista en educación prenatal, explicó que desde 2022 que se implementó la Ley Nacer con Cariño, una iniciativa impulsada por la primera dama; se han desarrollado diversos talleres para apoyar a las madres durante el proceso y que ellas y sus familias tengan una experiencia positiva.

«Estamos haciendo pequeños segmentos para las embarazadas y sus acompañantes, quienes son el centro de atención para todo el modelo Maternidades Nacer con Cariño y la información es transcendental para hacer valer los derechos que ellos tienen dentro de la Ley Nacer con Cariño», indicó Flamenco.

Raquel Montenegro y su esposo fueron parte de los más de 40 participantes que asistieron a los talleres brindados en la Binaes. La pareja agradeció a la primera dama por acercar estos espacios que contribuyen a la preparación de este momento único e irrepetible del nacimiento de sus hijos.

«Estoy muy contenta porque nos han invitado a la Semana Mundial del Parto Respetado. Estamos agradecidos porque la primera dama nos ha contribuido con esta nueva ley y también porque nosotras podemos ser acompañadas por las personas que queremos y estar en todo el proceso», expresó Montenegro.

Los esposos Fernanda y Daniel Rivera, quienes esperan a su segundo hijo, destacaron la evolución que ha tenido el país en cuanto a la atención del parto y el acompañamiento que brindan a las familias durante el proceso previo al parto.

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