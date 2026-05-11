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Hombre es capturado en flagrancia cuando agredía a su compañera de vida e hija en Santa Ana
Un hombre fue capturado en flagrancia mientras agredía físicamente a su esposa e hija en la colonia Los Olivos, en Santa Ana, Centro, informó la Policía Nacional Civil a través de la red social X.
El sujeto fue identificado como Edgardo Ernesto Méndez Hernández, de 27 años, quien atentó contra la vida de su compañera de vida y su hija de un año y medio.
De acuerdo a la versión policial, tras discutir con la mujer, Méndez Hernández comenzó a insultarla, le dañó su celular, luego la tomó del cuello con intención de asfixiarla, la golpeó en el rostro y empujó a la menor a quien le ocasionó lesiones en la frente.
«La agresión fue interrumpida por familiares que se encontraban en la vivienda», añadió la corporación policial.
El agresor fue capturado en flagrancia y será remitido por los delitos de lesiones y daños
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Procesan a siete imputados por la millonaria estafa de Argoz
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador inició una audiencia única abierta en contra de siete personas acusadas de los delitos de estafa y agrupaciones ilícitas en el caso relacionado con la Corporación Argoz S.A. de C.V. que afectó a miles de personas en todo el país.
De acuerdo a la Fiscalía, estas personas se dedicaban a la venta ilegal de lotes en Sonsonate y Santa Ana, sin contar con los permisos para hacerlo. Cientos de víctimas pagaron por los inmuebles, pero nunca recibieron las escrituras.
«Entre los procesados están Rodrigo y Natalia Gómez Farfán, además de Leticia Farfán, a quien se le atribuye el delito de lavado de dinero tras hallarle más de $297,000.00», informó la Fiscalía.
Según la investigación fiscal, la estructura de estafa venía operando a nivel nacional desde 1995, creando sociedades para lotificar propiedades. Miles de personas engañadas han denunciado que terminaron de pagar los terrenos, pero no recibieron ninguna cancelación o algún documento que los acredite como titulares de la propiedad.
En este mismo caso, en agosto de 2025, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador de Soyapango, ordenó detención para 16 personas. La audiencia de imposición de medidas fue para 12 acusados presentes y cuatro prófugos. Entre los detenidos están: Balmoris Escalante García, auditor y contador de las sociedades, Reina Marina Cardona de Escalante, Natalia Gómez Farfán, Berta Coralia Ramírez Ponce y Gabriel Alejandro Rivera Gómez.
Cuando fueron arrestados el 24 de julio de 2025, la Fiscalía les decomisó $34,420 en efectivo.
El expediente fiscal detalla que la estructura introdujo en el sistema financiero salvadoreño grandes cantidades de dinero no justificadas.
El ministerio público ha determinado que la lotificadora ha defraudado con un monto de $46,271,000,49 a miles de personas de 11 departamento del país.
Desde la intervención de la Fiscalía en el 2023, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Vivienda, han logrado regularizar 76,056 lotes de los afectados por la empresa Argoz. Esto equivale a $760.5 millones recuperados.
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Italia y El Salvador cumplen 165 años de mantener relaciones diplomáticas
La embajada de Italia en El Salvador, junto con autoridades del Gobierno salvadoreño, conmemoraron hoy el 165° aniversario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Diputados de la República, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría General de República (PGR) y el Cuerpo Diplomático acreditado en el país se reunieron ayer por la mañana en el Centro Histórico de San Salvador, frente al monumento al capitán general Gerardo Barrios, para rememorar la cooperación y los lazos de amistad que unen a Italia con el país desde 1861 a la actualidad.
Para iniciar la conmemoración sonaron los himnos nacionales de ambos países, posteriormente, colocaron ofrendas florales en el monumento al general Gerardo Barrios, como símbolo de la sólida amistad entre ambos pueblos.
Luego, el embajador de Italia en El Salvador, Paolo Emanuele Rozo Sordini, brindó un discurso en el marco de los 165 años de aniversario, destacando que las relaciones diplomáticas entre su nación y este país son las más antiguas que tiene Italia en Centroamérica.
«El 27 de octubre de 1860, pocos meses antes de la proclamación del Reino de Italia, se suscribió en Turín un tratado de amistad, comercio y navegación entre el Reino de Cerdeña y la República de El Salvador, dicho tratado sería ratificado por su majestad Vittorio Emanuele II el 9 de mayo de 1861, fecha que constituye el fundamento formal de las relaciones diplomáticas entre nuestros países», explicó el diplomático.
Asimismo, destacó que las relaciones diplomáticas que tienen con El Salvador representan un vínculo que ha atravesado épocas, transformaciones políticas, cambios sociales y generaciones.
Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, también destacó que la relación de El Salvador con Italia es una de las más largas y sólidas. Además, enfatizó en que la presencia de connacionales en Italia constituye un «valioso puente humano, económico y cultural» que fortalece los vínculos entre ambas naciones.
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Se mantiene la presencia del polvo del Sahara en El Salvador
El polvo del Sahara, masa de aire seco y cargado de partículas de arena y minerales que viaja desde África hasta América impulsado por los vientos alisios, se mantiene en El Salvador, informó este lunes el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Este fenómeno, que provoca cielos brumosos, sensación térmica elevada y puede causar problemas respiratorios e irritación en ojos y piel, tiene presencia en el ambiente del país en una concentración muy baja.
De acuerdo al MARN la «visibilidad es normal», el «riego para la salud: muy bajo» y la «calidad del aire: mínima presencia de material particulado en el ambiente».
Para mañana, martes 12 de mayo, se considera la continuación del polvo de Sahara en el país siempre en concentraciones muy bajas.
«Se prevé que estas condiciones disminuyan gradualmente durante el transcurso de la semana», completó la institución.