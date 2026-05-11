Hombre es capturado en flagrancia cuando agredía a su compañera de vida e hija en Santa Ana

El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador inició una audiencia única abierta en contra de siete personas acusadas de los delitos de estafa y agrupaciones ilícitas en el caso relacionado con la Corporación Argoz S.A. de C.V. que afectó a miles de personas en todo el país.

De acuerdo a la Fiscalía, estas personas se dedicaban a la venta ilegal de lotes en Sonsonate y Santa Ana, sin contar con los permisos para hacerlo. Cientos de víctimas pagaron por los inmuebles, pero nunca recibieron las escrituras.

«Entre los procesados están Rodrigo y Natalia Gómez Farfán, además de Leticia Farfán, a quien se le atribuye el delito de lavado de dinero tras hallarle más de $297,000.00», informó la Fiscalía.

Según la investigación fiscal, la estructura de estafa venía operando a nivel nacional desde 1995, creando sociedades para lotificar propiedades. Miles de personas engañadas han denunciado que terminaron de pagar los terrenos, pero no recibieron ninguna cancelación o algún documento que los acredite como titulares de la propiedad.

En este mismo caso, en agosto de 2025, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador de Soyapango, ordenó detención para 16 personas. La audiencia de imposición de medidas fue para 12 acusados presentes y cuatro prófugos. Entre los detenidos están: Balmoris Escalante García, auditor y contador de las sociedades, Reina Marina Cardona de Escalante, Natalia Gómez Farfán, Berta Coralia Ramírez Ponce y Gabriel Alejandro Rivera Gómez.

Cuando fueron arrestados el 24 de julio de 2025, la Fiscalía les decomisó $34,420 en efectivo.

El expediente fiscal detalla que la estructura introdujo en el sistema financiero salvadoreño grandes cantidades de dinero no justificadas.

El ministerio público ha determinado que la lotificadora ha defraudado con un monto de $46,271,000,49 a miles de personas de 11 departamento del país.

Desde la intervención de la Fiscalía en el 2023, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Vivienda, han logrado regularizar 76,056 lotes de los afectados por la empresa Argoz. Esto equivale a $760.5 millones recuperados.

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