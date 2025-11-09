Principal
Hombre fallece tras caer mientras podaba un árbol en Usulután
Un hombre identificado como Pablo Barahona perdió la vida este sábado tras caer de un árbol mientras realizaba labores de poda en el Barrio La Cruz, del municipio de Jucuapa, Usulután.
De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima se encontraba trabajando cuando, por causas aún no determinadas, cayó desde una altura considerable. La caída habría provocado un infarto, según la información brindada por las autoridades.
Equipos de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para brindarle atención de emergencia; sin embargo, al llegar confirmaron que Barahona ya no presentaba signos vitales.
Las autoridades realizaron el respectivo procedimiento en la escena y se espera que en las próximas horas se determinen las causas exactas del deceso.
Principal
Ciudadanos disfrutan de paseos gratuitos en bicicleta en la nueva biciestación del MOP en San Jacinto
El ambiente en la biciestación del barrio San Jacinto es de alegría y convivencia. Decenas de familias, jóvenes y niños disfrutan desde esta tarde de sábado de recorridos gratuitos en bicicleta gracias al programa de préstamo sin costo que impulsa el Ministerio de Obras Públicas (MOP), como parte de su estrategia para promover la movilidad sostenible y recreativa.
El servicio permite a los visitantes disfrutar de un paseo seguro en bicicleta, simplemente presentando el DUI, sin necesidad de pago o reserva previa. La iniciativa busca fomentar el uso de medios de transporte alternativos, saludables y amigables con el medio ambiente.
La biciestación de San Jacinto se suma a las que ya operan en el Centro Histórico de San Salvador y en el Parque Bicentenario, donde el MOP ha instalado puntos de préstamo y devolución para que los ciudadanos puedan pedalear en horarios amplios y con toda seguridad.
Principal
Protección Civil mantiene dispositivo en el Clásico de las Leyendas
Protección Civil informó que su #EquipoTácticoOperativo se encuentra desplegado en el Estadio Jorge “El Mágico” González, brindando asistencia y atención prehospitalaria previo al “Partido de las Leyendas”, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los asistentes al evento deportivo.
El encuentro reúne a exfiguras del FC Barcelona y del Real Madrid, quienes protagonizan el primer clásico de leyendas de la temporada. Entre los jugadores destacados se encuentran Iker Casillas, Carles Puyol, Romario, Pepe, “Guti” y el debutante Yaya Touré, prometiendo un espectáculo futbolístico de alto nivel.
El evento se desarrolla con la participación de diversas instituciones de Gobierno que trabajan en conjunto para garantizar la seguridad y el orden durante el espectáculo deportivo.
Principal
Las pupusas conquistan paladares en festival gastronómico en India
Con el propósito de promover la cultura, gastronomía y turismo de El Salvador, la Representación Diplomática en India participó en el Festival Gastronómico organizado por el Departamento de Turismo y el Departamento de Lenguas Extranjeras, en honor al 105 aniversario de la Fundación de la Universidad Jamia Millia Islamia.Inversiones El Salvador
En esta actividad, participó el embajador de El Salvador en India, Guillermo Rubio Funes, quien habló sobre nuestra cultura y tradiciones culinarias; así como las nuevas condiciones de país.
En esta actividad participaron más de 5 mil estudiantes, así como planta docente de las diferentes facultades y autoridades de la Universidad de Jamia Millia Islamia.
Durante la jornada, una compatriota residente en esa nación elaboró pupusas, además, de enseñar a los estudiantes el proceso de elaboración de las mismas.
Además, nuestra representación diplomática brindó información desde un estand sobre turismo, artesanías, trajes típicos, gastronomía, entre otros. De igual manera, el público pudo degustar nuestras pupusas, platillo que gustó mucho y que se agotó por completo lo elaborado por nuestra compatriota residente en India.