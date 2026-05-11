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Hombre es detenido por intentar asesinar a su hijo de 17 años en Colón
Ciro Alberto Alfaro Campos, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por intentar asesinar a su hijo de 17 años, con un arma de fuego.
El hecho ocurrió en la colonia San Juan Buena Vista, jurisdicción de Colón, de La Libertad Oeste, al momento de realizar la verificación del atentado las autoridades encontraron un arma de fuego tipo revólver.
«Según las investigaciones, el detenido llegó en estado de ebriedad a su vivienda con un arma de fuego y amenazó de muerte a su compañera de vida, luego disparó contra el menor de edad», publicó la Policía Nacional Civil luego de arrestar al imputado.
Tras el hecho la PNC fue alertada y acudió de inmediato para atender la emergencia y auxiliar al adolescente quien fue trasladado a un centro asistencial con una lesión de gravedad.
Según la Policía, Alfaro Campos será remitido ante la Fiscalía General de la República por los delitos de intento de homicidio, amenazas agravadas, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego.
El caso será judicializado en el Juzgado de Paz de Colón, sede que definirá la situación jurídica del agresor y el ministerio público definirá si inicia el proceso por los tres delitos o modifica la acusación por otros ilícitos.
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Se prevé lluvias en Santa Ana, Chalatenango y Ahuachapán para este lunes en El Salvador
Lluvias sectorizadas en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y Ahuachapán se pronostican para este lunes 11 de mayo, de acuerdo al meteorólogo de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Jonathan Hernández.
Luego de una mañana de cielos poco nublados en la cordillera volcánica y sectores de la zona norte del país, habrá lluvias breves cerca del mediodía al sur de la cordillera del Bálsamo.
Mientras que por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado en la cordillera volcánica y la zona norte, con lluvias breves en el sector sur de la cordillera Apaneca-Ilamatepec.
Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado, con lluvias en la zona norte, occidente y sectores del centro del país.
«Estamos esperando lluvias más sectorizadas hacia el occidente del país, en horas del mediodía tendremos algunas lluvias en la cordillera del bálsamo, en horas de la tarde en el sector de la cordillera Apaneca-Ilamatepec y sobre la zona norte de Santa Ana, y para horas de la noche sobre la zona norte de Santa Ana y Chalatenango que tenderían a desplazarse sobre el departamento de Santa Ana, Ahuachapán y en la madrugada para la zona costero central», amplió Hernández.
Añadió que el calor continuará influenciando la temperatura acercándola a los 40 °C.
«El calor va a continuar sobre nuestro país, hoy esperamos temperaturas máximas para zonas altas entre 24 y 30 °C, valles interiores de 31 a 37 °C, la zona oriental entre los 34 hasta los 39 °C y no descartamos que a nivel local puedan superarse estas temperaturas, y en el caSo del occidente entre los 33 hasta los 36 °C», dijo el meteorólogo.
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Violador de adolescente es condenado a más de 26 años de prisión
A 26 años y ocho meses de cárcel fue condenado el violador R. E. R. V., quien fue encontrado responsable de abusar de forma continuada de una adolescente a quien embarazó.
La pena se la impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, en la vista pública realizada por el delito de violación en menor o incapaz agravada.
Según la acusación que presentó la Fiscalía General de la República, el hombre quien convivía en la misma vivienda de la adolescente, aprovechaba cuando la víctima se quedaba sola para consumar los abusos sexuales.
El ministerio público plasmó en el expediente judicial que las constantes violaciones se dieron entre marzo de 2023 y septiembre de 2024 en el municipio de La Libertad Centro.
El caso comenzó a ser investigado cuando la madre llevó a la adolescente a pasar consulta a un centro asistencial, el personal que la atendió informó que estaba embarazada, por lo que el hecho fue denunciado ante las autoridades.
Por el tipo de delito y tratarse de una menor de edad, el expediente llegó hasta la fase de vista pública con reserva total del proceso.
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Condena de hasta 81 años de cárcel para pandilleros de Nejapa
Penas de hasta 81 años de prisión fueron impuestas a 23 terroristas homicidas de la Mara Salvatrucha, que delinquieron entre el 2015 y 2016 en la jurisdicción de Nejapa.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República probó a la jueza dos, del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, que como miembros activos de la célula territorial Nejapa Locos Salvatruchos, consumaron los delitos siguiendo órdenes de cabecillas del Programa Libertad [estructura jerárquica superior].
La mayor condena de 81 años de cárcel fue para William Alexander Castillo Zaldaña, alias «Saiper» y Daniel Adonías Ochoa Carranza, alias «Callejero», por tres casos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
La jueza también encontró responsables de dos homicidios a Jonathan Alexander Huezo Molina y a Jonathan Alexander Sánchez Farfán, alias «Tigre de Nejapa», quienes recibieron 56 años de prisión, además fueron sentenciados por su pertenencia a la Mara Salvatrucha.
El fallo judicial también ordena prisión de 31 años para Edwin Ernesto Ramírez, alias «Snoopy»; Jonathan Alexander Díaz Osuna, alias «Chonta»; Mauricio Alberto Sánchez Mesa, alias «Mystic» y Rodrigo Ernesto Nerio Aragón, alias «Ángel Black», por un caso de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Otros 15 pandilleros fueron condenados a diversas penas aplicándoles el Código Penal anterior, recibieron cinco años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en homicidio agravado.