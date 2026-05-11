Condena de hasta 81 años de cárcel para pandilleros de Nejapa

Lluvias sectorizadas en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y Ahuachapán se pronostican para este lunes 11 de mayo, de acuerdo al meteorólogo de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Jonathan Hernández.

Luego de una mañana de cielos poco nublados en la cordillera volcánica y sectores de la zona norte del país, habrá lluvias breves cerca del mediodía al sur de la cordillera del Bálsamo.

Mientras que por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado en la cordillera volcánica y la zona norte, con lluvias breves en el sector sur de la cordillera Apaneca-Ilamatepec.

Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado, con lluvias en la zona norte, occidente y sectores del centro del país.

«Estamos esperando lluvias más sectorizadas hacia el occidente del país, en horas del mediodía tendremos algunas lluvias en la cordillera del bálsamo, en horas de la tarde en el sector de la cordillera Apaneca-Ilamatepec y sobre la zona norte de Santa Ana, y para horas de la noche sobre la zona norte de Santa Ana y Chalatenango que tenderían a desplazarse sobre el departamento de Santa Ana, Ahuachapán y en la madrugada para la zona costero central», amplió Hernández.

Añadió que el calor continuará influenciando la temperatura acercándola a los 40 °C.

«El calor va a continuar sobre nuestro país, hoy esperamos temperaturas máximas para zonas altas entre 24 y 30 °C, valles interiores de 31 a 37 °C, la zona oriental entre los 34 hasta los 39 °C y no descartamos que a nivel local puedan superarse estas temperaturas, y en el caSo del occidente entre los 33 hasta los 36 °C», dijo el meteorólogo.

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