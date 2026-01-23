Digicel celebra el regreso a clases con DigiPremios, 100 kits escolares y acceso a ChatGPT

San Salvador, enero de 2026. El regreso a clases ya no tiene por qué ser una preocupación. Este año, Digicel lo convierte en una oportunidad para ganar, aprender y ahorrar con el lanzamiento de DigiPremios Back to School, una promoción que premia a sus clientes con 100 kits escolares completos y, por si fuera poco, con acceso a ChatGPT en sus paquetes y planes pospago para que puedan aprovechar sus datos en una de las aplicaciones más innovadoras del momento.

Del 13 al 31 de enero, los clientes prepago y pospago participan automáticamente al recargar, comprar paquetes, pagar su factura o contratar planes, acumulando puntos para ganar uno de los kits que incluyen mochila, lonchera, cuadernos, colores, lápices y lapiceros. En total, serán 100 ganadores, 50 prepago y 50 pospago, seleccionados en un sorteo el próximo 2 de febrero.

Con DigiPremios, usar Digicel tiene recompensa. Cada dólar cuenta, cada compra suma y cada acción acerca a los clientes a premios reales y herramientas digitales que fortalecen el aprendizaje y el desarrollo académico.

“Queremos que nuestros clientes vivan el regreso a clases con tranquilidad, entusiasmo y confianza. Con DigiPremios, transformamos su consumo diario en oportunidades para sus hijos. Además, al incluir ChatGPT en nuestros paquetes, les permitimos aprovechar sus datos para investigar, estudiar y crear sin límites”, destacó Fernanda Abaunza, Head of Marketing de Digicel El Salvador.

Más que una promoción, DigiPremios se ha convertido en una plataforma que conecta conectividad, educación e innovación. Los kits escolares y el acceso a herramientas como ChatGPT representan un respaldo integral para los estudiantes, impulsándolos a comenzar el año motivados, preparados y con todas las herramientas necesarias.

¿Cómo ganar con DigiPremios?

Durante la promoción, los clientes acumulan puntos automáticamente al:

Comprar paquetes prepago

Adquirir SIM prepago

Pagar factura pospago

Contratar planes pospago

Comprar paquetes desde la App MyDigicel

Cada $1 equivale a 1 punto y todos los puntos participan en el sorteo final.

Los detalles completos están disponibles en:

https://digipremios.digicel.com.sv/api/Informacion/Get

Esta edición continúa el éxito de campañas anteriores como DigiPremios Navidad, donde dos clientes ganaron kits completos para renovar su hogar.

Ganadores DigiPremios Navidad

Eduardo Ezequiel Angulo de León

Karla Marisol Rubio

Con esta nueva edición, Digicel reafirma que premiar a sus clientes no es una tendencia, sino una promesa permanente. DigiPremios sigue creciendo, sorprendiendo y demostrando que con Digicel, cada conexión también impulsa el aprendizaje.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...