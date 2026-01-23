Internacionales
Guatemala podría enviar a mareros a cárceles militares
Ante la escalada de la crisis en el sistema carcelario, el Gobierno de Guatemala podría enviar a los pandilleros de alta peligrosidad a cárceles militares. Analistas guatemaltecos consultados por La Hora GT opinan que es lo que el Estado debería hacer, considerando el descontrol y sobrepoblación en las prisiones.
El tema ha tomado especial relevancia ante la reciente matanza de diez policías a manos de mareros en venganza porque el Estado se negó a ceder ante las exigencias de Aldo Dupie Ochoa alias «El Lobo», líder de la pandilla Barrio 18, el grupo criminal responsable de la masacre de los uniformados.
El ministro de la Defensa Henry David Sáenz dijo al informativo de Guatemala que no se ha discutido de forma oficial la posibilidad de trasladar a los prisioneros de alta peligrosidad a brigadas militares, pero aclaró que esta es una práctica que no es ajena para el Ejército y es algo que «ya estábamos haciendo».
Ejemplo de esto es el centro penitenciario dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, donde hay varios privados de libertad bajo vigilancia militar. En ese reclusorio también hay reos de alto perfil, como el exfuncionario Eduardo Masaya, acusado de corrupción. En 2015 se selló en un acuerdo ministerial que dentro de la brigada se ubicaría el Centro de Detención de la Zona Diecisiete, para hombres y mujeres. Su capacidad máxima es de 114 privados de Libertad en la zona «a» y de 21 en la zona «b». Sin embargo, se acordó que estas instalaciones se usarían solo para civiles o militares en riesgo de atentados.
En adición, en el Cuartel Matamoros, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, funciona desde 2010 una cárcel que ha albergado reos peligrosos o de alto perfil. Sin embargo, la prensa ha señalado que estos son centros «VIP», sobre todo para exfuncionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina.
Sáenz dijo que los ataques del fin de semana fueron un ataque orquestado por fuerzas políticas que desean ver caer al Gobierno de Bernardo Arévalo, pero que donde el Ejército si colaborará será en asegurar que este finalice su periodo; en 2028.
Algunos expertos citados por La Hora GT consideran que los reos más peligrosos pueden irse a cárceles en el exterior, ya que la Ley Antipandillas así lo permite. Pero no es una opción de la que hable todavía el Ejecutivo de forma oficial.
El artículo transitorio del Decreto 11-2025, que se aprobó como parte de la nueva Ley Antipandillas, autoriza al Gobierno de Guatemala a celebrar convenios bilaterales con otros países para que los reclusos condenados por pertenecer a maras o pandillas puedan cumplir sus penas en cárceles del extranjero mientras Guatemala construye sus propios centros penitenciarios de máxima seguridad. La medida sería temporal.
«El Cecot —Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador—, por ejemplo, es una prisión en donde en una misma celda se reúne a 100 sujetos de alta peligrosidad sin posibilidad de tener contacto con el mundo exterior», así lo dijo el investigador de temas de seguridad pública y defensa, Mario Mérida.
Por otra parte, el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano, opina que hay «cero control» sobre el sistema penitenciario, y que es inaudito que la policía no haya anticipado los ataques del fin de semana.
La ofensiva criminal «no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales», sostiene de su lado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.
La violencia incluso ha llevado a que sean cancelados grandes eventos de entretenimiento y culturales. Mazatenango canceló su carnaval 2026, el evento más importante de Suchitepéquez, por motivos de seguridad, tras recientes ataques armados contra agentes de la PNC vinculados a la pandilla del Barrio 18. Se celebra desde 1885.
El cantante Nicky Jam canceló un concierto para priorizar la seguridad de todos los asistentes, del personal técnico y del equipo de producción.
Internacionales
Estados Unidos oficializa su salida de la Organización Mundial de la Salud
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS por sus siglas en inglés), confirmó el jueves que Estados Unidos completó su retiro definitivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con este anuncio, se materializa uno de los objetivos más ambiciosos y controvertidos del Gobierno del presidente Donald Trump.
Trump intentó salir de la OMS durante su primer mandato, luego notificó a través de un decreto durante su primer día de su segundo mandato que EE.UU. abandonaría la organización. Por ley, EE.UU. debe dar a la OMS un aviso de un año y pagar todas las cuotas pendientes antes de su partida.
EE.UU. todavía le debe a la OMS aproximadamente US$ 260 millones, pero expertos legales dijeron que es poco probable que EE.UU. pague y que la OMS tiene pocos recursos.
“Legalmente, está muy claro que Estados Unidos no puede retirarse oficialmente de la OMS a menos que pague sus obligaciones financieras pendientes”, dijo el Dr. Lawrence Gostin, experto en derecho de la salud global y salud pública en la Universidad de Georgetown. “Pero la OMS no tiene poder para obligar a EE.UU. a pagar lo que debe”.
La OMS podría aprobar una resolución diciendo que EE.UU. no puede retirarse hasta que pague, pero Gostin dijo que probablemente no arriesgará crear más tensión cuando Trump de todos modos probablemente se retire.
El jueves, el HHS dijo que todo el financiamiento del gobierno estadounidense a la OMS había sido terminado y que todo el personal y contratistas asignados o integrados en la organización han sido retirados. También se informó que EE.UU. había cesado la participación oficial en comités patrocinados por la OMS, órganos de liderazgo, estructuras de gobernanza y grupos técnicos de trabajo.
Sin embargo, el HHS dejó la puerta abierta a cierta colaboración continua. Cuando se le preguntó si EE.UU. participaría en una próxima reunión liderada por la OMS para decidir la composición de las vacunas contra la gripe del próximo año, la administración dijo que las conversaciones sobre ese tema aún continúan.
Durante una llamada con periodistas el jueves, un alto funcionario del Gobierno dijo que Estados Unidos “no ha estado recibiendo mucho rendimiento por nuestro valor, por nuestro dinero, ni por el personal que hemos proporcionado”.
“Una promesa hecha y una promesa cumplida”, dijo un alto funcionario de la administración. El funcionario dijo que la OMS “ha actuado en contra del interés de EE.UU. de proteger al público estadounidense”.
Aunque EE.UU. era el mayor financiador de la organización, el funcionario señaló que nunca ha habido un director general estadounidense de la OMS.
El HHS dijo que la OMS nunca asumió lo que el Gobierno de EE.UU. considera fracasos durante la pandemia de covid-19. El HHS dijo que la OMS había tardado en declarar una emergencia de salud pública global, lo que le costó al mundo semanas críticas mientras el virus se propagaba.
“Durante ese periodo, el liderazgo de la OMS repitió y elogió la respuesta de China a pesar de la evidencia de subregistro temprano, supresión de información y retrasos en confirmar la transmisión de persona a persona”, dijo la agencia en un comunicado de prensa.
El HHS también señaló la renuencia de la OMS a reconocer el contagio aéreo del virus y dijo que minimizó la idea de que personas sin síntomas pudieran propagar la infección.
Las muertes por sarampión han disminuido drásticamente desde el año 2000, pero ahora los casos están aumentando, incluso en países donde se ha declarado la erradicación del sarampión.
“Esta acción significa que las políticas de salud de nuestro país ya no pueden estar limitadas por burócratas extranjeros sin rendición de cuentas”, dijo el funcionario del HHS.
A pesar de la ruptura, la administración afirmó que EE.UU. seguirá siendo un líder mundial en salud.
Aún no se han publicado los detalles de la nueva estrategia, pero los funcionarios dijeron que EE.UU. continuaría colaborando con otros países en la vigilancia de enfermedades infecciosas y el intercambio de datos, a través de acuerdos con países individuales y trabajando con organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos.
Se espera que ese esfuerzo sea liderado por el Centro de Salud Global de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.
“Hemos evaluado todas las brechas y las posibles brechas. Hemos hecho análisis. Tenemos planes en marcha. Continuaremos trabajando con los países y los ministerios de salud, como lo hemos hecho durante décadas, y seguiremos desarrollando esas relaciones y utilizándolas de una forma mutuamente beneficiosa”, dijo otro alto funcionario de la administración.
El Gobierno prometió “una serie de nuevos anuncios” en los próximos meses.
Algunos expertos dijeron que intentar gestionar la salud global a través de acuerdos con países individuales crearía un sistema fragmentado que no reemplazará lo que puede hacer la Organización Mundial de la Salud.
“No permite el mismo nivel de colaboración y vigilancia que trabajar con la OMS”, dijo un exfuncionario de los CDC, que pidió no ser identificado. “No hay suficiente financiación para reemplazarlo todo”.
El exfuncionario señaló que los CDC tienen personal en unos 60 países, pero no en todos los países, “por eso una estructura general como la OMS es importante”.
Los críticos dijeron que la medida podría cegar a Estados Unidos y al mundo ante posibles amenazas biológicas.
“La retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud es un abandono miope y equivocado de nuestros compromisos de salud global. La cooperación y comunicación globales son críticas para mantener protegidos a nuestros propios ciudadanos porque los gérmenes no respetan las fronteras”, dijo el Dr. Ronald Nahass, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en un comunicado.
“Retirarse de la Organización Mundial de la Salud es científicamente irresponsable. No reconoce la historia natural fundamental de las enfermedades infecciosas. La cooperación global no es un lujo; es una necesidad biológica”, agregó Nahass.
Otros estuvieron de acuerdo con esa valoración.
“Hoy es un día en el que la salud pública mundial sufrió un golpe triste y trascendental. Viviremos más brotes mortales en todo el mundo. Ocurrirán porque los expertos de la comunidad de salud pública de EE.UU. no estarán presentes para liderar la respuesta global. Estos brotes se propagarán a Estados Unidos y nos harán mucho daño”, dijo el Dr. Michael Osterholm, quien dirige el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.
“Esta es la decisión presidencial más lamentable de mi vida”, dijo Gostin, de Georgetown. “No ser miembro de la OMS es profundamente perjudicial para nuestros propios intereses y nuestra seguridad nacional”.
“No tendremos acceso rápido y completo a los datos epidemiológicos, muestras de virus y datos de secuenciación genómica para crear vacunas y tratamientos. Y no podremos trabajar internacionalmente para frenar amenazas graves a la salud antes de que lleguen a nuestras costas. Cuando llegue la próxima pandemia (y llegará), Estados Unidos no estará preparado y nuestra respuesta será lenta y débil. Eso perjudica a todos los estadounidenses”, agregó Gostin.
En una conferencia de prensa la primavera pasada, el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la salida de EE.UU. como una propuesta de “perder-perder”.
“Estados Unidos pierde, y el resto del mundo, sabemos con certeza, pierde”, afirmó
Internacionales
Trump invita a EE.UU. a la presidenta de Venezuela en fecha por definir
El presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia de Venezuela de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder de lleno con cambios en el gabinete ministerial y en 12 de 28 comandos regionales de la Fuerza Armada.
Washington informó el miércoles que está prevista la visita de Rodríguez, aunque la visita aún no tiene fecha: «Nada ha sido agendado», indicó.
La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.
La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.
«Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades», dijo este miércoles Rodríguez sin hacer referencia a la invitación.
Ella todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.
Trump dijo en el Foro de Davos que «los líderes del país han sido muy listos», en referencia a Rodríguez. «Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados».
El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como «formidable» y había asegurado que con ella «todo anda muy bien».
La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.
Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición venezolana. Dijo el martes que quería «involucrar» a la jefa de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.
“La gran cooperación”
El último presidente venezolano que viajó a Estados Unidos para una reunión oficial con un presidente estadounidense se remonta a 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con George H. W. Bush.
El giro socialista con Hugo Chávez (1999-2013) enfrió después las relaciones, que rápidamente se volvieron conflictivas.
Investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez hizo numerosas concesiones bajo presión de Estados Unidos. Trump no dudó en amenazarla con un nuevo ataque si no respondía positivamente a sus demandas.
La mandataria apartó a Alex Saab, señalado de testaferro de Maduro, del organismo encargado de captar inversiones internacionales en medio de los planes de Trump para que grandes petroleras estadounidenses vuelvan a operar en el país. Hoy solo lo hace Chevron.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso no obstante en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y, por lo tanto, complejo y costoso de extraer.
Rodríguez anunció el martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.
Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en un contexto de grave crisis económica. Pero a Venezuela le cuesta obtener divisas debido al embargo petrolero impuesto en 2019 por Washington sobre su principal producto de exportación.
Cambios militares
Rodríguez impulsó el miércoles una reorganización de la Fuerza Armada al nombrar a los generales responsables de 12 de las 28 zonas operativas de defensa (ZODI), ubicadas en distintos estados del país.
La mandataria interina ya designó antes a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.
Entre tanto, el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, negó haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes del derrocamiento de Maduro, mientras el partido de gobierno que dirige protesta a diario por el «secuestro» del gobernante depuesto y su esposa, Cilia Flores.
Cabello denunció una «campaña de descrédito» impulsada por la oposición en contra de Rodríguez.
Entre tanto, la liberación de presos políticos avanza a cuentagotas con apenas unas 150 excarcelaciones de un universo que supera los 800.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció por su parte que Venezuela mantiene «centros de detención clandestinos».
Internacionales
Autoridad electoral acredita a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, entregó este miércoles la credencial oficial que acredita a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.
De acuerdo con el CNE, este acto da por concluido el proceso electoral iniciado con las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las cuales Asfura obtuvo el 40.27 por ciento de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39.53 por ciento, y Rixi Moncada, de Libre, con el 19.19 por ciento.
El mandatario electo, un exalcalde de la capital de Honduras, asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro.
La credencial, con un diseño enmarcado por un borde dorado y con el Escudo Nacional de Honduras como elemento central, lleva las firmas de las consejeras Hall y Cossette López, así como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández.
En la misma jornada, el Parlamento hondureño eligió su junta directiva provisional y se constituirá de manera oficial el 25 de enero, fecha en la que también comenzarán a funcionar las nuevas corporaciones municipales.
Además, el CNE entregó la víspera las credenciales a los alcaldes electos de las 18 cabeceras departamentales y a los 128 diputados que integrarán el Parlamento hondureño.
El pasado 24 de diciembre, el ente electoral declaró presidente electo a Nasry Asfura, para el período 2026-2030.
Esta declaratoria se produjo 24 días después de los comicios, en medio de fallas del sistema de cómputo y denuncias de irregularidades por parte de varios actores políticos.