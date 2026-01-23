Internacionales
Tres accidentes de tren en España en menos de una semana
Un pequeño tren metropolitano chocó este jueves con una grúa en Alumbres, en la región española de Murcia, provocando «varios heridos leves», informó una portavoz del operador nacional español Renfe, en una semana negra de accidentes ferroviarios en el país.
«Es un tren de cercanías, y la grúa es ajena, no es nuestra», dijo la portavoz a la AFP, precisando que ha sido la grúa la que «ha golpeado la unidad del tren».
El tren implicado es un FEVE, un pequeño tren de vía estrecha que se usa para transporte metropolitano en algunas provincias españolas.
Un portavoz del servicio de emergencias 112 de la región de Murcia dijo a AFP que el «tren no ha descarrilado» por el impacto, y que en el lugar del accidente, «trabajan bomberos, el 112, la Policía Nacional y Guardia Civil».
Este jueves se encontraron dos nuevos cuerpos entre los restos de los trenes que colisionaron el domingo en el sur de España, por lo que se elevó el balance a 45 muertos, una cifra que podría ser definitiva.
«Se han hallado en uno de los vagones», confirmó a AFP un portavoz del servicio de emergencias de Andalucía, sobre los que podrían ser los dos últimos cadáveres pendientes de encontrar, porque el número de denuncias de desaparecidos por parte de familiares ascendía exactamente a 45.
En Adamuz los expertos estudian todavía las causas de la que es la peor tragedia ferroviaria del país desde 2013.
Estos accidentes han puesto bajo el foco al ministro de Transporte, Óscar Puente y al Ministerio de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, a los gestores de las líneas férreas y en general al sistema ferroviario español.
Maquinistas de Cataluña se negaron el martes a reanudar el servicio de trenes de cercanías tras estar parado ya todo el lunes al considerar que no se reunían las condiciones de seguridad tras las fuertes lluvias del domingo, dejando a 400,000 usuarios diarios sin transporte.
Puente dijo que una de las culpables del accidente de Adamuz podría ser la infraestructura «es posible, sin duda, pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño», insistió este jueves y añadió que el proceso de investigación será «complejo» y largo.
Habrá reunión tripartita para el fin de la guerra
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que había alcanzado un acuerdo con su homólogo Donald Trump sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrecerá a su país en un eventual final de la guerra contra Rusia.
«Yo, el presidente estadounidense y su equipo, todos hemos dicho que las garantías de seguridad están hechas», dijo Zelenski a la prensa en el Foro de Davos, donde se reunió con Trump. «El documento tiene que ser firmado por las partes», agregó.
Sin embargo, otra de las cuestiones clave en las negociaciones para un acuerdo de paz con Rusia, la gestión del este de Ucrania parcialmente ocupado, «todavía no lo hemos resuelto», reconoció.
El mandatario ucraniano también afirmó que delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia se reunirán el viernes y el sábado en Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó la agencia noticiosa Interfax-Ucrania.
«Esta será la primera reunión trilateral en los Emiratos. Creo que será mañana [hoy] y pasadomañana [sábado]», dijo Zelensky durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
De acuerdo con Zelensky, la delegación ucraniana estará integrada por Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania; Kyrylo Budanov, jefe de la oficina presidencial; David Arakhamia, presidente de la facción parlamentaria de Servidor del Pueblo; y Andrii Hnatov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Guatemala podría enviar a mareros a cárceles militares
Ante la escalada de la crisis en el sistema carcelario, el Gobierno de Guatemala podría enviar a los pandilleros de alta peligrosidad a cárceles militares. Analistas guatemaltecos consultados por La Hora GT opinan que es lo que el Estado debería hacer, considerando el descontrol y sobrepoblación en las prisiones.
El tema ha tomado especial relevancia ante la reciente matanza de diez policías a manos de mareros en venganza porque el Estado se negó a ceder ante las exigencias de Aldo Dupie Ochoa alias «El Lobo», líder de la pandilla Barrio 18, el grupo criminal responsable de la masacre de los uniformados.
El ministro de la Defensa Henry David Sáenz dijo al informativo de Guatemala que no se ha discutido de forma oficial la posibilidad de trasladar a los prisioneros de alta peligrosidad a brigadas militares, pero aclaró que esta es una práctica que no es ajena para el Ejército y es algo que «ya estábamos haciendo».
Ejemplo de esto es el centro penitenciario dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, donde hay varios privados de libertad bajo vigilancia militar. En ese reclusorio también hay reos de alto perfil, como el exfuncionario Eduardo Masaya, acusado de corrupción. En 2015 se selló en un acuerdo ministerial que dentro de la brigada se ubicaría el Centro de Detención de la Zona Diecisiete, para hombres y mujeres. Su capacidad máxima es de 114 privados de Libertad en la zona «a» y de 21 en la zona «b». Sin embargo, se acordó que estas instalaciones se usarían solo para civiles o militares en riesgo de atentados.
En adición, en el Cuartel Matamoros, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, funciona desde 2010 una cárcel que ha albergado reos peligrosos o de alto perfil. Sin embargo, la prensa ha señalado que estos son centros «VIP», sobre todo para exfuncionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina.
Sáenz dijo que los ataques del fin de semana fueron un ataque orquestado por fuerzas políticas que desean ver caer al Gobierno de Bernardo Arévalo, pero que donde el Ejército si colaborará será en asegurar que este finalice su periodo; en 2028.
Algunos expertos citados por La Hora GT consideran que los reos más peligrosos pueden irse a cárceles en el exterior, ya que la Ley Antipandillas así lo permite. Pero no es una opción de la que hable todavía el Ejecutivo de forma oficial.
El artículo transitorio del Decreto 11-2025, que se aprobó como parte de la nueva Ley Antipandillas, autoriza al Gobierno de Guatemala a celebrar convenios bilaterales con otros países para que los reclusos condenados por pertenecer a maras o pandillas puedan cumplir sus penas en cárceles del extranjero mientras Guatemala construye sus propios centros penitenciarios de máxima seguridad. La medida sería temporal.
«El Cecot —Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador—, por ejemplo, es una prisión en donde en una misma celda se reúne a 100 sujetos de alta peligrosidad sin posibilidad de tener contacto con el mundo exterior», así lo dijo el investigador de temas de seguridad pública y defensa, Mario Mérida.
Por otra parte, el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano, opina que hay «cero control» sobre el sistema penitenciario, y que es inaudito que la policía no haya anticipado los ataques del fin de semana.
La ofensiva criminal «no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales», sostiene de su lado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.
La violencia incluso ha llevado a que sean cancelados grandes eventos de entretenimiento y culturales. Mazatenango canceló su carnaval 2026, el evento más importante de Suchitepéquez, por motivos de seguridad, tras recientes ataques armados contra agentes de la PNC vinculados a la pandilla del Barrio 18. Se celebra desde 1885.
El cantante Nicky Jam canceló un concierto para priorizar la seguridad de todos los asistentes, del personal técnico y del equipo de producción.
Estados Unidos oficializa su salida de la Organización Mundial de la Salud
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS por sus siglas en inglés), confirmó el jueves que Estados Unidos completó su retiro definitivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con este anuncio, se materializa uno de los objetivos más ambiciosos y controvertidos del Gobierno del presidente Donald Trump.
Trump intentó salir de la OMS durante su primer mandato, luego notificó a través de un decreto durante su primer día de su segundo mandato que EE.UU. abandonaría la organización. Por ley, EE.UU. debe dar a la OMS un aviso de un año y pagar todas las cuotas pendientes antes de su partida.
EE.UU. todavía le debe a la OMS aproximadamente US$ 260 millones, pero expertos legales dijeron que es poco probable que EE.UU. pague y que la OMS tiene pocos recursos.
“Legalmente, está muy claro que Estados Unidos no puede retirarse oficialmente de la OMS a menos que pague sus obligaciones financieras pendientes”, dijo el Dr. Lawrence Gostin, experto en derecho de la salud global y salud pública en la Universidad de Georgetown. “Pero la OMS no tiene poder para obligar a EE.UU. a pagar lo que debe”.
La OMS podría aprobar una resolución diciendo que EE.UU. no puede retirarse hasta que pague, pero Gostin dijo que probablemente no arriesgará crear más tensión cuando Trump de todos modos probablemente se retire.
El jueves, el HHS dijo que todo el financiamiento del gobierno estadounidense a la OMS había sido terminado y que todo el personal y contratistas asignados o integrados en la organización han sido retirados. También se informó que EE.UU. había cesado la participación oficial en comités patrocinados por la OMS, órganos de liderazgo, estructuras de gobernanza y grupos técnicos de trabajo.
Sin embargo, el HHS dejó la puerta abierta a cierta colaboración continua. Cuando se le preguntó si EE.UU. participaría en una próxima reunión liderada por la OMS para decidir la composición de las vacunas contra la gripe del próximo año, la administración dijo que las conversaciones sobre ese tema aún continúan.
Durante una llamada con periodistas el jueves, un alto funcionario del Gobierno dijo que Estados Unidos “no ha estado recibiendo mucho rendimiento por nuestro valor, por nuestro dinero, ni por el personal que hemos proporcionado”.
“Una promesa hecha y una promesa cumplida”, dijo un alto funcionario de la administración. El funcionario dijo que la OMS “ha actuado en contra del interés de EE.UU. de proteger al público estadounidense”.
Aunque EE.UU. era el mayor financiador de la organización, el funcionario señaló que nunca ha habido un director general estadounidense de la OMS.
El HHS dijo que la OMS nunca asumió lo que el Gobierno de EE.UU. considera fracasos durante la pandemia de covid-19. El HHS dijo que la OMS había tardado en declarar una emergencia de salud pública global, lo que le costó al mundo semanas críticas mientras el virus se propagaba.
“Durante ese periodo, el liderazgo de la OMS repitió y elogió la respuesta de China a pesar de la evidencia de subregistro temprano, supresión de información y retrasos en confirmar la transmisión de persona a persona”, dijo la agencia en un comunicado de prensa.
El HHS también señaló la renuencia de la OMS a reconocer el contagio aéreo del virus y dijo que minimizó la idea de que personas sin síntomas pudieran propagar la infección.
Las muertes por sarampión han disminuido drásticamente desde el año 2000, pero ahora los casos están aumentando, incluso en países donde se ha declarado la erradicación del sarampión.
“Esta acción significa que las políticas de salud de nuestro país ya no pueden estar limitadas por burócratas extranjeros sin rendición de cuentas”, dijo el funcionario del HHS.
A pesar de la ruptura, la administración afirmó que EE.UU. seguirá siendo un líder mundial en salud.
Aún no se han publicado los detalles de la nueva estrategia, pero los funcionarios dijeron que EE.UU. continuaría colaborando con otros países en la vigilancia de enfermedades infecciosas y el intercambio de datos, a través de acuerdos con países individuales y trabajando con organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos.
Se espera que ese esfuerzo sea liderado por el Centro de Salud Global de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.
“Hemos evaluado todas las brechas y las posibles brechas. Hemos hecho análisis. Tenemos planes en marcha. Continuaremos trabajando con los países y los ministerios de salud, como lo hemos hecho durante décadas, y seguiremos desarrollando esas relaciones y utilizándolas de una forma mutuamente beneficiosa”, dijo otro alto funcionario de la administración.
El Gobierno prometió “una serie de nuevos anuncios” en los próximos meses.
Algunos expertos dijeron que intentar gestionar la salud global a través de acuerdos con países individuales crearía un sistema fragmentado que no reemplazará lo que puede hacer la Organización Mundial de la Salud.
“No permite el mismo nivel de colaboración y vigilancia que trabajar con la OMS”, dijo un exfuncionario de los CDC, que pidió no ser identificado. “No hay suficiente financiación para reemplazarlo todo”.
El exfuncionario señaló que los CDC tienen personal en unos 60 países, pero no en todos los países, “por eso una estructura general como la OMS es importante”.
Los críticos dijeron que la medida podría cegar a Estados Unidos y al mundo ante posibles amenazas biológicas.
“La retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud es un abandono miope y equivocado de nuestros compromisos de salud global. La cooperación y comunicación globales son críticas para mantener protegidos a nuestros propios ciudadanos porque los gérmenes no respetan las fronteras”, dijo el Dr. Ronald Nahass, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en un comunicado.
“Retirarse de la Organización Mundial de la Salud es científicamente irresponsable. No reconoce la historia natural fundamental de las enfermedades infecciosas. La cooperación global no es un lujo; es una necesidad biológica”, agregó Nahass.
Otros estuvieron de acuerdo con esa valoración.
“Hoy es un día en el que la salud pública mundial sufrió un golpe triste y trascendental. Viviremos más brotes mortales en todo el mundo. Ocurrirán porque los expertos de la comunidad de salud pública de EE.UU. no estarán presentes para liderar la respuesta global. Estos brotes se propagarán a Estados Unidos y nos harán mucho daño”, dijo el Dr. Michael Osterholm, quien dirige el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.
“Esta es la decisión presidencial más lamentable de mi vida”, dijo Gostin, de Georgetown. “No ser miembro de la OMS es profundamente perjudicial para nuestros propios intereses y nuestra seguridad nacional”.
“No tendremos acceso rápido y completo a los datos epidemiológicos, muestras de virus y datos de secuenciación genómica para crear vacunas y tratamientos. Y no podremos trabajar internacionalmente para frenar amenazas graves a la salud antes de que lleguen a nuestras costas. Cuando llegue la próxima pandemia (y llegará), Estados Unidos no estará preparado y nuestra respuesta será lenta y débil. Eso perjudica a todos los estadounidenses”, agregó Gostin.
En una conferencia de prensa la primavera pasada, el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la salida de EE.UU. como una propuesta de “perder-perder”.
“Estados Unidos pierde, y el resto del mundo, sabemos con certeza, pierde”, afirmó