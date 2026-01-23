Principal
La matrícula en las escuelas públicas crece por inversión educativa, tecnología y seguridad
La ministra de Educación, Karla Trigueros, destacó un incremento sostenido de la matrícula escolar en el sector público gracias a las mejoras en infraestructura, reforma educativa y la principal apuesta del Gobierno de reducir la brecha digital. Sumado a esto, el ambiente de seguridad que ahora vive el país, lo cual ha permitido que los padres puedan matricular a sus hijos en las escuelas públicas que mejor les convengan.
«Desde el inicio del Gobierno del presidente Bukele, él ha apostado por la inversión en la educación, un Gobierno que ha invertido más que todos los gobiernos, una inversión grande y, obviamente, como hemos invertido en infraestructura, tenemos escuelas renovadas, escuelas que estamos entregando, donde cumplimos con toda la normativa internacional para darles espacios físicos a nuestros alumnos de la mejor manera», dijo Trigueros a «Diario El Salvador».
Desde 2021, el Gobierno ha entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos y este año se han sumado 440,000 más, los cuales contribuyen a la disminución de la brecha tecnológica de las primeras etapas escolares. De acuerdo con Trigueros, esto ha hecho que los padres de familia se motiven a matricular a sus hijos dentro del sistema público de educación de este país.
«Hay que tomar en cuenta que mucho tiempo la violencia en la que El Salvador estuvo atrapada, pero que el presidente Bukele tuvo la valentía de pelear contra ella y no solamente eso, sino que de ganarla y de encerrar a todos estos pandilleros que estaban minando a la sociedad. Eso abrió también la puerta para que los padres de familia pudieran llevar a sus hijos a los centros escolares», agregó.
La titular de Educación resaltó que desde el año pasado está abierta la matrícula para el 2026 y para hacer más ágil el proceso de inscripción y que más padres de familia puedan acercarse a los centros escolares. «Tenemos una matrícula que va creciendo día con día. Hasta el momento no la hemos cerrado. Iniciamos clases el 2 de febrero e igual vamos a seguir matriculando posterior a eso; si los padres de familia llegan a sus hijos a los centros escolares, los vamos a recibir porque sabemos que la educación es una apuesta importante como país», enfatizó.
Añade que mantiene una matrícula creciente que se suma al sistema educativo nacional. «Estamos muy comprometidos con el inicio escolar para poderlo recibir con todos los elementos e insumos que los niños necesitan. Seguimos invitando a los padres a que matriculen. Tenemos un aumento por todas las medidas que el Gobierno del presidente Bukele ha tomado», señaló la funcionaria.
Guatemala podría enviar a mareros a cárceles militares
Ante la escalada de la crisis en el sistema carcelario, el Gobierno de Guatemala podría enviar a los pandilleros de alta peligrosidad a cárceles militares. Analistas guatemaltecos consultados por La Hora GT opinan que es lo que el Estado debería hacer, considerando el descontrol y sobrepoblación en las prisiones.
El tema ha tomado especial relevancia ante la reciente matanza de diez policías a manos de mareros en venganza porque el Estado se negó a ceder ante las exigencias de Aldo Dupie Ochoa alias «El Lobo», líder de la pandilla Barrio 18, el grupo criminal responsable de la masacre de los uniformados.
El ministro de la Defensa Henry David Sáenz dijo al informativo de Guatemala que no se ha discutido de forma oficial la posibilidad de trasladar a los prisioneros de alta peligrosidad a brigadas militares, pero aclaró que esta es una práctica que no es ajena para el Ejército y es algo que «ya estábamos haciendo».
Ejemplo de esto es el centro penitenciario dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, donde hay varios privados de libertad bajo vigilancia militar. En ese reclusorio también hay reos de alto perfil, como el exfuncionario Eduardo Masaya, acusado de corrupción. En 2015 se selló en un acuerdo ministerial que dentro de la brigada se ubicaría el Centro de Detención de la Zona Diecisiete, para hombres y mujeres. Su capacidad máxima es de 114 privados de Libertad en la zona «a» y de 21 en la zona «b». Sin embargo, se acordó que estas instalaciones se usarían solo para civiles o militares en riesgo de atentados.
En adición, en el Cuartel Matamoros, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, funciona desde 2010 una cárcel que ha albergado reos peligrosos o de alto perfil. Sin embargo, la prensa ha señalado que estos son centros «VIP», sobre todo para exfuncionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina.
Sáenz dijo que los ataques del fin de semana fueron un ataque orquestado por fuerzas políticas que desean ver caer al Gobierno de Bernardo Arévalo, pero que donde el Ejército si colaborará será en asegurar que este finalice su periodo; en 2028.
Algunos expertos citados por La Hora GT consideran que los reos más peligrosos pueden irse a cárceles en el exterior, ya que la Ley Antipandillas así lo permite. Pero no es una opción de la que hable todavía el Ejecutivo de forma oficial.
El artículo transitorio del Decreto 11-2025, que se aprobó como parte de la nueva Ley Antipandillas, autoriza al Gobierno de Guatemala a celebrar convenios bilaterales con otros países para que los reclusos condenados por pertenecer a maras o pandillas puedan cumplir sus penas en cárceles del extranjero mientras Guatemala construye sus propios centros penitenciarios de máxima seguridad. La medida sería temporal.
«El Cecot —Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador—, por ejemplo, es una prisión en donde en una misma celda se reúne a 100 sujetos de alta peligrosidad sin posibilidad de tener contacto con el mundo exterior», así lo dijo el investigador de temas de seguridad pública y defensa, Mario Mérida.
Por otra parte, el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano, opina que hay «cero control» sobre el sistema penitenciario, y que es inaudito que la policía no haya anticipado los ataques del fin de semana.
La ofensiva criminal «no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales», sostiene de su lado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.
La violencia incluso ha llevado a que sean cancelados grandes eventos de entretenimiento y culturales. Mazatenango canceló su carnaval 2026, el evento más importante de Suchitepéquez, por motivos de seguridad, tras recientes ataques armados contra agentes de la PNC vinculados a la pandilla del Barrio 18. Se celebra desde 1885.
El cantante Nicky Jam canceló un concierto para priorizar la seguridad de todos los asistentes, del personal técnico y del equipo de producción.
Protección Civil de El Salvador advierte por vientos nortes, bajas temperaturas e incendios
El Salvador se mantiene bajo un aviso a nivel nacional por la presencia de vientos nortes vinculados a sistemas de baja presión, con ráfagas que oscilan entre los 45 y 60 kilómetros por hora, informó este viernes el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.
«Debido a la influencia de vientos nortes, emitimos un aviso a nivel nacional con el fin de garantizar el bienestar de toda la población y prevenir incidentes», declaró el funcionario durante una entrevista televisiva.
Amaya explicó que estos fenómenos no son excepcionales y que se prevé la llegada de más sistemas similares. «El fenómeno que estamos experimentando no es el primero ni el último», indicó.
Según Protección Civil, el escenario de mayor riesgo asociado a las ráfagas de viento es la caída de árboles, además de vallas publicitarias y el descenso de temperaturas, que puede afectar especialmente a niños y adultos mayores. «El escenario más crítico es la caída de árboles», subrayó Amaya.
El director destacó que la institución opera con protocolos definidos para la transmisión de información y la declaración de alertas, sustentados en los datos del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. «El sistema de alerta temprana tiene una fase de prealerta que nos permite emitir avisos y advertencias», explicó.
En el ámbito operativo, Protección Civil reportó la atención de incendios registrados entre el 1 y el 22 de enero, periodo en el que se contabilizaron 311 incendios en maleza, 12 incendios forestales, 82 incendios estructurales, 46 incendios en basureros y 19 incendios en vehículos.
Amaya advirtió sobre los riesgos asociados a la quema de basura y recordó que provocar incendios conlleva sanciones severas, incluso de carácter penal. «Estas acciones ponen en riesgo la vida, el medio ambiente y los bienes de la población», afirmó.
Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la población a tomar medidas preventivas, como el descopado de árboles, evitar quemas, protegerse ante las bajas temperaturas y conducir con precaución durante la vigencia del aviso nacional.