Protección Civil de El Salvador advierte por vientos nortes, bajas temperaturas e incendios
El Salvador se mantiene bajo un aviso a nivel nacional por la presencia de vientos nortes vinculados a sistemas de baja presión, con ráfagas que oscilan entre los 45 y 60 kilómetros por hora, informó este viernes el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.
«Debido a la influencia de vientos nortes, emitimos un aviso a nivel nacional con el fin de garantizar el bienestar de toda la población y prevenir incidentes», declaró el funcionario durante una entrevista televisiva.
Amaya explicó que estos fenómenos no son excepcionales y que se prevé la llegada de más sistemas similares. «El fenómeno que estamos experimentando no es el primero ni el último», indicó.
Según Protección Civil, el escenario de mayor riesgo asociado a las ráfagas de viento es la caída de árboles, además de vallas publicitarias y el descenso de temperaturas, que puede afectar especialmente a niños y adultos mayores. «El escenario más crítico es la caída de árboles», subrayó Amaya.
El director destacó que la institución opera con protocolos definidos para la transmisión de información y la declaración de alertas, sustentados en los datos del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. «El sistema de alerta temprana tiene una fase de prealerta que nos permite emitir avisos y advertencias», explicó.
En el ámbito operativo, Protección Civil reportó la atención de incendios registrados entre el 1 y el 22 de enero, periodo en el que se contabilizaron 311 incendios en maleza, 12 incendios forestales, 82 incendios estructurales, 46 incendios en basureros y 19 incendios en vehículos.
Amaya advirtió sobre los riesgos asociados a la quema de basura y recordó que provocar incendios conlleva sanciones severas, incluso de carácter penal. «Estas acciones ponen en riesgo la vida, el medio ambiente y los bienes de la población», afirmó.
Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la población a tomar medidas preventivas, como el descopado de árboles, evitar quemas, protegerse ante las bajas temperaturas y conducir con precaución durante la vigencia del aviso nacional.
La matrícula en las escuelas públicas crece por inversión educativa, tecnología y seguridad
La ministra de Educación, Karla Trigueros, destacó un incremento sostenido de la matrícula escolar en el sector público gracias a las mejoras en infraestructura, reforma educativa y la principal apuesta del Gobierno de reducir la brecha digital. Sumado a esto, el ambiente de seguridad que ahora vive el país, lo cual ha permitido que los padres puedan matricular a sus hijos en las escuelas públicas que mejor les convengan.
«Desde el inicio del Gobierno del presidente Bukele, él ha apostado por la inversión en la educación, un Gobierno que ha invertido más que todos los gobiernos, una inversión grande y, obviamente, como hemos invertido en infraestructura, tenemos escuelas renovadas, escuelas que estamos entregando, donde cumplimos con toda la normativa internacional para darles espacios físicos a nuestros alumnos de la mejor manera», dijo Trigueros a «Diario El Salvador».
Desde 2021, el Gobierno ha entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos y este año se han sumado 440,000 más, los cuales contribuyen a la disminución de la brecha tecnológica de las primeras etapas escolares. De acuerdo con Trigueros, esto ha hecho que los padres de familia se motiven a matricular a sus hijos dentro del sistema público de educación de este país.
«Hay que tomar en cuenta que mucho tiempo la violencia en la que El Salvador estuvo atrapada, pero que el presidente Bukele tuvo la valentía de pelear contra ella y no solamente eso, sino que de ganarla y de encerrar a todos estos pandilleros que estaban minando a la sociedad. Eso abrió también la puerta para que los padres de familia pudieran llevar a sus hijos a los centros escolares», agregó.
La titular de Educación resaltó que desde el año pasado está abierta la matrícula para el 2026 y para hacer más ágil el proceso de inscripción y que más padres de familia puedan acercarse a los centros escolares. «Tenemos una matrícula que va creciendo día con día. Hasta el momento no la hemos cerrado. Iniciamos clases el 2 de febrero e igual vamos a seguir matriculando posterior a eso; si los padres de familia llegan a sus hijos a los centros escolares, los vamos a recibir porque sabemos que la educación es una apuesta importante como país», enfatizó.
Añade que mantiene una matrícula creciente que se suma al sistema educativo nacional. «Estamos muy comprometidos con el inicio escolar para poderlo recibir con todos los elementos e insumos que los niños necesitan. Seguimos invitando a los padres a que matriculen. Tenemos un aumento por todas las medidas que el Gobierno del presidente Bukele ha tomado», señaló la funcionaria.
Capturan a hombre que agredió a mujer con un picahielo en Usulután
Elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Usulután detuvieron a un hombre en momentos que agredía a una mujer con un picahielo.
Tras percatarse del hecho, los agentes intervinieron rápidamente al lugar para proceder con forme a la ley y evitar que el incidente terminara en tragedia.
De acuerdo con reportes, la mujer, de quien se desconoce si es la pareja del agresor, resultó con lesiones leves y fue atendida en el lugar.
Hasta el momento, se desconocen los motivos que habrían originado la agresión; mientras tanto el sospechoso quedó en vías de investigación y en manos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Autoridades redujeron en más del 50 % delitos de alto impacto en 2025
Los planes de seguridad implementados por el Gobierno de El Salvador lograron que en el 2025 los delitos de eficacia o de alto impacto (hurto, lesiones, violación, extorsión, hurto de vehículos, robo, entre otros) tuvieran una reducción de más del 50 % comparado con el 2024, así lo confirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
«Hoy por hoy, somos el único país que con mucha satisfacción podemos decir, que los delitos de calle [de alto impacto] o delitos violentos, tienen una reducción de más del 50 %, eso no se logra por arte de magia, eso no viene de una solución de papel, ni de ningún mago, eso es, ese fruto de ese trabajo consciente que día con día realizamos como gabinete de seguridad, con nuestros hombres y mujeres de uniforme», indicó el funcionario.
Según el informe presentado por el Gabinete de Seguridad Ampliado, los delitos que presentaron mayor reducción fueron el hurto y robo, con 60.41 y 59.05 % respectivamente.
El ministro de Seguridad ha reconocido que las reformas a los códigos Penal y Procesal Penal han sido clave para enfrentar los delitos patrimoniales y ello se refleja en las reducciones de diversos delitos.
Como ejemplo, Villatoro detalló que, en el hurto, uno de los delitos más comunes y que repuntó, «post gobiernos terroristas», ha sido reducido en 60.41 %, y el delito de lesiones refleja una reducción del 48 %.
«En términos generales, estamos reportando una reducción de estos delitos que consideramos en observación permanente por la violencia que representan, por el impacto que representan, somos un país que al comparar 2024 con 2025, tenemos una reducción de 51.50 % en todos estos delitos», señaló Villatoro.
El pasado 27 de diciembre de 2025, la Policía reportó la captura de Jefferson Enmanuel Cristo Cartagena, de 18 años, por el delito de hurto.
«Este sujeto contactó a la víctima por medio de redes sociales para comprarle una motocicleta, pero con engaños de que iba a probarla, la hurtó», detalló la corporación policial.
Cartagena fue detenido en el cantón Ayutuxtepeque, Chalchuapa, Santa Ana Oeste y ya es procesado en un juzgado.
Los reportes de las autoridades detallan que otros de los delitos que tuvieron una reducción de más del 50 % son: hurto agravado con 100 casos reportados y robo agravado con 71, ambos tuvieron una reducción del 57.49 % respecto al 2024; y robo de vehículos con 16 casos y una baja del 58.97 % en comparación al año anterior.
El ministro de Seguridad también hizo especial énfasis en delitos como las extorsiones y las violaciones que presentan una reducción del 6.02 y 24.59 % respectivamente.
«De una manera coordinada y siempre bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, hemos venido atendiendo las diferentes manifestaciones de violencia post gobierno terrorista de las pandillas, recordamos como Gabinete de Seguridad Ampliado, el esfuerzo que se hizo a finales del 2022 y 2023 para hacer frente a todos los delitos que atentaban contra la libertad sexual, lo cual ha permitido estas reducciones de violación», aseguró Villatoro.
El 28 de diciembre, la Policía informó sobre la detención de José Reinaldo Huezo Aguilar, alias Dreamer, un homeboy de la 18, quien cumplía la función de extorsionista.
«Tiene antecedentes desde el año 2004 por: portación de armas de guerra, extorsión agravada y organizaciones terroristas», señaló la corporación policial. Huezo Aguilar fue intervenido mediante un control vehicular instalado sobre la calle principal hacia el cantón El Rosario, en Candelaria, Cuscatlán Sur.
Al verificar los documentos en la plataforma ONI de la Policía se le identificó el perfil delincuencial y ya está siendo procesado agrupaciones ilícitas.