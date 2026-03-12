Principal
Detienen a sujeto por hurtar $5,000 en bebidas alcohólicas
La Fiscalía General de la República informó sobre la captura de Joel Alberto Aquino quien es acusado de hurtar más de $5,000 en bebidas alcohólicas, a una empresa distribuidora que opera en Santa Tecla, en el departamento de La Libertad.
En una coordinación entre Fiscalía y Policía, se realizó un allanamiento en la vivienda de Aquino ubicada en el distrito de Colón, municipio de La Libertad Oeste. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 114 cajas que contenían bebidas alcohólicas nacionales e internacionales y $1,380 de dinero en efectivo.
De acuerdo a la investigación fiscal, el imputado era empleado de una empresa distribuidora y llevaba ya algún tiempo hurtando producto para luego ir a ofrecerlo a algunos clientes a un menor precio. No se ha especificado si los compradores estarán siendo indagados por este mismo caso.
El año anterior, la Fiscalía General de la República, giró ordenes de captura a seis personas que vendían bebidas alcohólicas adulteradas, las cuales podrían causar graves daños a la salud de los salvadoreños. Los implicados las hacían pasar por bebidas de marcas reconocidas, sin contar con los permisos para distribuir esta mercancía.
Durante cinco registros realizados en Mejicanos, San Salvador, Santa Tecla, La Libertad Sur, San Miguel y Sonsonate se detuvo a Kevin Alexander Arévalo Rochac, James Asdrubal Escobar Cea, Óscar Antonio Menjivar, Luis Antonio García Nieto, Henry Ernesto Galicia y Ana Elba Galicia.
De acuerdo a las investigaciones, los imputados modificaban el contenido y los envases para parecer que se trataban de marcas reconocidas, luego las vendían como productos originales a través de redes sociales y hacían los envíos a domicilio.
A la estructura se les incautó 6 teléfonos celulares, 2 laptops, 2 tabletas, 2 usb, un vehículo, 628 botellas de licor de dudosa procedencia, 23 gramos de marihuana y $30, 480.00 en efectivo.
Capturan a traficante de drogas en la capital
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Luis Alonso Mejía Martínez, de 30 años, a quien le encontraron varias porciones de marihuana.
«El procedimiento se realizó mediante un registro con prevención de allanamiento sobre la calle a Huizúcar, San Salvador Centro, donde se incautó marihuana», detalló la Policía. La captura se efectuó en coordinación con Investigación Policial y uno de los caninos K9.
Mejía Martínez será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Autoridades de Seguridad han asegurado que en los últimos años el combate al tráfico internacional ha permitido desarticular el tráfico regional en el país y desarticular a las pequeñas estructuras que se dedican al narcomenudeo, las cuales, en su mayoría están ligadas a las pandillas siendo este una de sus fuentes de financiamiento. Por tal razón, las autoridades han redoblado esfuerzos para dar fuertes golpes.
Este jueves también soldados que realizaban un patrullaje preventivo en Apopa, San Salvador Oeste, ubicaron a Vladimir de Jesús Girón Reyes, a quien se le incautaron 6 porciones de cocaína y una motocicleta. El detenido fue entregado a la Policía.
En Valle Verde del mismo distrito también las autoridades localizaron recientemente a Manuel de Jesús Rivera Jiménez, a quien se le incautaron 118 porciones de cocaína, una báscula y $170.00 en efectivo. Ya es procesado por delitos relativos a las drogas.
Ingreso de vientos nortes y altas temperaturas para este jueves en El Salvador
El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) pronostica un breve ingreso de vientos nortes en El Salvador este jueves, que solamente durará este día con ráfagas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
En el transcurso del día se esperan vientos acelerados con cielos despejados durante la mañana, sin embargo, a mediodía se prevé la llegada de lluvias puntuales en la parte central del país y se extenderán hacia la zona oriental.
En la tarde, aumentará la nubosidad en la zona montañosa y la franja volcánica, con lluvias puntuales y actividad eléctrica en sectores del norte, centro y occidente.
En horas de la tarde también se mantendrán las altas temperaturas que alcanzarán entre 32 y 38 grados Celsius en el sector oriental del territorio salvadoreño, mientras que en la zona central las máximas alcanzarán entre los 30º y 32º.
En la noche se mantienen las posibilidades de lluvias en el Área Metropolitana de San Salvador, Cuscatlán y algunos sectores del oriente del país.
Durante la madrugada del jueves habrá nubosidad en la zona costera del oriente del país.
«Habrá que tomar decisiones firmes para proteger la dignidad del fútbol salvadoreño», Yamil Bukele
Yamil Bukele, presidente de la Fesfut, reaccionó al problema del CD Hércules, por el incumplimiento de salario, sobre lo que opinó: «Los casos de impago salarial que han trascendido públicamente (como el ocurrido recientemente con el del equipo Hércules, entre otros) sobrepasan cualquier límite de tolerancia. Esta no puede, ni debe de ser, una práctica normal dentro de nuestro fútbol», comenzó el texto que publicó en sus cuentas de redes sociales.
El plantel del equipo capitalino llegó el miércoles pasado a la Fesfut a denunciar el mes y días que tienen pendientes de pagar y por la supuesta condición de raparse el cabello, como requisito de pago.
«El incumplimiento del pago de salarios demuestra una clara falta de capacidad de gestión y administración que termina afectando directamente a los futbolistas, a sus familias, a la competencia y a la credibilidad de este deporte», comentó.
Enfatizó: «Nuestra administración tiene claro que esta situación debe de cambiar. Vamos a tomar decisiones para controlar y erradicar este tipo de prácticas».
Como presidente de la Fesfut, Bukele señaló: «Sabemos que el fútbol salvadoreño enfrenta retos estructurales que requieren orden, profesionalismo y mayor atractivo para crecer. Y, precisamente, en eso estamos trabajando desde la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero también es importante ser claros: FORMAR PARTE DEL FUTBOL PROFESIONAL EXIGE RESPONSABILIDAD».
También puntualizó: «El pago puntual a los jugadores, el cumplimiento de los compromisos administrativos, el nivel deportivo y el respeto a la integridad de todos los actores del fútbol SON CONDICIONES BÁSICAS, NO OPCIONALES… El cambio que queremos para el deporte rey implica ordenar la casa. Y, cuando sea necesario, HABRÁ QUE TOMAR DECISIONES FIRMES PARA PROTEGER LA DIGNIDAD DEL FÚTBOL SALVADOREÑO».
Tras las denuncias de los jugadores mitológicos, el Comité de Licencias, Bukele acompañado por el Secretario General, Galo Izurieta, y el Secretario Adjunto, Marden Deleón, recibió a representantes del plantel y del cuerpo técnico de Club Deportivo Hércules y advirtieron a la dirigencia de presentar
las planillas originales de pago y comprobantes firmados por todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico o estados de cuenta bancarios en caso de que los pagos hayan sido realizados mediante transferencias bancarias.
Además, hasta la finalización de la temporada 2025-2026, Hércules debe remitir, en los primeros cinco días de cada mes, un informe al Comité de Licencias en el que confirme el pago completo de la planilla correspondiente al mes anterior. De no cumplir, se procederá a la suspensión de la Licencia Temporal del club y el caso será remitido al Comité de Competición, para que este actúe conforme a la normativa vigente.