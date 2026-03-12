Accidente en la carretera Panamericana deja un motociclista fallecido

Un accidente de tránsito con saldo fatal se registró este jueves en la carretera Panamericana, informó la Policía Nacional Civil (PNC) en la red social X.

«Inspeccionamos un accidente de tránsito con una persona fallecida sobre el km 29 de la carretera Panamericana, redondel Claudia Lars, en San Juan Opico, La Libertad Centro», detalló la corporación.

Se trata de un motociclista, el cual fue embestido por una rastra. «Según las primeras investigaciones la víctima se incorporó a la vía de forma imprudente», amplió la PNC.

A esta hora, el paso permanece cerrado en un carril y es orientado por el personal policial, se pide a la población tomar precauciones mientas continúa la investigación para esclarecer los hechos.

De acuerdo al ONASEVI (Observatorio Nacional de Seguridad Vial), del 1 de enero hasta el 11 de marzo se registran 1,110 siniestros de motocicletas; 406 más que en el mismo periodo en 2025, 112 de los sucedidos este año han finalizado con saldo fatal.

