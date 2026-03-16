Detenido con metanfetamina y cocaína es condenado a ocho años de cárcel

Rafael Antonio Catacho Hernández, detenido con porciones de metanfetamina y cocaína, pasará ocho años en prisión por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública.

Al vendedor de droga, miembros de la Fuerza Armada lo ubicaron el 20 de mayo de 2025, a las 3:15 de la mañana en la calle principal de la urbanización Prados de Venecia, en el distrito de Soyapango.

Al ser intervenido por los militares, verificaron que en una mochila transportaba estupefacientes por lo decidieron dejarlo retenido mientras llegaban agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a retomar el procedimiento.

Los policías confirmaron que llevaba dos porciones de cristal que al ser sometidas a la prueba de campo resultaron positivas a metanfetamina, también le encontraron una porción pequeña de sustancia en polvo blanco que dio positivo a cocaína.

La experticia técnica confirmó que el peso de la metanfetamina era de 55.777 gramos, con un precio de $1,952.20; mientras que el peso de la cocaína era de 1.094 gramos, con un costo de $27.50. El valor total de la droga asciende a $1,979.70.

La vista pública fue realizada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, al momento del fallo se validó la prueba consistente en testimonios, acta de procedimiento de captura de forma infraganti y la prueba que confirmó los tipos de droga.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...