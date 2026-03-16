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Vendedor de droga detenido en un centro comercial es condenado a seis años de prisión
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, condenó a seis años de cárcel a Kevin Stanley Bonilla Sánchez por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El vendedor de droga fue arrestado la noche del 18 de enero de 2025 en el parqueo de un centro comercial localizado en Lourdes, Colón, municipio La Libertad Oeste.
El imputado fue ubicado por miembros de la Fuerza Armada, quienes al verlo de forma sospechosa lo abordaron y al regístrarlo le hallaron 26 gramos de marihuana, con un precio de $98.
En el fallo emitido por el tribunal se estableció que además de los gramos de droga incautados, en el teléfono celular confiscado, le hallaron audios, imágenes y mensajes que evidenciaron su participación en la venta de estupefacientes.
La obtención de esos elementos de prueba se logró mediante un vaciado de información, esa pericia complementó la acusación por el decomiso de la droga.
Al final el tribunal resolvió que las pruebas testimoniales y digitales eran suficientes para emitir un fallo condenatorio para el vendedor de droga capturado cometiendo el delito.
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Detenido con metanfetamina y cocaína es condenado a ocho años de cárcel
Rafael Antonio Catacho Hernández, detenido con porciones de metanfetamina y cocaína, pasará ocho años en prisión por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública.
Al vendedor de droga, miembros de la Fuerza Armada lo ubicaron el 20 de mayo de 2025, a las 3:15 de la mañana en la calle principal de la urbanización Prados de Venecia, en el distrito de Soyapango.
Al ser intervenido por los militares, verificaron que en una mochila transportaba estupefacientes por lo decidieron dejarlo retenido mientras llegaban agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a retomar el procedimiento.
Los policías confirmaron que llevaba dos porciones de cristal que al ser sometidas a la prueba de campo resultaron positivas a metanfetamina, también le encontraron una porción pequeña de sustancia en polvo blanco que dio positivo a cocaína.
La experticia técnica confirmó que el peso de la metanfetamina era de 55.777 gramos, con un precio de $1,952.20; mientras que el peso de la cocaína era de 1.094 gramos, con un costo de $27.50. El valor total de la droga asciende a $1,979.70.
La vista pública fue realizada por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, al momento del fallo se validó la prueba consistente en testimonios, acta de procedimiento de captura de forma infraganti y la prueba que confirmó los tipos de droga.
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Prófugo es condenado a 20 años de cárcel por agresión sexual
A 20 años de cárcel fue condenado el prófugo Reinaldo de Jesús González, por el delito de agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada, en perjuicio de una niña de seis años.
La pena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, tras revisar las pruebas que la Fiscalía General de la República presentó durante el juicio.
En la exposición de los hechos, el ministerio público detalló al tribunal que González llegaba a la casa de su compañera de vida, pero cuando ella se ausentaba aprovechaba para consumar las agresiones sexuales contra la víctima.
El caso se conoció cuando la víctima tramitó su partida de nacimiento en el Juzgado de Niñez y Adolescencia, esa sede judicial reportó ante la Fiscalía lo ocurrido.
El ministerio público comenzó con las investigaciones y al culminar una serie de diligencias presentó la acusación, el expediente pasó todas las etapas procesales hasta llegar a la vista pública donde se dictó la sentencia condenatoria.
La niña al ser entrevistada mediante técnicas especializadas, dijo que los hechos ocurrieron en el 2016, en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.