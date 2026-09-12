Cristóbal Soria sufre accidente de rafting en Costa Rica durante grabación de Planeta Calleja

Los abogados de Elon Musk notificaron formalmente a los productores de un nuevo documental de cuatro horas sobre la vida del multimillonario, al considerar que la película lo difama.

Poco antes del estreno del documental, realizado el pasado martes en el Festival de Cine de Venecia, el abogado Alex Spiro envió una carta a un productor de Jigsaw Productions en la que acusa al documentalista ganador del Óscar Alex Gibney de construir la película «Musk» a partir de una conclusión predeterminada.

La misiva, fechada el 3 de septiembre, también señala que Gibney se negó a verificar los hechos abordados en la producción con Musk o con personas de su entorno.

«Este proyecto no comenzó como una investigación. Comenzó con una conclusión», escribió Spiro en la carta.

El documental fue estrenado en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una prolongada ovación de pie y críticas muy favorables.

La producción recorre la trayectoria profesional y la vida de Musk, nacido en Sudáfrica, desde sus años como empresario de la era punto-com en Silicon Valley, a principios de la década de 2000, hasta su transformación en el primer billonario del mundo.

La película también aborda aspectos de su vida personal, entre ellos su difícil infancia y los 14 hijos conocidos que ha tenido con varias mujeres.

La revista especializada Variety calificó la producción como un «retrato lacerante», mientras que Deadline describió la película como «demoledora» y señaló que presenta a Musk como «mezquino, narcisista, megalomaníaco, cruel».

La advertencia legal no está dirigida únicamente contra Gibney y Jigsaw Productions. La carta también pone en aviso a todos los involucrados en el lanzamiento del documental, incluidos HBO, Bleecker Street y Universal.

Uno de los principales cuestionamientos de Spiro se concentra en una secuencia de la película que, según el abogado, impulsa una teoría conspirativa según la cual Musk supo a primera hora de la noche electoral de 2024 que Donald Trump había ganado, debido a que sus satélites Starlink habrían sido utilizados para influir en el resultado.

Jigsaw Productions respondió mediante un comunicado enviado a The Hollywood Reporter y sostuvo que el escrutinio de figuras públicas poderosas está protegido por la Primera Enmienda de Estados Unidos.

«Esto es algo que todos los estadounidenses deberían defender», señaló la productora, incluyendo a los asociados de Musk, a quien calificó como alguien que se ha proclamado a sí mismo «absolutista de la libertad de expresión».

Los documentales de Gibney se han centrado anteriormente en grupos y figuras poderosas, entre ellos la Iglesia de la Cienciología, la corporación Enron y las guerras de espionaje entre Israel e Irán en «Zero Days».

El documentalista ganó un Óscar al mejor documental por «Taxi to the Dark Side», una producción que aborda las prácticas de interrogatorio del Ejército estadounidense en Afganistán.

Musk, por su parte, ha dedicado varios días a cuestionar públicamente a Gibney a través de X, plataforma que es de su propiedad. El empresario calificó la película como un «ataque que falla el tiro» y la desestimó al considerarla aburrida.

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