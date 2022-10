CONFIRMADO: INTERPOL elimina difusión roja publicada contra Enrique Rais por casos ilegalmente fabricados

Los suscritos abogados del Sr. José Aquiles Enrique Rais López (“Enrique Rais”) hacemos del conocimiento público que el nueve de agosto del presente año su equipo de litigio internacional fue notificado por la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) con sede en Lyon, Francia, de la decisión adoptada consistente en “Eliminar las dos alertas (difusiones rojas) que existían en contra de Enrique Rais” y que en su momento fueron solicitadas por el (Ex) Fiscal General Douglas Meléndez, por los (Ex) magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Guillermo Arévalo Domínguez; el (Ex) Juez Octavo de Instrucción Mario Osmín Mira Montes y Wil Walter Ruiz.

En su decisión, INTERPOL cancela ambas difusiones rojas existentes en contra del Sr. Rais principalmente por los siguientes motivos:

Por ser el resultado de violaciones al debido proceso y otros derechos humanos, cometidos contra la persona de Enrique Rais y que se encuentan reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros instrumentos internacionales y el Estatuto de INTERPOL.

Por no corresponder a situaciones de una persecución penal, sino que se trata de hechos fabricados con prueba ilegal y prueba espúrea con el objetivo de generar una persecución por motivos políticos y no criminales.

Al momento de examinar el caso, INTERPOL tuvo conocimiento y revisó la siguiente documentación que fue aportada por el equipo legal de Enrique Rais y constituyó plena prueba que el Sr. Rais ha sido víctima de abuso de poder por parte del sistema de justicia de El Salvador:

Resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que declaró que Enrique Rais es víctima de una privación arbitraria de libertad y que requirió a El Salvador poner fin inmediato a las restricciones ilegales y al proceso en su contra.

Resoluciones de Sobreseimiento definitivo y archivo de las investigaciones dictados por la Fiscalía de Suiza al comprobar que no existe delito que perseguir y que constituyen los mismos hechos por los que Enrique Rais continúa siendo perseguido en El Salvador. (Infracción a no ser perseguido dos veces por los mismos hechos -ne bis in ídem-)

Comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados donde se reitera la situación de violaciones al debido proceso y falta de garantía de Enrique Rais a ser juzgado por jueces y tribunales independientes e imparciales con respecto a las acusaciones presentadas entre el 22 de agosto de 2016 y el 3 de mayo de 2019, periodos en que los señores Douglas Meléndez (2016-2019) y Raúl Ernesto Melara Morán (2019-2021) se encontraban ejerciendo el cargo como titulares de la Fiscalía General de la República.

Con la resolución adoptada por INTERPOL se obtiene una nueva reinvindicación a favor del honor y la dignidad de Enrique Rais, se garantiza el goce de su libertad a nivel internacional y se crea más evidencia de las actuaciones ilegales cometidas contra el Sr. Rais por los (Ex) Fiscal Generales Douglas Meléndez y Raúl Melara, así como algunos de sus cercanos colaboradores y ciertos jueces y magistrados que torcían la ley para administrar justicia selectiva acomodada a oscuros intereses.

A efecto directo de la acción de INTERPOL, el once de octubre de presente año, hemos sido notificados de resolución de las catorce horas con quince minutos del diez de octubre de dos mil veintidós emitida por el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador que confirma lo antes expresado así: “(…) Agréguese a sus antecedentes, el oficio número(…) de fecha 05 de los corrientes y presentado en la Secretaría de este Juzgado a las catorce horas con treinta y cinco minutos de ese mismo día, procedente de la Oficina Central Nacional INTERPOL, El Salvador, por medio de la cual comunican que la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF) admitió a trámite la solicitud de revisión presentada por el señor José Aquiles Enrique Rais López… concluyendo que no se cumplían con las normas de Interpol aplicables al tratamiento de datos y decidió que dichos datos fueran suprimidos de los archivos de la interpol… finalmente hacen de conocimeinto que las notificaciones rojas de José Aquiles Enrique Rais López.. han sido eliminadas de las bases de datos de INTERPOL.”

Como consecuencia, tomando en cuenta que la Sala de lo Constitucional ha expresado en su resolución de fecha 9 de julio de 2021 el acatamiento de la opinión del GTDA en el caso de Enrique Rais y siendo que todas las resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables y de estricto cumplimiento, solicitamos que se solucionen de forma definitiva por las autoridades competentes los procedimientos y procesos que han provocado que Enrique Rais haya debido batallar desde el exilio por obtener justicia, como lo ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Informe del año 2021).

También solicitamos a la Fiscalía General de la República, a los jueces y tribunales de El Salvador que con base a la evidencia existente realicen las acciones legales correspondientes contra los perpetradores de las violaciones de derechos humanos de Enrique Rais, que incluye deducir responsabilidades de las autoridades públicas y medios de prensa que divulgaron indebidamente en el año 2018 información sobre las difusiones rojas relacionadas con el Sr. Rais, que conforme al Reglamento de Tratamiento de Datos no contaban con autorización para ser divulgada y que provocaron graves daños personales, familiares y empresariales a nuestro cliente. Finalmente, queda claro que se ha demostrado a nivel internacional lo ilegal de los casos fabricados contra Enrique Rais, por lo que hemos sido informados por nuesto cliente que no descansará hasta ver a los responsables de tantas ilegalidades responder por sus actos, para que no vuelvan a dañar a otras personas inocentes y así obtener total justicia reparativa.

Los suscritos apoderados legales del Sr. José Aquiles Enrique Rais López. Lic. Carlos M. Miranda Rubio Lic. Douglas E. Melgar Argueta Lic. Aldo F. Álvarez Zepeda.