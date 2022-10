Christian Guevara arremete contra Acción Ciudadana por criticar apoyo gubernamental a afectados por «Julia»

Christian Guevara, diputado y jefe de la bancada legislativa de Nuevas Ideas, salió al paso sobre los cometarios hecho por Acción Ciudadana, que señalaba que no era necesaria la participación de los diputados, funcionarios o presidente de la República en el acompañamiento de los afectados por el paso de la tormenta tropical «Julia» en terrio salvadoreño.

«Desde mi punto de vista yo no necesito que el presidente o el ministro estén embarrados de lodo ni los diputados, porque no es para eso que los eligen, porque no es ese su cargo, ósea, no es cargo del presidente andar paleando lodo», indicó Eduardo Escobar.

A lo cual el legislador cian comentó, «hoy por la mañana veía algo que me impresionó, decía que un funcionario no es su función andar en el territorio, no es su función enlodarse, no es su función mojarse, tienen razón no nos pagan por eso, pero solo un mediocre, solo un funcionario espera salir a las cuatro de la tarde, solo alguien que no tiene compromiso puede pensar así».

El diputado añadió, «pero no decían nada cuando la función de un diputado era reunirse en Fusades para negociar el presupuesto cuando los diputados andaban de ONG en ONG negociando beneficios, cuando lo diputados iban a salones VIP de restaurantes de lujo a ponerse de acuerdo para preparar decretos a la medida de algunos empresarios, pero sí reclaman que la bancada cyan haya estado en territorio. Nos desplazamos al territorio para asegurar la alimentación y el bienestar de las personas que están en los albergues. Es verdad que nos pagan para eso, pero es nuestro compromiso y es la diferencia que como bancada cian queremos».

Además, afirmó que «la declaración del Estado de Emergencia Nacional permitió darle gobernabilidad al Ejecutivo para ayudar a las familias vulnerables».