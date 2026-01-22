Empresarial
COINGT: El token salvadoreño que financia el Corredor Interoceánico de Guatemala
En un paso que combina innovación financiera con desarrollo de infraestructura regional, COINGT se consolida como el primer activo digital aprobado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador para financiar el Corredor Interoceánico de Guatemala, uno de los megaproyectos logísticos más relevantes de Centroamérica.A diferencia de muchas criptomonedas especulativas, COINGT ofrece un respaldo tangible: representa derechos económicos sobre acciones de la sociedad emisora, integrada al Consorcio Interoceánico de Guatemala (CIGSA).
El token financia la regularización, unificación y desarrollo de una franja terrestre estratégica de 372 kilómetros que conectará los océanos Atlántico y Pacífico.El proyecto subyacente —en desarrollo durante más de 26 años— incluye puertos de aguas profundas en ambos litorales, ferrocarril de carga y pasajeros, autopistas de peaje, oleoductos, gasoductos, fibra óptica, líneas de energía y agua, además de seis complejos industriales clave.
La iniciativa busca reducir costos logísticos, potenciar el comercio global y posicionar a Centroamérica (con énfasis en Guatemala, El Salvador y Honduras) como un nodo estratégico alternativo al Canal de Panamá, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y alta demanda marítima.
“El Corredor Interoceánico de Guatemala nos va a beneficiar a todos”, afirmó Guillermo Catalán, presidente de CIGSA. “Va a atraer empresas que aprovecharán nuestra posición geográfica para hacer más eficiente el intercambio comercial mundial”.Julio Sibrián, project manager de COINGT por parte de GIGSA, destacó: “COINGT es una oportunidad para involucrarse en un proyecto que transformará la realidad regional”.Respaldo real y regulación estricta COINGT opera bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador, con supervisión de la CNAD —considerada un estándar regional comparable a la SEC—.
Incluye procesos obligatorios de KYC, prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo.Los tenedores del token acceden a derechos económicos equivalentes al 7.6612 % de los dividendos generados por la empresa vinculada al corredor. Su valor se vincula directamente al avance de la infraestructura, la incorporación de operadores internacionales y el desarrollo progresivo de las tierras asociadas.Detalles de la emisiónLa emisión pública inicial busca recaudar hasta $325 millones, con una primera fase de $38.52 millones.
El lanzamiento oficial está programado para el 16 de febrero de 2025, y el activo se listará en VLRM Markets (plataforma regulada de Valereum PLC). Las adquisiciones se realizan a través de entidades autorizadas como DitoBanx, con verificación estricta de identidad.El proyecto optó por El Salvador como sede financiera precisamente por su marco legal pionero y la certeza jurídica que ofrece la CNAD.
Visión regional y oportunidades de inversiónCOINGT democratiza el acceso a un proyecto de escala macro: permite que pequeños y medianos inversionistas participen en una iniciativa de infraestructura real, con potencial para generar empleo, atraer inversión extranjera y fortalecer la integración logística de Centroamérica.Más detalles sobre el activo, el proceso de compra y documentación regulatoria están disponibles en el sitio oficial: coingt.com.Con COINGT, El Salvador reafirma su posición como hub de innovación en activos digitales, mientras Guatemala avanza en un corredor que podría redefinir el comercio en la región.
Banco Cuscatlán y Visa regalan 2 Skybox de lujo en el Mundial 2026
Banco Cuscatlán y Visa elevan la experiencia del fútbol al máximo nivel con una promoción exclusiva que lleva a sus clientes premium directo al corazón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En un gesto que reconoce la lealtad y el estatus de sus tarjetahabientes más distinguidos, el banco salvadoreño lanza “Vive la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a otro nivel”, una campaña dirigida exclusivamente a usuarios de tarjetas Visa Signature, Visa Lifemiles Infinite y Visa Private Issue Cuscatlán emitidas en El Salvador.
La iniciativa premia con dos paquetes dobles Skybox para presenciar un partido de la ronda de 32 (octavos de final, según el formato ampliado del torneo) en el imponente Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos.
Este venue, uno de los más modernos del continente y sede confirmada de ocho encuentros del Mundial —incluyendo fase de grupos, ronda de 32, octavos y una semifinal—, se convertirá en el escenario de lujo para esta experiencia irrepetible.¿Qué incluye cada paquete ganador?Cada uno de los dos ganadores recibirá para dos personas:Boletos aéreos internacionales en clase Business.
Hospedaje de 5 días y 4 noches en hotel cinco estrellas, en suite de lujo con desayuno diario incluido.
Transporte terrestre completo y coordinado por Visa (traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, puerta a puerta para eventos).
Acceso VIP a un Skybox privado —palco de lujo climatizado con vistas privilegiadas, asientos premium, atención personalizada, gastronomía exclusiva y amenidades de alto nivel—.
Tarjeta prepago Visa por US$600.
Regalos exclusivos y artículos de amenidad.
Asistente personalizado para coordinar experiencias premium, gastronomía y actividades en Atlanta.
Cómo participar: acumula y ganaLa promoción está activa desde el 9 de enero hasta el 15 de marzo de 2026. Las formas de obtener números electrónicos para el sorteo son claras y directas:Por cada US$5,000 acumulados en compras (nacionales o internacionales) con las tarjetas participantes → 5 números electrónicos.
Al contratar o activar una nueva tarjeta elegible y realizar cualquier compra → 5 números electrónicos automáticos.
El sorteo se realizará el 24 de marzo de 2026. Los ganadores serán notificados y anunciados en el sitio web oficial de Banco Cuscatlán y sus redes sociales en un plazo máximo de dos días calendario posteriores al evento.Esta no es una simple entrada a un partido: es un reconocimiento a la excelencia, una puerta abierta a privilegios que trascienden lo ordinario y momentos que se graban para siempre. Un Skybox en el Mundial no es solo un asiento; es vivir el fútbol desde la cúspide.Para detalles adicionales o consultas, los clientes pueden contactar al Contact Center de Banco Cuscatlán al 2212-2000.
Banco Cuscatlán y Visa no solo invitan a ver el Mundial: invitan a vivirlo en grande. ¿Estás listo para elevar tu juego? Participa y descubre si Atlanta te espera desde las alturas.
Lotería Nacional dedica el sorteo LOTRA 434 al Mes del Adulto Mayor
- Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 33440 (Vendido)
- Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 23602 (No vendido)
- Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 19199 (Vendido)
La lista completa de números ganadores y premios menores ya está disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional de Beneficencia: www.lnb.gob.sv.¿Y si tu “algún día” es justo hoy? Revisá tu billete, porque la suerte ya sonrió en grande y la LNB sigue apoyando causas sociales mientras hace realidad los sueños de miles de salvadoreños. ¡Felicidades al ganador del gordo!
LNB realiza primer sorteo del año dedicado a los Reyes Magos
En la Lotería iniciaron el primer Sorteo LOTRA del año 2026, dedicado al Día de Reyes Magos, una fecha cargada de tradición, esperanza e ilusión.
Esto consolída la filosofía de acompañar el “algún día” de miles de salvadoreños, al brindar oportunidades reales para que puedan cumplir sus metas, aspiraciones y propósitos. Con cada sorteo, acercamos la posibilidad de transformar historias y convertir sueños en realidades.
El Día de Reyes Magos remonta al episodio bíblico del nacimiento de Jesús, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar, guiados por la estrella de Belén, llegaron hasta el pesebre para ofrecer obsequios cargados de profundo simbolismo: oro, incienso y mirra. De este pasaje nace una tradición que, año con año, fortalece valores como la fe, la esperanza y la generosidad, especialmente en la niñez salvadoreña.
Lotería se enorgullece contribuir al desarrollo y crecimiento de El Salvador, no solo a través de los premios que entregamos y que impactan positivamente a familias en todo el país, sino también mediante nuestras acciones de beneficencia, financiadas gracias a la venta de nuestros productos.
Durante el 2025, beneficiamos a 534,941 salvadoreños con una inversión social de $857,824.98, reafirmando nuestro compromiso con la población.
Durante la fase previa del sorteo, nuestro Team Lotería realizó un recuento del emblemático Sorteo del Gordo Navideño, una tradición que marcó el cierre del 2025 y que continuará en este 2026, permitiéndonos seguir generando ilusión y oportunidades para los salvadoreños.
Además, recordamos que los sorteos ordinarios se mantienen con normalidad, conservando su modalidad de precios, venta de vigésimos, acumulaciones al primer premio y una atractiva bolsa de dinero a repartir, invitando a la población a participar cada semana y a acercarse a la posibilidad de cumplir su “algún día”.
A continuación, te compartimos los Resultados del Sorteo LOTRA N.º 433:
Primer Premio: $350,000 – Billete N.º 23360. Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 38154. Vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 29924. Vendido.
Entrá a www.lnb.gob.sv y descubrí todos los números ganadores de este sorteo. Quién sabe… quizás tu “algún día” es hoy.
Sintonizá todos los Miércoles de Alegría en sus redes sociales. También podés ver el resumen detallado de los premios principales a las 5:30 p.m. por C10.
.