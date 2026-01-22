Nacionales
Sorteo LOTRA N.º 435 Dedicado al 46 Aniversario del Aeropuerto Internacional
Dedicamos el Sorteo LOTRA N.º 435 al Aeropuerto Internacional de El Salvador, en el marco de la conmemoración de su 46 aniversario, como principal puerta de entrada y salida del país. A través de el, millones de personas viajan cada año, conectando a El Salvador con el mundo y consolidándolo como un motor clave para el turismo, el comercio, la generación de empleo y el desarrollo económico nacional. Espacio donde se viven muchas emociones. Ahí ocurren reencuentros familiares, despedidas, regresos esperados y nuevos comienzos. Para muchos salvadoreños, el aeropuerto representa esperanza, unión y la oportunidad de volver a casa.
En los últimos años, el Aeropuerto Internacional de El Salvador ha impulsado un importante proceso de modernización, con ampliaciones y mejoras en sus instalaciones. Estas acciones buscan ofrecer espacios más cómodos, seguros y ordenados, mejorando la experiencia de los pasajeros y fortaleciendo su capacidad para atender a más vuelos y viajeros. Los proyectos permiten viajar con mayor comodidad, reducir tiempos de espera y contar con mejores servicios.
Como parte del Plan de Modernización del aeropuerto, se proyecta una inversión de $245 millones de dólares, destinada a fortalecer y ampliar la infraestructura aeroportuaria. Este plan contempla la construcción de nuevas salas y plataformas de abordaje, la edificación de un nuevo estacionamiento de vehículos, la creación de nuevas posiciones remotas para aeronaves y la ampliación de las calles de rodaje.
En fase previa, se contó con la presentación e introducción de los premios mayores y la selección e introducción de balotas de colores, realizada por Juan Carlos Canales, Gerente General de CEPA, al cierre de la jornada, el Team Lotería entregó el marco conmemorativo de la semana.
A continuación, te compartimos los Resultados del Sorteo LOTRA N.º 435:
Primer Premio: $195,000 – Billete N.º 19424 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 02055 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 21239 Vendido.
Entrá a www.lnb.gob.sv y descubrí todos los números ganadores de este sorteo. Quién sabe… quizás tu “algún día” es hoy.
Sintonizá todos los Miércoles de Alegría en todas nuestras redes sociales. También podés ver el resumen detallado de los premios principales a las 5:30 p.m. por C10.
Principal
Estudiantes del sistema público recibirán uniformes, útiles y dispositivos tecnológicos gratuitos
El año escolar en el sistema público arrancará el próximo 2 de febrero con un lunes cívico y con la entrega completa de los paquetes escolares a los estudiantes, así lo confirmó esta mañana la ministra de Educación, Karla Trigueros, durante una entrevista en el programa de televisión Frente a Frente.
La funcionaria destacó que los paquetes escolares no tendrán ningún costo para los padres de familia e incluirán dos uniformes, zapatos, cuadernos, colores, plumones, lápices, lapiceros, tijeras y el paquete completo de libros, además de dispositivos tecnológicos según el nivel educativo.
Trigueros explicó que el contenido del paquete escolar varía por grado. Los niños de primera infancia recibirán una tablet de ocho pulgadas; los estudiantes de primero a tercer grado contarán con una tablet de 10 pulgadas, mientras que a partir de cuarto grado se entregará una computadora portátil.
Además, enfatizó que esta medida forma parte de la estrategia del Gobierno salvadoreño para reducir la brecha tecnológica en el sistema educativo público.
Según explicó la ministra, desde 2021 se han entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos, con una inversión de 800 millones de dólares, a los que se suman 440 mil equipos adquiridos recientemente.
Trigueros dijo que los dispositivos, de marcas reconocidas como HP, Dell y Lenovo, están listos para su distribución a nivel nacional.
La titular de Educación comentó que los dos uniformes serán entregados al mismo tiempo, y aseguró que los productores nacionales continúan siendo proveedores de zapatos y uniformes, desmintiendo versiones en sentido contrario que emitían grupos de personas con mala intención en redes sociales.
Principal
Investigadores chinos desarrollan robot para cirugía ocular
Un equipo de investigadores chinos ha desarrollado un sistema robótico autónomo capaz de realizar delicadas inyecciones dentro del espacio confinado del ojo humano, lo que podría mejorar potencialmente la precisión y la seguridad de las cirugías utilizadas para tratar enfermedades debilitantes de la retina.
El robot quirúrgico, desarrollado por un equipo del Instituto de Automatización de la Academia de Ciencias de China, realizó con éxito inyecciones subretinianas e intravasculares en pruebas con animales con un 100 por ciento de éxito, de acuerdo con un estudio publicado recientemente en la revista Science Robotics.
La cirugía ocular, en particular la que afecta a la retina, es muy compleja debido a las diminutas y blandas estructuras de este órgano. El nuevo sistema utiliza un conjunto de algoritmos de percepción espacial 3D, posicionamiento preciso multiescala y control de trayectoria para guiar un brazo robótico.
En los experimentos con fantomas del globo ocular, globos oculares porcinos extraídos del organismo y globos oculares animales en vivo, el robot autónomo redujo significativamente los errores de posicionamiento promedio en casi un 80 por ciento en comparación con la cirugía manual y en aproximadamente un 55 por ciento en comparación con la cirugía robótica controlada por el cirujano, según el estudio.
Estos resultados demuestran la viabilidad clínica de un robot microquirúrgico intraocular autónomo y su capacidad para mejorar la precisión, la seguridad y la consistencia de la inyección.
Un sistema autónomo de este tipo podría mejorar la consistencia y la seguridad quirúrgicas, acortar los períodos de formación de los cirujanos y, potencialmente, permitir operaciones oculares complejas en las zonas remotas o los entornos extremos donde no hay cirujanos especialistas disponibles, de acuerdo con los investigadores.
Principal
El presidente electo de Chile, José Kast, prevé reunirse con Nayib Bukele
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, prevé reunirse con su homólogo Nayib Bukele, como parte de una gira por Centroamérica que desarrollará en los próximos días.
Durante una conferencia de prensa para abordar el tema de los incendios en Chile, Kast fue consultado sobre el inicio de su gira, y resaltó los avances en seguridad que El Salvador ha registrado durante la administración Bukele, así como los logros en materia turística.
«En El Salvador siguen avanzando en el tema de seguridad, pero también inversiones turísticas, que permiten que un país, que no tiene las condiciones mineras y agrícolas que tenemos nosotros, vaya surgiendo en un área que sí nos interesa mucho, que es cómo potenciar el turismo», expresó Kast.
Diferentes medios internacionales han retomado el anuncio de su visita y resaltan que el encuentro con el mandatario salvadoreño tiene como fin abordar temas como la cooperación en inteligencia policial y sistemas penitenciarios.
Kast viajará acompañado por quienes integrarán su gabinete en las carteras de Seguridad, Defensa y Economía, además de asesores clave.
Esta delegación técnica tiene como objetivo recoger experiencias directas que puedan ser aplicadas en el diseño de las políticas públicas chilenas a partir del próximo 11 de marzo.
En diversas ocasiones, Kast ha elogiado y defendido los alcances de las políticas de seguridad de Bukele, pues considera que han «devuelto la libertad» a más de 6 millones de habitantes que vivían bajo el dominio de las pandillas.
Desde que Kast era candidato por el partido Republicano de Chile mostró su interés por conocer de cerca el denominado modelo Bukele; con ese propósito visitó El Salvador en 2024 y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido para recluir a cabecillas de pandillas.
Asimismo, visitó la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y se reunió con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, como parte de una agenda de visitas internacionales orientadas a «aprender» y «construir mejores propuestas e ideas».
Como parte de su gira próxima, también visitará República Dominicana, con un punto de interés: la migración, viajando hasta la zona fronteriza con Haití.
Finalmente, participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
De acuerdo con el periódico «El País», desde que resultó electo, Kast ha viajado para reunirse con los mandatarios de Argentina, Ecuador y Perú. Uno de los temas que trató con los mandatarios de esas naciones fue su propuesta de establecer un corredor humanitario para trasladar a migrantes irregulares, de procedencia venezolana en su mayoría, hacia su país de origen.