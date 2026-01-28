Nacionales
Loteria obtiene certificado Sistemas de Gestión ISO 37001-2016 Sistema de Gestión
Anunciamos a la población salvadoreña y jugadores de juegos de azar que, tras superar las fases de auditoria, capacitación y adecuación de nuestros procesos de compras públicas y pago de premios, obtuvimos la certificación internacional ISO 37001-2016 Antisoborno, convirtiéndonos en la primera Lotería Estatal de Centroamérica y la segunda a nivel mundial en alcanzar este estándar.
Esta certificación confirma que nuestras compras públicas y el pago de premios se realizan con transparencia, bajo controles alineados a estándares internacionales orientados a la prevención del soborno, fortaleciendo la confianza en la administración de los recursos que gestionamos.
La entrega oficial de las acreditaciones se realizó esta tarde, en un acto formal desarrollado en el Foro de Loteria, donde nuestro presidente, Javier Milián. acompañado por el personal de la institución, recibió las certificaciones de manos de Raúl Castellón, representante de la empresa certificadora Servimeters.
Con la obtención de la ISO 37001-2016 fortalecemos nuestra gestión institucional y consolidamos una administración integra y responsable, respaldada por mecanismos de control que refuerzan la transparencia y la correcta gestión de los fondos generados a través de nuestros sorteos.
Invitamos a la población a participar en nuestros juegos de Lotería con la confianza de que operamos bajo estándares actualizados, seguros y transparentes, promoviendo siempre el juego responsable. Asimismo, motivamos a la ciudadanía a informarse y a utilizar nuestros canales institucionales de denuncia ante cualquier indicio de soborno, para que se activen los procedimientos correspondientes.
Para conocer más sobre nuestro Sistema de Gestión Antisoborno, pueden visitar nuestra página web: https://www.lnb.gob.sv/sistema-gestion -antisoborno/
Cuatro lesionados en accidente de camión en Ciudad Arce
La Policía Nacional Civil reporta un fuerte accidente de tránsito que dejó cuatro lesionados, sobre el km 34 de la carretera Panamericana en el Distrito de Ciudad Arce en el municipio de La Libertad.
Según el reporte policial, un camión que transportaba cajas de manteca y harina perdió el control y volcó después de colisionar con otro vehículo, cuyo conductor se había incorporado a la carretera, de forma imprudente. El camión también chocó contra una valla publicitaria antes de detenerse en un árbol.
Los heridos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial.
En el lugar del accidente se formó un congestionamiento que obligó a habilitar un carril de emergencia. El producto quedó regado sobre el asfalto.
El percance ocurrió en el sentido de San Salvador a Santa Ana, en las cercanías del parque arqueológico San Andrés, y según reportes de conductores el tráfico fue afectado por varios kilómetros hasta el redondel Claudia Lars.
Hombre que portaba arma ilegalmente purgará 10 años en prisión
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador condenó a diez años de prisión, en un juicio sumario, a Elías Candelario Crespín López, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz pública.
El reporte oficial detalla que, en noviembre del año pasado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de que, sobre la 8a. Avenida Norte y 1a. Calle Oriente de San Salvador, en un microbús de la ruta 11, se transportaba un hombre con arma de fuego. Al ser intervenido, fue identificado como Elías Candelario Crespín, quien portaba un revólver calibre 38, con seis cartuchos.
Al solicitarle la documentación del arma de fuego, Elías Candelario pudo demostrar la legalidad, razón por la cual fue detenido.
La Fiscalía informó que en la vista pública se comprobó la culpabilidad del procesado a través de la prueba documental, pericial y testimonial incorporada durante la investigación sumaria.
En octubre de 2025, Pedro Héctor Rosa Cruz fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y disparo de arma de fuego.
El 4 de febrero de 2025, el imputado se encontraba frente a su casa, junto a otras personas, en la lotificación El Trapiche, en el distrito de Guazapa, San Salvador. Al lugar llegó una patrulla con agentes policiales que habían recibido informes de varios disparos en la zona. Pedro Héctor, que se encontraba en estado de ebriedad, entregó el arma de la cual no tenía permiso y fue puesto en detención.
Condenan a 27 años de prisión a imputado rebelde por homicidio agravado
Armando Cárcamo Andrade fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Dimas Flores. Asimismo, el tribunal libró la respectiva orden de captura por ser imputado rebelde.
El reporte oficial da cuenta que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del 9 de septiembre de 2021, en el distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este. El cuerpo sin vida fue encontrado por una persona que hacía labores de limpieza, quien ingresó a la vivienda al notar que el portón se encontraba entreabierto y que el vehículo de la víctima no estaba en el lugar.
La persona continuó con sus labores y, al pasar a la habitación, observó a Dimas en una hamaca, al acercarse notó que presentaba heridas en el rostro y el cuello, además de que el cuarto estaba desordenado. Uno de los testigos declaró que la víctima había llegado tres días antes del crimen junto a su agresor y que ambos estuvieron departiendo.
Durante el juicio se demostró que la activación de las antenas del teléfono celular de la víctima fue ubicada en la residencia de Cárcamo Andrade, quien además se llevó el vehículo de la víctima hacia su vivienda, situada en el departamento de La Unión, detalló la Fiscalía.
En otro caso, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de prisión a Juan José Díaz Salinas, integrante de la Mara Salvatrucha por el homicidio de un agente de la PNC en septiembre de 2017.
Según la investigación fiscal, el imputado mató a la víctima en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, La Paz; el agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar.
Además de la pena de prisión, Cárcamo Andrade debe pagar $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
Actualmente Díaz Salinas cumple penas de prisión, entre otros hechos, por haber asesinado a una mujer en 2017 y por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en la jurisdicción del departamento de La Paz.