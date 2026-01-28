Principal
Cuatro lesionados en accidente de camión en Ciudad Arce
La Policía Nacional Civil reporta un fuerte accidente de tránsito que dejó cuatro lesionados, sobre el km 34 de la carretera Panamericana en el Distrito de Ciudad Arce en el municipio de La Libertad.
Según el reporte policial, un camión que transportaba cajas de manteca y harina perdió el control y volcó después de colisionar con otro vehículo, cuyo conductor se había incorporado a la carretera, de forma imprudente. El camión también chocó contra una valla publicitaria antes de detenerse en un árbol.
Los heridos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial.
En el lugar del accidente se formó un congestionamiento que obligó a habilitar un carril de emergencia. El producto quedó regado sobre el asfalto.
El percance ocurrió en el sentido de San Salvador a Santa Ana, en las cercanías del parque arqueológico San Andrés, y según reportes de conductores el tráfico fue afectado por varios kilómetros hasta el redondel Claudia Lars.
Jetset
Bad Bunny no cobrará por su presentación en el Super Bowl 2026
A pocos días de que se celebre el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha generado curiosidad entre fanáticos y medios por el tema de su remuneración por el esperado show de medio tiempo.
Contrario a lo que ocurre en la mayoría de los conciertos, Bad Bunny no cobrará ningún pago por su actuación durante el espectáculo central del partido más visto del año, una tradición que se ha mantenido en las últimas ediciones del Super Bowl.
La explicación principal detrás de esta decisión es que la exposición que ofrece el evento supera por mucho cualquier pago directo, debido a que el Super Bowl es visto por cientos de millones de personas en todo el mundo, lo que incrementa de forma significativa la visibilidad y reproducciones de la música del artista en plataformas digitales. Por ejemplo, tras su presentación en el halftime show anterior, Kendrick Lamar vio un aumento considerable en reproducciones de sus canciones en servicios de streaming.
Además de no recibir un pago convencional, Bad Bunny y otros artistas que se han presentado en este espacio suelen colaborar con el patrocinador oficial (este año es Apple Music) y aportar parte de los costos de producción del espectáculo, que puede implicar inversiones millonarias.
Nacionales
Loteria obtiene certificado Sistemas de Gestión ISO 37001-2016 Sistema de Gestión
Anunciamos a la población salvadoreña y jugadores de juegos de azar que, tras superar las fases de auditoria, capacitación y adecuación de nuestros procesos de compras públicas y pago de premios, obtuvimos la certificación internacional ISO 37001-2016 Antisoborno, convirtiéndonos en la primera Lotería Estatal de Centroamérica y la segunda a nivel mundial en alcanzar este estándar.
Esta certificación confirma que nuestras compras públicas y el pago de premios se realizan con transparencia, bajo controles alineados a estándares internacionales orientados a la prevención del soborno, fortaleciendo la confianza en la administración de los recursos que gestionamos.
La entrega oficial de las acreditaciones se realizó esta tarde, en un acto formal desarrollado en el Foro de Loteria, donde nuestro presidente, Javier Milián. acompañado por el personal de la institución, recibió las certificaciones de manos de Raúl Castellón, representante de la empresa certificadora Servimeters.
Con la obtención de la ISO 37001-2016 fortalecemos nuestra gestión institucional y consolidamos una administración integra y responsable, respaldada por mecanismos de control que refuerzan la transparencia y la correcta gestión de los fondos generados a través de nuestros sorteos.
Invitamos a la población a participar en nuestros juegos de Lotería con la confianza de que operamos bajo estándares actualizados, seguros y transparentes, promoviendo siempre el juego responsable. Asimismo, motivamos a la ciudadanía a informarse y a utilizar nuestros canales institucionales de denuncia ante cualquier indicio de soborno, para que se activen los procedimientos correspondientes.
Para conocer más sobre nuestro Sistema de Gestión Antisoborno, pueden visitar nuestra página web: https://www.lnb.gob.sv/sistema-gestion -antisoborno/
Internacionales
CAF celebró la cultura como motor de desarrollo en la antesala del Foro Económico Internacional
La cultura como motor de desarrollo, cohesión social e identidad colectiva fue el mensaje central que marcó ayer el inicio del Festival de Ideas «Voces por Nuestra Región: Cultura que mueve el mundo», organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el Panama Convention Center, como preámbulo del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.
El encuentro abrió con una presentación artística del Ballet Nacional de Panamá, que ofreció un recorrido por el folclore del país, sintetizando —como se subrayó durante la jornada— la diversidad cultural que caracteriza a América Latina y el Caribe. Uno de los momentos más aplaudidos fue la participación de la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, bailarina profesional, quien deleitó al público con una interpretación de danza tradicional panameña, reforzando el mensaje de que la cultura no solo se gestiona, sino que también se vive.
Durante la inauguración, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló que el encuentro fue concebido como un «festival de ideas» que antecede al foro económico, al sostener que «las ideas son el motor del crecimiento y la herramienta para reducir brechas». En esa línea, remarcó que no existe mejor antesala para un espacio de discusión económica que un escenario donde la cultura asuma un papel central, al vincularse directamente con la identidad, la esencia y el potencial compartido de América Latina y el Caribe.
Díaz-Granados destacó que, para CAF, el desarrollo no se mide únicamente en cifras, sino también en la capacidad de las sociedades para soñar, crear y reconocerse en su diversidad. Recordó que desde hace más de tres décadas el banco ha impulsado la gestión cultural como un pilar institucional y anunció que el futuro hub de operaciones de CAF en Panamá, cuya inauguración está prevista para el próximo año, funcionará también como un centro de difusión de la cultura latinoamericana y caribeña.
La jornada incluyó la ponencia «La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe», con la participación de la líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien hizo un llamado a reconocer la cultura como una construcción colectiva que nace de los pueblos y de la memoria histórica. Menchú subrayó que la cultura es clave para la autodeterminación, la dignidad y la transmisión de valores entre generaciones, y llamó a los liderazgos regionales a construir un desarrollo que parta de la conciencia y el respeto por las raíces.
El festival reunió también a referentes regionales del arte, la educación, el pensamiento y el periodismo, entre ellos Carmen Aristegui, así como a ministros de cultura y educación de distintos países, gestores culturales, artistas y representantes de organismos multilaterales. A lo largo del día se desarrollaron paneles y sesiones simultáneas sobre inversión cultural, patrimonio, mercados del arte, políticas públicas y experiencias culturales transformadoras en distintos territorios de la región.
El Festival de Ideas fue planteado por CAF como un espacio abierto y participativo para visibilizar cómo la cultura impulsa innovación, cohesión social y desarrollo local, reforzando la idea de que América Latina y el Caribe pueden proyectarse como una «región de soluciones» frente a los desafíos globales.
Tras esta jornada cultural, hoy se llevará a cabo la primera fecha del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, que reunirá a autoridades, empresarios y tomadores de decisión para profundizar el diálogo entre el sector público y privado, con la cultura instalada, desde el inicio, como un eje estratégico del desarrollo regional.