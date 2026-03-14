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Celebran hoy el día del Lago de Ilopango
La alcaldía de San Salvador Este desarrollará diversas actividades para celebrar el Día Nacional del Lago de Ilopango, este sábado a partir de la 1:00 de la tarde.
La municipalidad indicó que «será una jornada para compartir, disfrutar del entorno natural y celebrar la belleza del lago de Ilopango junto a familia y amigos». Según la calendarización compartida en redes sociales, la jornada iniciará con una presentación de la batucada Apulo Rhythms, seguida de una franja familiar con un show de payasos y dinámicas para los asistentes.
También habrá recorridos en ferry, un concurso de comelona de pescaditas, la presentación artística folclórica del grupo Xilotepec, degustación de comida típica y música en vivo con la Sonora de San Salvador Este.
«Te invitamos a ser parte de esta gran celebración dedicada a uno de los tesoros naturales más importantes de nuestro país», publicó la alcaldía.
En 2020 la comisión de cultura y educación de la Asamblea Legislativa mediante decreto declaró el 12 de marzó el día nacional de dicho espejo de agua, con el objetivo de impulsar acciones encaminadas a sensibilizar y educar a la población sobre la importancia del cuido y conservación del recurso natural.
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RNPN hará hoy jornadas de enrolamiento en el exterior
El Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN)anunció que este día se realizarán jornadas extraordinarias de enrolamiento para enrolamiento y entrega del Documento Único de Identidad (DUI) en España y Estados Unidos.
La institución detalló en su cuenta de X que desde las 8:00 am hasta las 12:00 del mediodía atenderán a los connacionales en Dallas, Texas; Doral, Florida; Woodbridge, Virginia; y Elisabeth, Nueva Jersey.
También desarrollarán jornadas entre 9:00 a.m. y 1:00 pm. en Silver Spring, Marylnad; Boston, Massachuset; y Springdale, Arkansas.
En Europa, se atenderá a lso salvadoreños en Madrid y Barcelona, España; entre 10:00 a.m. y 1:00 p.m.
El enrolamiento es un proceso de captura de datos para la emisión por primera vez del DUI.
Los connacionales que realicen el trámite en España recibirán el documento en la misma jornada, debido a que en ambas ciudades ya se cuenta con la maquinaria necesaria para su impresión.
Este servicio fue inaugurado recientemente y permite a los connacionales en el exterior reducir los costos de tramitación del documento, porque completan el proceso el mismo día.
Se estima que la emisión del DUI in situ puede beneficiar a 40,500 salvadoreños en Madrid y a 20,000 connacionales radicados en Barcelona.
En diferentes oportunidades, el registrador nacional, Fernando Velasco, ha reiterado que este trámite es muy importante, porque garantiza el derecho fundamental a la identidad, pero también el derecho a ejercer el voto.
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«El Salvador ha demostrado liderazgo en la educación», afirma la vicepresidenta de Alianza Global para la Educación, Christine Hogan
Representantes de organismos internacionales y del cuerpo diplomático reconocieron los avances de El Salvador en el fortalecimiento de la educación, especialmente en el desarrollo de la primera infancia y resaltaron el compromiso político, la inversión estratégica impulsada para mejorar la atención y formación en los primeros años de vida.
La vicepresidenta de la Junta Directiva de la Alianza Mundial para la Educación (GPE, por sus siglas en inglés), Christine Hogan, destacó el enfoque adoptado por el país en este ámbito. «El Salvador ha demostrado cómo podría verse el liderazgo en la educación al convertirla en una prioridad nacional respaldada por mayor financiamiento. Su país decidió colocar la educación temprana infantil al centro como punto de partida para el desarrollo nacional», afirmó. Añadió que la estrategia Crecer Juntos representa «no solo la política correcta, sino también una inversión inteligente».
Mientras que el embajador de Italia en El Salvador, Paolo Emanuele Rozo Sordini, señaló: «Valoramos profundamente el compromiso del Gobierno de El Salvador con la educación. Hemos sido testigos de los esfuerzos para mejorar la infraestructura escolar, fortalecer el uso de la tecnología en el aprendizaje y promover un diálogo constructivo entre los actores del sector».
Desde 2019, bajo el liderazgo de la primera dama Gabriela de Bukele, El Salvador ha impulsado un enfoque integral para la atención de la primera infancia mediante la creación de políticas públicas, leyes y programas orientados para garantizar el desarrollo de los niños desde sus primeros años.
Entre las acciones implementadas se encuentra el fortalecimiento de modalidades de atención como los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI), Centros de Bienestar Infantil, Círculos de Familia y Centros Comunitarios de Atención a Niñez y Familia.
A estas iniciativas se suman herramientas pedagógicas y culturales dirigidas a la niñez, entre ellas la Colección Árbol de Vida, La Casa de Lula y el Creativerso, así como la incorporación de tecnología en el aula mediante la entrega de tabletas a estudiantes de parvularia y primer grado. Además, se ha puesto en marcha el nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia, orientado a renovar las metodologías de enseñanza.
Estas medidas forman parte de la estrategia educativa promovida por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que incluye el aumento del presupuesto del Ministerio de Educación (Mined), la modernización de la infraestructura escolar y programas como Dos Escuelas por Día, además de la entrega de paquetes escolares y materiales lúdico-educativos.
El país se integró en 2022 a la Global Partnership for Education, una alianza multilateral que reúne gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado para movilizar financiamiento destinado a proyectos educativos en países de ingresos medios y bajos.
A través de esta cooperación, El Salvador ha recibido cerca de $30 millones en financiamiento, ejecutados en conjunto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
La representante del Banco Mundial en el país, Carine Clert, destacó el trabajo conjunto que se desarrolla en el sistema educativo. «Quiero reconocer el trabajo colectivo ejemplar que se está dando en El Salvador, con una visión transformadora que también inspira a la comunidad internacional», expresó.
Asimismo, se ha consolidado el Grupo Local de Educación de El Salvador, un espacio de coordinación que reúne a instituciones públicas, organismos internacionales, banca multilateral, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
El encuentro denominado La educación multiplica las posibilidades: una inversión en nuestro futuro fue organizado por el despacho de la primera dama, la Embajada de Italia y la Global Partnership for Education, con el objetivo de fortalecer las alianzas y promover la inversión en educación desde los primeros años de vida.
Autoridades y representantes internacionales coincidieron en que el trabajo articulado y la cooperación entre distintos sectores han permitido impulsar cambios en el sistema educativo salvadoreño, posicionando al país como un referente regional en políticas orientadas a la primera infancia.
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Prevén que partidos de oposición no lograrán sobrevivir a elecciones
Los partidos de oposición en El Salvador carecen de liderazgos, algunos están en proceso de extinción, porque lo único que tienen de parte de la población es el rechazo, afirmó ayer Nelson Flores, especialista en Administración Pública.
En la entrevista Diálogo, Flores señaló que, de cara al proceso de electoral de 2027, «los partidos de oposición la tienen cuesta arriba; un liderazgo de alto perfil y alta competencia no se va a prestar a un partido fracasado. Una persona que tenga imagen no va a decir voy como candidato de un partido que no va a lograr ni el 2 % de los votos».
Aseguró que bajo dichas circunstancias «lo que se prevé es un proceso de extinción de algunos partidos. Algunos van a desaparecer, porque aparecieron con el 3 %, 2 %, y andan por el 1.7 %; y entonces ¿cuál es el crecimiento que tienen? ¿hacia dónde van?».
Flores explicó que esta situación que enfrentan dichos institutos políticos se debe a ciertos factores; por ejemplo, que «no han conectado con la población» y porque «no han sido capaces de integrarse entre ellos mismos, porque hay mucho personalismo y todos quieren ser protagonistas, no se unen, no se coordinan; y entonces ¿hacia dónde van?».
El especialista consideró que «la población está clara que la gobernabilidad y la mayoría (en el congreso) se la dará siempre al presidente Bukele». En tal sentido, planteó: «¿Cuál es la conexión que tienen los partidos de la oposición con la población?, el rechazo, es lo único que tienen».
Por otra parte, Flores cuestionó a las organizaciones que afirmaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en El Salvador se cometen violaciones de derechos en el marco del régimen de excepción.
«Cuando hay tintes ideológicos pierden su esencia, porque estos organismos internacionales cuando El Salvador estaba en períodos de guerra y de las pandillas, donde a diario morían masacrados niños, ancianos, jóvenes, personas que tenían que irse de sus casas, nunca estuvieron presentes», expuso.
«¿Quiénes son estos expertos (que hacen denuncias de violaciones a derechos humanos) que hoy se mencionan y alzan la voz? ¿Por qué no la alzaron cuando el país estaba siendo masacrado por las pandillas, cuando había sangre diaria, cuando se morían 30 y hasta 40? ¿Por qué nunca se pronunciaron?», planteó el analista.
También destacó la participación que El Salvador tuvo, a través del presidente Nayib Bukele, en la cumbre Escudo de las Américas, realizada en Estados Unidos.
«Viene a darle trascendencia a nivel latinoamericano al modelo del presidente Bukele, porque es una iniciativa del presidente que nació en la reunión que tuvo con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves», afirmó.