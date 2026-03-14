Avanza la construcción de polideportivo en Santa Catarina Masahuat, Sonsonate

Representantes de organismos internacionales y del cuerpo diplomático reconocieron los avances de El Salvador en el fortalecimiento de la educación, especialmente en el desarrollo de la primera infancia y resaltaron el compromiso político, la inversión estratégica impulsada para mejorar la atención y formación en los primeros años de vida.

La vicepresidenta de la Junta Directiva de la Alianza Mundial para la Educación (GPE, por sus siglas en inglés), Christine Hogan, destacó el enfoque adoptado por el país en este ámbito. «El Salvador ha demostrado cómo podría verse el liderazgo en la educación al convertirla en una prioridad nacional respaldada por mayor financiamiento. Su país decidió colocar la educación temprana infantil al centro como punto de partida para el desarrollo nacional», afirmó. Añadió que la estrategia Crecer Juntos representa «no solo la política correcta, sino también una inversión inteligente».

Mientras que el embajador de Italia en El Salvador, Paolo Emanuele Rozo Sordini, señaló: «Valoramos profundamente el compromiso del Gobierno de El Salvador con la educación. Hemos sido testigos de los esfuerzos para mejorar la infraestructura escolar, fortalecer el uso de la tecnología en el aprendizaje y promover un diálogo constructivo entre los actores del sector».

Desde 2019, bajo el liderazgo de la primera dama Gabriela de Bukele, El Salvador ha impulsado un enfoque integral para la atención de la primera infancia mediante la creación de políticas públicas, leyes y programas orientados para garantizar el desarrollo de los niños desde sus primeros años.

Entre las acciones implementadas se encuentra el fortalecimiento de modalidades de atención como los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI), Centros de Bienestar Infantil, Círculos de Familia y Centros Comunitarios de Atención a Niñez y Familia.

A estas iniciativas se suman herramientas pedagógicas y culturales dirigidas a la niñez, entre ellas la Colección Árbol de Vida, La Casa de Lula y el Creativerso, así como la incorporación de tecnología en el aula mediante la entrega de tabletas a estudiantes de parvularia y primer grado. Además, se ha puesto en marcha el nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia, orientado a renovar las metodologías de enseñanza.

Estas medidas forman parte de la estrategia educativa promovida por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que incluye el aumento del presupuesto del Ministerio de Educación (Mined), la modernización de la infraestructura escolar y programas como Dos Escuelas por Día, además de la entrega de paquetes escolares y materiales lúdico-educativos.

El país se integró en 2022 a la Global Partnership for Education, una alianza multilateral que reúne gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado para movilizar financiamiento destinado a proyectos educativos en países de ingresos medios y bajos.

A través de esta cooperación, El Salvador ha recibido cerca de $30 millones en financiamiento, ejecutados en conjunto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La representante del Banco Mundial en el país, Carine Clert, destacó el trabajo conjunto que se desarrolla en el sistema educativo. «Quiero reconocer el trabajo colectivo ejemplar que se está dando en El Salvador, con una visión transformadora que también inspira a la comunidad internacional», expresó.

Asimismo, se ha consolidado el Grupo Local de Educación de El Salvador, un espacio de coordinación que reúne a instituciones públicas, organismos internacionales, banca multilateral, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

El encuentro denominado La educación multiplica las posibilidades: una inversión en nuestro futuro fue organizado por el despacho de la primera dama, la Embajada de Italia y la Global Partnership for Education, con el objetivo de fortalecer las alianzas y promover la inversión en educación desde los primeros años de vida.

Autoridades y representantes internacionales coincidieron en que el trabajo articulado y la cooperación entre distintos sectores han permitido impulsar cambios en el sistema educativo salvadoreño, posicionando al país como un referente regional en políticas orientadas a la primera infancia.

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