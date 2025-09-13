Capturan a sujeto que robó una farmacia en San Miguel

La alcaldía de San Salvador Centro ejecutó esta mañana un operativo de recuperación de calles y aceras en la zona hospitalaria, como parte del proceso de reordenamiento de la capital.

Según informó la comuna, la acción se llevó a cabo luego de un amplio proceso de diálogo con comerciantes por cuenta propia, a quienes se les ofrecieron espacios en los 32 mercados municipales como alternativa de reubicación.

El plan busca liberar las vías y garantizar un mejor tránsito peatonal y vehicular en un área de alta demanda de servicios médicos.

