Capturan a sujeto que robó una farmacia en San Miguel
En San Miguel, la policía capturó a Leonel Efraín Bustillo Romero, de 49 años de edad.
Este sujeto, ingresó a una farmacia y a punta de pistola robó dinero en efectivo ayer 12 de septiembre.
Equipos de Inteligencia lo capturaron hoy en la Ciudad Pacífica, San Miguel Centro.
Será remitido por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y robo.
Recuperan calles y aceras aledañas al hospital Rosales
La alcaldía de San Salvador Centro ejecutó esta mañana un operativo de recuperación de calles y aceras en la zona hospitalaria, como parte del proceso de reordenamiento de la capital.
Según informó la comuna, la acción se llevó a cabo luego de un amplio proceso de diálogo con comerciantes por cuenta propia, a quienes se les ofrecieron espacios en los 32 mercados municipales como alternativa de reubicación.
El plan busca liberar las vías y garantizar un mejor tránsito peatonal y vehicular en un área de alta demanda de servicios médicos.
Un infarto termina con la vida de un hombre en San Pedro Perulapán
Una persona falleció esta mañana en San Pedro Perulapán, aparentemente a causa de un infarto.
Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar de la emergencia; sin embargo, al llegar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Por el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido. Autoridades permanecen en la zona para realizar el procedimiento correspondiente.
Capturan a joven que estando ebrio chocó con un árbol en Cojutepeque
Gabriel Omar Manzanares Cuéllar, de 22 años, chocó contra un árbol por conducir en estado de ebriedad.
El hecho ocurrió en la 6ta. calle oriente del barrio San Juan, distrito de Cojutepeque, Cuscatlán Sur.
Al realizarle la prueba de alcotest resultó con 200° de alcohol, por lo que fue remitido por conducción peligrosa.