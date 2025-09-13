Principal
Recuperan calles y aceras aledañas al hospital Rosales
La alcaldía de San Salvador Centro ejecutó esta mañana un operativo de recuperación de calles y aceras en la zona hospitalaria, como parte del proceso de reordenamiento de la capital.
Según informó la comuna, la acción se llevó a cabo luego de un amplio proceso de diálogo con comerciantes por cuenta propia, a quienes se les ofrecieron espacios en los 32 mercados municipales como alternativa de reubicación.
El plan busca liberar las vías y garantizar un mejor tránsito peatonal y vehicular en un área de alta demanda de servicios médicos.
Principal
Un infarto termina con la vida de un hombre en San Pedro Perulapán
Una persona falleció esta mañana en San Pedro Perulapán, aparentemente a causa de un infarto.
Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar de la emergencia; sin embargo, al llegar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Por el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido. Autoridades permanecen en la zona para realizar el procedimiento correspondiente.
Principal
Capturan a joven que estando ebrio chocó con un árbol en Cojutepeque
Gabriel Omar Manzanares Cuéllar, de 22 años, chocó contra un árbol por conducir en estado de ebriedad.
El hecho ocurrió en la 6ta. calle oriente del barrio San Juan, distrito de Cojutepeque, Cuscatlán Sur.
Al realizarle la prueba de alcotest resultó con 200° de alcohol, por lo que fue remitido por conducción peligrosa.
Internacionales
Hombre agrede a su propia madre con corvo en Guatemala
Un joven identificado como Franklin Moisés Che Xol, de 23 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil en la aldea San Francisco Las Mercedes, Chisec, Alta Verapaz, Guatemala, tras ser retenido previamente por vecinos de la comunidad.
De acuerdo con las autoridades, el sujeto habría agredido a su madre, de 50 años, ocasionándole graves lesiones a tal grado de sufrir una amputación en uno de sus brazos.
La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital donde recibe atención médica especializada.
El detenido fue presentado ante el juez competente para enfrentar el debido proceso legal.