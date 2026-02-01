Capturan a sujeto que atacó con cuchillo a un hombre en La Libertad Oeste

El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) reveló la calendarización de los «Buses Alegres» para este mes de febrero, ofreciendo a los salvadoreños una alternativa económica y organizada para visitar diversos puntos turísticos del país.

El calendario arrancó este domingo 1 con salidas hacia San Sebastián y Amapulapa por un costo de $8.00, además de la ruta a la Costa del Sol que se mantendrá fija todos los fines de semana por $7.00.

Para el segundo fin de semana del mes, correspondiente al domingo 8, la oferta incluye la Ruta de las Flores por un precio de $9.00. Posteriormente, el domingo 15, las familias podrán optar por el contacto con la naturaleza en el Parque Cerro Verde por $7.00.

El cierre de la programación mensual tendrá lugar el domingo 22, con salida hacia playa El Espino en el oriente del país, cuyo costo de pasaje será de $12.00.

La salida de los Buses Alegres se mantiene en el parqueo del Parque Infantil de Diversiones, específicamente en el acceso ubicado sobre la intersección de la Alameda Juan Pablo II y la Diagonal Universitaria. En el lugar habrá estacionamiento disponible para los usuarios del servicio con una tarifa de $1.00.

La hora de partida será estrictamente a las 6:30 a. m., por lo que se recomienda puntualidad a los asistentes.

Para vivir de esta experiencia es necesario realizar una reserva previa para asegurar su asiento en las unidades. Puede llamar al 7517-9169 de lunes a viernes en un horario de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

