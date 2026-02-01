Principal
Auge de chips de IA lleva exportaciones surcoreanas a nivel récord en enero
Corea del Sur registró su nivel más alto de exportaciones para un mes de enero, impulsado por el auge mundial de la inteligencia artificial que depende de los semiconductores fabricados en el país, según cifras oficiales divulgadas el domingo.
Las exportaciones de enero alcanzaron 65.800 millones de dólares, un aumento de 33,9 % interanual, indicó el Ministerio de Comercio en un comunicado.
Corea del Sur alberga a los principales fabricantes mundiales de semiconductores, cruciales para la infraestructura de IA.
Los gigantes tecnológicos Samsung y SK hynix registraron lucros operativos récord entre octubre y diciembre.
«Las exportaciones de semiconductores alcanzaron 20.500 millones de dólares, un aumento de 102,7 %», indicó el ministerio.
Ese nivel solo ha sido superado por las exportaciones de semiconductores en diciembre, cuando alcanzaron 20.800 millones de dólares
El país también es un importante exportador de vehículos.
La cifra se dio a conocer en momentos en que Corea del Sur intenta responder al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar los aranceles a los productos del país asiático de 15 % a 25 %, al acusar al Parlamento surcoreano de no ratificar su acuerdo comercial bilateral.
Los dos países alcanzaron en octubre un acuerdo comercial en el que Seúl se comprometió a invertir en Estados Unidos a cambio de un recorte de aranceles.
La presidencia surcoreana ha dicho que el acuerdo no requiere aprobación legislativa por ser un memorando de entendimiento, no un documento legalmente vinculante.
Principal
Playas, montañas y pueblos: estos son los destinos de los «Buses Alegres» del ISTU en febrero
El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) reveló la calendarización de los «Buses Alegres» para este mes de febrero, ofreciendo a los salvadoreños una alternativa económica y organizada para visitar diversos puntos turísticos del país.
El calendario arrancó este domingo 1 con salidas hacia San Sebastián y Amapulapa por un costo de $8.00, además de la ruta a la Costa del Sol que se mantendrá fija todos los fines de semana por $7.00.
Para el segundo fin de semana del mes, correspondiente al domingo 8, la oferta incluye la Ruta de las Flores por un precio de $9.00. Posteriormente, el domingo 15, las familias podrán optar por el contacto con la naturaleza en el Parque Cerro Verde por $7.00.
El cierre de la programación mensual tendrá lugar el domingo 22, con salida hacia playa El Espino en el oriente del país, cuyo costo de pasaje será de $12.00.
La salida de los Buses Alegres se mantiene en el parqueo del Parque Infantil de Diversiones, específicamente en el acceso ubicado sobre la intersección de la Alameda Juan Pablo II y la Diagonal Universitaria. En el lugar habrá estacionamiento disponible para los usuarios del servicio con una tarifa de $1.00.
La hora de partida será estrictamente a las 6:30 a. m., por lo que se recomienda puntualidad a los asistentes.
Para vivir de esta experiencia es necesario realizar una reserva previa para asegurar su asiento en las unidades. Puede llamar al 7517-9169 de lunes a viernes en un horario de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
Internacionales -deportes
Real Madrid gana al Rayo 2-1 con gol de Mbappé de penal en el descuento
Un tanto de penal de Mbappé en el tiempo de prolongación dio la victoria al Real Madrid que se impuso 2-1 al Rayo Vallecano este domingo en el Bernabéu, lo que permite al club blanco seguir el ritmo del líder FC Barcelona, que ganó el sábado al Elche (3-1).
Tras la derrota en Lisboa el pasado miércoles en Liga de Campeones, los hinchas madridistas recibieron a sus jugadores al salir a calentar y durante el anuncio de las alineaciones con una sonora pitada, con Vinícius y Jude Bellingham una vez más como protagonistas del descontento de la afición, como ya ocurrió en el duelo ante el Levante hace dos semanas, tras la derrota en la final de la Supercopa frente al Barça y el cese del entonces entrenador Xabi Alonso.
El brasileño Vinícius (15′) adelantó a los merengues, ventaja que contrarrestó Jorge Frutos (49′) y que Mbappé (90+10′) acabó por decantarlo a favor de los merengues en los últimos instantes.
El Real Madrid, que llegaba tras tras caer ante el Benfica (4-2) en la última fecha de Champions y quedarse fuera de los ocho primeros clasificados en la fase de liguilla, por lo que deberá jugar los playoffs de acceso a octavos, también ante el equipo de José Mourinho.
Con esta victoria, el club madrileño alcanza los 54 puntos en la clasificación de LaLiga, uno menos que el Barça.
Principal
Capturan a sujeto que atacó con cuchillo a un hombre en La Libertad Oeste
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un sujeto que lesionó con un cuchillo a un hombre en la espalda.
Se trata de Osvaldo Vladimir López Méndez, de 29 años, quien fue detenido en Colón, La Libertad Oeste. El hecho ocurrió después de una discusión mientras bebían alcohol en la Urbanización Campos Verdes 2.
Las autoridades detallaron que la víctima fue trasladada de emergencias a un hospital donde recibe atención médica.
López Méndez será remitido por el delito de lesiones.