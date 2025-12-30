Principal
Bomberos sofocan incendio en colonia de San Salvador esta noche de lunes
Personal del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) sofocaron un incendio en una colonia capitalina, la noche de este lunes.
“Sofocamos incendio en un terreno con abundante maleza seca y hojarasca. Ejecutamos maniobras de control y extinción para cortar el avance del fuego y evitar su propagación”, detalló el CBES.
La emergencia tuvo lugar en la colonia Maquilishuat, del departamento de San Salvador.
Autoridades le recordaron a la población que ante cualquier emergencia pueden contactarlos directamente llamando al 913.
INDIA: Conductor muere aplastado por camión sobrecargado con paja
Un impactante accidente ocurrió en la India luego de que un tráiler que transitaba sobrecargado con toneladas de paja se volcará y cayera sobre un vehículo.
El accidente inesperado ocurrió en Rampur, Uttar Pradesh. el camión de carga volcó contra un vehículo SDO del Departamento de Electricidad local.
Según imágenes difundidas en las redes sociales, el accidente ocurrió luego de que el vehículo pequeño invadió el carril del camión, provocando que este perdiera el control hasta volcar.
La carga del camión aplastó por completo el vehículo particular provocando la muerte instantánea del conductor.
Un fallecido y cuatro lesionados deja aparatoso accidente en Apaneca, Ahuachapán
Un fuerte accidente de tránsito se registró la noche del lunes sobre el kilometro 91 de la carretera que conduce de Apaneca hacia Ahuachapán.
De acuerdo con reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) el percance vial dejó como saldo a una persona fallecida y cuatro más lesionadas.
Entre los heridos se encuentra una niña de cinco años. todos fueron trasladados a un centro de salud cercano.
En el accidente se vieron involucrados un pickup y un microbús particular. las primeras investigaciones indican que el percance ocurrió debido al exceso de velocidad en invasión del carril.
Conductora resulta lesionada tras accidentarse en Cabañas
Una motociclista resultó lesionada tras accidentarse, la noche del lunes, en el departamento de La Libertad, reportó Cruz Roja Salvadoreña (CRS).
La víctima, de 38 años de edad, fue auxiliada por voluntarios de las seccionales de Quezaltepeque de CRS y de Comandos de Salvamento (CS).
El suceso tuvo lugar sobre la carretera Panamericana Este, a la altura de cementerio El Playón, en el distrito de Sensuntepeque, del municipio de Cabañas Este.
Según CS, la conductora perdió el control de la motocicleta y cayó sobre el pavimento, sufriendo algunas lesiones.
“Perdió el control y resultó –la conductora– con golpes leves. Fue evaluada por nuestro personal de turno, en conjunto con personal de CRS, siendo trasladada por nuestra unidad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Quezaltepeque”, explicó CS.