Bomberos sofocan incendio en colonia de San Salvador esta noche de lunes

Una motociclista resultó lesionada tras accidentarse, la noche del lunes, en el departamento de La Libertad, reportó Cruz Roja Salvadoreña (CRS).

La víctima, de 38 años de edad, fue auxiliada por voluntarios de las seccionales de Quezaltepeque de CRS y de Comandos de Salvamento (CS).

El suceso tuvo lugar sobre la carretera Panamericana Este, a la altura de cementerio El Playón, en el distrito de Sensuntepeque, del municipio de Cabañas Este.

Según CS, la conductora perdió el control de la motocicleta y cayó sobre el pavimento, sufriendo algunas lesiones.

“Perdió el control y resultó –la conductora– con golpes leves. Fue evaluada por nuestro personal de turno, en conjunto con personal de CRS, siendo trasladada por nuestra unidad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Quezaltepeque”, explicó CS.

