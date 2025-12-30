Incendio en mercado consume varios puestos en San Pedro Sula

Un tigre y un león fueron encontrados durante un allanamiento realizado en un inmueble ubicado en San Antonio La Paz, del departamento El Progreso, como parte de una investigación de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP).

“Se llevó a cabo una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble. Como resultado, se localizó un tigre y un león que se encontraban en posesión del propietario sin contar con los permisos ni licencias correspondientes, por lo que ambos ejemplares fueron entregados de manera voluntaria a las autoridades competentes”, explicó el MP.

Autoridades agregaron que, debido al alto riesgo que implica el traslado, se determinó que la movilización de los animales se realizará en los primeros días de enero, bajo estrictas medidas de seguridad y precaución, garantizando la integridad de los ejemplares y del personal interviniente.

