Bob Weir, guitarrista y fundador de la banda Grateful Dead, murió a los 78 años
Nacido en los años 1960, Grateful Dead es uno de los grupos más emblemáticos de la contracultura que se destacó por incorporar en su música elementos de blues, country y jazz.
«Falleció apaciblemente, rodeado de sus seres queridos, después de vencer valientemente al cáncer como solo Bobby podía hacerlo. Lamentablemente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes», indicó la familia en un comunicado publicado en su página web personal y su cuenta de Instagram.
No se precisó el lugar ni la fecha de su muerte.
Su cáncer había sido diagnosticado en julio pasado y pese al tratamiento, Weir celebró el mes siguiente sus 60 años de carrera con tres conciertos consecutivos en su ciudad natal de San Francisco.
Grateful Dead fue fundado en pleno hervidero cultural en esa ciudad californiana por Bob Weir junto con Jerry Garcia, Bill Kreutzmann, Ron McKernan y Phil Lesh.
Más que por sus éxitos como «Truckin» o «Casey Jones», fueron sus conciertos, siempre originales, lo que consolidó su reputación. Sus fans son conocidos como «Deadheads».
Varios de esos seguidores se convirtieron después en grandes personalidades, como el fallecido fundador de Apple, Steve Jobs, o el exvicepresidente estadounidense Al Gore.
«Durante más de 60 años, Bobby recorrió las carreteras. Guitarrista, cantante, narrador y miembro fundador de Grateful Dead, Bobby permanecerá para siempre como una figura icónica cuyo talento artístico único revolucionó la música estadounidense», dijo su familia.
Grateful Dead se convirtió en la primera formación de rock occidental en presentarse al pie de las pirámides de Egipto, a finales de los años 1970. En 1994, el grupo ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll.
Sin embargo, la banda se disolvió un año después, en 1995, tras la muerte del guitarrista principal Jerry Garcia.
Los Grateful Dead, sin embargo, se reunían regularmente para conciertos. Apenas unas semanas después de una gira de despedida en 2015, algunos miembros del grupo, entre ellos Bob Weir, anunciaron su regreso bajo el nombre «Dead and Company».
Bill Kreutzmann, de 79 años, es ahora el único fundador vivo de Grateful Dead. El bajista Phil Lesh falleció en 2024 a los 84 años mientras que Ron McKernan, que padecía problemas de salud y adicción al alcohol, murió en 1973 a los 27 años.
Mickey Rourke no acepta trabajar por menos de $200,000 dólares por día
l actor y exboxeador Mickey Rourke fue desalojado de la casa en la que vivía alquilado por incumplimiento de pago. Esta noticia ha generado muchos comentarios sobre la situación económica de Rourke, quien hace años participó en muchas películas de acción y que incluso fue nominado a un premio Oscar por su trabajo en ‘The Wrestler’ (2008).
Lo mediático que ha sido el desalojo también ha hecho que se le ofrezca trabajo, pero la representante Kimberly Hines reveló a ‘TMZ’ que el actor no acepta los proyectos porque no cumple con sus requisitos. Explican que se le ha ofrecido películas independientes, sesiones de fotos, apariciones en vivo y firmas de autógrafos.
Hines le dijo a ‘TMZ’ que Rourke ha rechazado estas ofertas porque él quiere que se le pague $200,000 dólares por día. También aspira a que las ofertas de películas sean para proyectos con cineastas y actores de primer nivel, no está dispuesto a películas independientes con poco presupuesto.
En la misma conversación, la representante confirmó que el actor vivió durante unos días en un hotel de West Hollywood, al mismo tiempo que era desalojado. Ahora, consiguió un apartamento en Los Ángeles para que pueda vivir, pero Hines dice que tendrá que aceptar trabajos pronto para poder mantenerlo.
Hay que recordar que esta misma representante estuvo relacionada con la campaña de GoFundMe que se creó para ayudarlo y la que él criticó en redes sociales, alegando que no había aprobado que se creara.
“Esto es muy vergonzoso… No den dinero, y si lo dieron, recupérenlo. Es realmente humillante. Dicen que llega a los 100.000 dólares. No aceptaría ni un céntimo de caridad de nada”, dijo el actor en un video para Instagram.
Luego del video, Hines le explicó a ‘Deadline’: “Mi asistente lo inició para ayudar a Mickey, un gesto amable, ya que lo estaban obligando a irse de su casa. No fue con mala intención. El dinero no se ha ido a ninguna parte. Si Mickey decide que no lo quiere, se lo devolveremos a sus fans“.
Fallece en accidente aéreo el cantante de rancheras y corridos Yeison Jiménez
El artista de música popular, Yeison Jiménez, de 34 años, falleció tras un accidente aéreo ocurrido en una zona rural del departamento de Boyacá, Colombia.
De acuerdo con información de medios locales, la avioneta no logró tomar altura y se estrelló poco después del despegue, incendiándose en el lugar.
El accidente ocurrió cuando Jiménez se dirigía a Medellín para cumplir con una presentación artística. En el hecho perdieron la vida seis personas.
Entre sus canciones más reconocidas se encuentran Aventurero, Vete, Mi venganza y Ya no mi amor
Hollywood celebra Globos de Oro con «Una batalla tras otra» como favorita
La película, nominada en nueve categorías, es la principal candidata para llevarse los galardones a la mejor comedia y al mejor director.
Esta tragicomedia «lo está arrasando todo y parece imparable» de cara a los Óscar en dos meses, dijo a la AFP Pete Hammond, cronista del sitio especializado Deadline, recordando que ya ha ganado varios premios menores en las últimas semanas.
«Una batalla tras otra» cuenta la historia de un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), en un viaje trepidante en el que aparecen radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos.
En un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado, muchos críticos y analistas han elogiado la película por captar el espíritu de esta época.
DiCaprio competirá por el premio al mejor actor con Timothée Chalamet, impecable como un ambicioso jugador de pimpón en «Marty Supreme».
Una victoria del veterano de Hollywood podría «frenar el impulso de Timothée Chalamet», quien acaba de ganar un Critics Choice Award y parece favorito para el Óscar, observa Hammond.
«Pecadores» contra «Hamnet»
Teyana Taylor podría ampliar la cosecha de «Una batalla tras otra», con el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación de una pasionaria de libido desbordante. Pero la competencia será dura frente a Amy Madigan («La hora de la Desaparición») y Ariana Grande («Wicked: Por Siempre»).
Los Globos de Oro separan las comedias de las películas dramáticas, lo que impide que «Una batalla tras otra» enfrente a «Pecadores», su principal competidora para el Óscar a la mejor cinta.
Esta ficción, que narra la profunda herida de los afroamericanos en el sur segregacionista de los años 30, mezclando el horror inspirado en vampiros con los ritmos del blues, se disputará el galardón a la mejor película dramática con «Hamnet».
Esta tragedia, adaptada de una novela de la escritora irlandesa Maggie O’Farrell, explora de manera ficticia el luto de Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo.
Jessie Buckley, quien interpreta a la esposa del dramaturgo inglés, es favorita para llevarse el premio a la mejor actriz.
Con ocho nominaciones, la película noruega «Valor sentimental», en la que Joachim Trier retrata la dolorosa relación de un padre cineasta con sus dos hijas, también podría dar la sorpresa en esa categoría.
Una victoria de «Pecadores» indicaría «un verdadero cambio» en los Globos de Oro, explica Hammond, quien recuerda que el antiguo jurado «nunca se sintió muy atraído por las historias sobre afroamericanos».
Los Globos de Oro han atravesado una crisis en los últimos años, tras un gran escándalo revelado en 2021 sobre incumplimientos éticos, racismo y corrupción entre sus miembros.
La organización se ha reformado, incorporando a más de 200 votantes procedentes de todo el mundo.
¿«Fue solo un accidente» recompensado?
«Eso hace que los pronósticos sean más difíciles, pero se ve que a estos nuevos votantes les gustan menos los grandes éxitos comerciales y son más sensibles a las películas internacionales apreciadas en Cannes y Venecia», explica Hammond.
El brasileño Wagner Moura podría así superar a Michael B. Jordan, la estrella de «Pecadores», por el Globo de Oro a mejor actor en un film dramático, gracias a su papel en «El agente secreto», por el que ya había sido premiado en Cannes.
Por su parte, Stellan Skarsgård, actor sueco protagonista de «Valor sentimental», parece favorito para el premio a mejor actor de reparto.
«El agente secreto y Valor sentimental» también competirán por el premio a la mejor película internacional, frente al representante de Francia en los Óscar: «Fue solo un accidente», del disidente iraní Jafar Panahi, recientemente condenado a un año de prisión por la República Islámica tras su Palma de Oro en Cannes.