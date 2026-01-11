Principal
Investigadores chinos desarrollan «ojos inteligentes» para robots de pastoreo
Científicos chinos han desarrollado con éxito un modelo ligero que permite reconocer el comportamiento del ganado vacuno por medio de videos obtenidos por robots cuadrúpedos introducidos en zonas de pastoreo, lo cual mejora la eficiencia de la alimentación y gestión de los rebaños.
El modelo MASM-YOLO fue propuesto por el Instituto de Información Agrícola de la Academia de Ciencias Agrícolas de China, y la investigación sobre el particular se publicó en la revista científica «Computers and Electronics in Agriculture».
La identificación minuciosa y rápida de los comportamientos típicos del ganado es fundamental para el diagnóstico de enfermedades, el monitoreo del celo, la predicción del parto y la evaluación de la salud.
MASM-YOLO facilita la detección precisa de múltiples comportamientos en condiciones complejas, por lo tanto, resulta adecuado para su ejecución en tiempo real, instalado en un robot móvil.
Al integrar tecnologías como la red de enfoque y extracción multiescala, el cabezal de alineación y descomposición adaptativa, y otras, el modelo se enfoca en desafíos considerables, como las variaciones de iluminación, el desenfoque por movimiento y las obstrucciones dentro de los grupos de ganado.
Asimismo, logra un reconocimiento rápido de seis comportamientos típicos de los rebaños vacunos, entre ellos la alimentación, el descanso, la locomoción y el lamido. Además, establece un equilibrio óptimo entre la precisión del reconocimiento y la eficiencia computacional.
De tal forma, proporciona un apoyo técnico clave para el desarrollo a gran escala de robots de pastoreo.
Barcelona conquista la Súpercopa en un clásico épico: Triunfó 3-2 sobre el Real Madrid
En una noche cargada de drama, goles y la intensidad inigualable de El Clásico, el FC Barcelona se impuso 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026, celebrada en el imponente King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah. Este triunfo no solo representa el primer trofeo de la temporada para los culés, sino que consolida su dominio reciente en esta competición, elevando su cuenta a 16 títulos –un récord absoluto– frente a los 13 del eterno rival.
Con un doblete estelar de Raphinha y una actuación colectiva que rozó la perfección en momentos clave, el Barça de Hansi Flick defendió con éxito la corona que ya había levantado en 2025, también ante los merengues.Antecedentes: Una Rivalidad que Define ÉpocasEl Clásico no es solo un partido; es un capítulo vivo en la historia del fútbol mundial. Desde su primer enfrentamiento en 1902, Barcelona y Real Madrid han disputado más de 250 duelos oficiales, con un balance ligeramente favorable a los blancos (102 victorias contra 100 de los azulgranas, más 52 empates). Sin embargo, en la Supercopa, el panorama ha virado drásticamente en los últimos años. Esta era la undécima final entre ambos en el torneo, y el Barça ha salido victorioso en las ediciones de 2023 (3-1) y 2025 (5-2), mientras que el Madrid se impuso en 2024 (4-1).
El primer gol llegó en el minuto 35: Raphinha, el brasileño que ha marcado en ocho Clásicos de su carrera, abrió el marcador con un disparo preciso tras una jugada colectiva impecable.
Pero el final de la primera parte fue un caos absoluto. En tiempo añadido, Vinícius Júnior igualó en el 46′ con una cabalgada solitaria desde medio campo, driblando a varios defensores.
Inmediatamente, Lewandowski respondió en el 48′ con un remate exquisito, restaurando la ventaja. Sin embargo, Gonzalo García empató de nuevo en el 50′, empujando el balón al travesaño y adentro. ¡Tres goles en cinco minutos! El descanso llegó con 2-2 y los corazones acelerados.En la segunda mitad, el Barça recuperó el control. Raphinha selló su doblete en el 72′, con un tiro raso que se desvió en Raúl Asencio y superó a Thibaut Courtois.
Mbappé entró en el 76′ por Gonzalo y Huijsen (junto a David Alaba), inyectando peligro, pero no pudo cambiar el destino. Sustituciones clave: Olmo y Torres por Fermín y Lewandowski (70′); Rashford por Raphinha (81′); Araujo por Yamal (tarde). Por Madrid: Güler por Valverde (65′); Ceballos y Mastantuono por Camavinga y Vinícius (81′).El drama culminó en el 90′, cuando Frenkie de Jong vio roja directa por una falta profesional sobre Mbappé, dejando al Barça con 10 hombres.
Joan García brilló con una doble atajada heroica en los corners finales, asegurando la victoria. Tarjetas amarillas: Asencio, Eric García, Valverde y Carreras.Detalles y Reflexiones: Estrellas y LeccionesRaphinha fue el MVP indiscutible, con su brace y liderazgo ofensivo, mientras Pedri y Yamal deslumbraron con su visión. Por Madrid, Vinícius fue el más incisivo, pero la juventud del once (Asencio, Huijsen) pagó caro los errores defensivos.
Los catalanes llegaban como favoritos según las casas de apuestas (con un 43.86% de probabilidades), respaldados por una racha impresionante de 21 victorias en sus últimos 27 encuentros en todas las competiciones.
Flick, invicto en finales desde su llegada, apostaba por un fútbol ofensivo y de posesión. Por el lado madridista, Xabi Alonso lidiaba con una crisis interna por irregularidades en la forma, pese a una racha de cinco triunfos consecutivos. Además, la ausencia inicial de Kylian Mbappé por lesión en la rodilla obligó a Alonso a improvisar con un once joven, incluyendo a promesas como Gonzalo García y Dean Huijsen.
El formato del torneo, sin prórroga en caso de empate (directo a penales), prometía un duelo sin concesiones.El Partido: Un Vendaval de Emociones y GolesDesde el pitazo inicial del árbitro José Luis Munuera Montero, el Barcelona impuso su estilo. Con un 4-3-3 clásico, los culés dominaron la posesión (alcanzando el 75% en la primera mitad), asfixiando a un Madrid que apostaba por contragolpes veloces. La alineación blaugrana incluyó a Joan García en portería; Koundé, Cubarsí, Eric García y Balde en defensa; De Jong, Fermín López y Pedri en el medio; y el tridente letal de Raphinha, Yamal y Lewandowski arriba.
Flick celebró su invicto en finales, pero Alonso enfrenta presión: ¿es este el fin de su era temprana en el banquillo blanco? Este triunfo impulsa al Barcelona hacia LaLiga, Copa del Rey y Champions, recordándonos por qué El Clásico es el espectáculo rey del fútbol. En Fútbol Total, celebramos el espíritu indomable del Barça.
Diez lesionados en dos vuelcos de vehículo en Lolotique y Berlín
Siete personas resultaron lesionadas ayer en un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana en el cantón Corozal, sobre la carretera hacia el distrito de Berlín, en Usulután, según informó la filial de Comandos de Salvamentos.
Las víctimas se trasladaban a bordo de un vehículo tipo pick up, el cual volcó por causas desconocidas, pero se sospecha que pudo ser por fallas en el sistema de frenos. Los lesionados fueron atendidos por personal de la institución de socorro y trasladados a un centro asistencial.
El sábado por la noche, personal de Cruz Roja y Comandos de Salvamentos también atendieron un accidente de tránsito con tres lesionados sobre la carretera Panamericana, en el desvío hacia el distrito de Lolotique, en San Miguel.
Las víctimas también viajaban a bordo de un vehículo tipo pick up, el cual también volcó aparentemente por excesiva velocidad. Los lesionados fueron atendidos y estabilizados por los socorristas, quienes posteriormente los trasladaron al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, siempre en San Miguel.
Asimismo, siempre el sábado por la noche también resultó lesionado un motociclista que impactó contra un vehículo particular sobre la calle hacia la colonia Ciudad Pacífica, en la ciudad migueleña.
Muere a los 90 años Erich von Däniken, impulsor de la arqueología alienígena
Erich von Däniken, uno de los escritores más polémicos del siglo XX en el ámbito de la divulgación histórica alternativa, murió el sábado en un hospital del centro de Suiza. La noticia fue confirmada por su familia y por sus representantes a través de su sitio web oficial.
Convertido en un fenómeno editorial desde finales de los años sesenta, von Däniken alcanzó fama internacional con la publicación de «Recuerdos del Futuro», una obra que proponía que civilizaciones antiguas como la egipcia o la maya habrían recibido ayuda tecnológica de visitantes de otros planetas.
El éxito fue inmediato y marcó el inicio de una extensa producción literaria, más de veinte títulos traducidos a decenas de idiomas y con ventas globales que rondaron los 60 millones de ejemplares.
Sus textos dieron forma a un género híbrido entre divulgación, especulación y fantasía, que encontró un público fiel pero también un rechazo entre arqueólogos e historiadores.
La comunidad científica cuestionó de manera constante sus planteamientos, señalando la ausencia de pruebas verificables y el uso selectivo de fuentes históricas, pero pese a ello, von Däniken defendió sus teorías hasta el final y se mantuvo activo como ponente y divulgador durante décadas.