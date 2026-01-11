Internacionales
Muere a los 90 años Erich von Däniken, impulsor de la arqueología alienígena
Erich von Däniken, uno de los escritores más polémicos del siglo XX en el ámbito de la divulgación histórica alternativa, murió el sábado en un hospital del centro de Suiza. La noticia fue confirmada por su familia y por sus representantes a través de su sitio web oficial.
Convertido en un fenómeno editorial desde finales de los años sesenta, von Däniken alcanzó fama internacional con la publicación de «Recuerdos del Futuro», una obra que proponía que civilizaciones antiguas como la egipcia o la maya habrían recibido ayuda tecnológica de visitantes de otros planetas.
El éxito fue inmediato y marcó el inicio de una extensa producción literaria, más de veinte títulos traducidos a decenas de idiomas y con ventas globales que rondaron los 60 millones de ejemplares.
Sus textos dieron forma a un género híbrido entre divulgación, especulación y fantasía, que encontró un público fiel pero también un rechazo entre arqueólogos e historiadores.
La comunidad científica cuestionó de manera constante sus planteamientos, señalando la ausencia de pruebas verificables y el uso selectivo de fuentes históricas, pero pese a ello, von Däniken defendió sus teorías hasta el final y se mantuvo activo como ponente y divulgador durante décadas.
El papa reza por el diálogo y la paz en Irán y en Siria
El papa León XIV lanzó el domingo un llamamiento al diálogo y a la paz en Irán y en Siria y dirigió sus oraciones a los ucranianos, tras los ataques rusos contra las instalaciones energéticas, durante el rezo del Ángelus.
«Mis pensamientos se dirigen a lo que ocurre estos días en Oriente Medio, en particular en Irán y en Siria, donde tensiones persistentes causan la muerte de muchas personas. Espero y rezo por la paciente construcción del diálogo y de la paz, para el bien común de toda la sociedad», declaró desde el Vaticano.
El papa también dirigió sus oraciones al pueblo de Ucrania, tras los recientes ataques rusos «particularmente graves» que tuvieron como objetivo las infraestructuras energéticas.
Estos ataques «han golpeado duramente a la población civil, mientras el frío se intensifica», declaró el líder de los 1.400 millones de católicos en el mundo.
«Rezo por quienes sufren y renuevo mi llamamiento al fin de la violencia y a la intensificación de los esfuerzos para lograr la paz», añadió.
Trump dice a Cuba que alcance «un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a Cuba a «alcanzar un acuerdo» o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.
«¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!», dijo Trump en su red Truth Social. «Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE», añadió.
Estas declaraciones de Trump se producen una semana después de la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano ahora depuesto, Nicolás Maduro.
La operación militar nocturna en Caracas se saldó con la muerte de decenas de miembros de fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas.
Poco antes, Trump republicó el mensaje de un usuario de la red X que sugería que el secretario de Estado, Marco Rubio, sería presidente de Cuba y añadió el comentario: «¡Suena bien para mí! ».
En su propia publicación poco después, Trump dijo que «Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘Servicios de Seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO MÁS!».
«La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años», añadió.
Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, hoy fallecido.
Casi 200 muertos desde comienzo de manifestaciones en Irán
Al menos 192 manifestantes han muerto en las protestas antigubernamentales más multitudinarias en Irán desde hace tres años, denunció este domingo una oenegé.
Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara «dispuesto a ayudar» al pueblo.
En caso de un ataque militar estadounidense, «tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos», advirtió este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública.
Parece hacer referencia a Israel, que Irán no reconoce y considera territorio palestino ocupado.
En una entrevista retransmitida este domingo por la televisión estatal IRIB el presidente iraní Masud Pezeshkian afirmó que «el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad».
Son sus primeras declaraciones después de que las protestas antigubernamentales se intensificaran las últimas tres noches.
En el terreno la movilización resiste.
Videos publicados en las redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas protestas en varias ciudades, como la capital, Teherán, y Mashhad en el este.
Los videos se filtraron a pesar del cierre total de internet en el país, que ha imposibilitado la comunicación con el mundo exterior a través de aplicaciones de mensajería o incluso las líneas telefónicas.
Hospitales «abrumados»
El apagón de internet «ya ha superado las 60 horas (…) La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes», afirmó este domingo Netblocks, que vigila la ciberseguridad y la gobernanza de la red.
En varios videos, que no han podido ser verificados por AFP, se ve a varias personas en una morgue de Teherán supuestamente identificando los cuerpos de manifestantes muertos en la represión.
La oenegé con sede en Noruega Iran Human Rights estimó este domingo haber «confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes» desde el comienzo de las protestas. No descarta que sean muchos más porque el corte de internet les impide verificarlo. El anterior saldo era de 51 decesos.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, afirma haber recibido «relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet».
«Se lleva a cabo una masacre en Irán. El mundo debe actuar ahora para prevenir más pérdidas de vidas», alertó.
Añadió que los hospitales están «abrumados», las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos.
La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, afirma haber confirmado la muerte de 116 personas vinculadas a las protestas. Incluye a 37 miembros de las fuerzas de seguridad u otros funcionarios.