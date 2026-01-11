Muere a los 90 años Erich von Däniken, impulsor de la arqueología alienígena

Al menos 192 manifestantes han muerto en las protestas antigubernamentales más multitudinarias en Irán desde hace tres años, denunció este domingo una oenegé.

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara «dispuesto a ayudar» al pueblo.

En caso de un ataque militar estadounidense, «tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos», advirtió este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública.

Parece hacer referencia a Israel, que Irán no reconoce y considera territorio palestino ocupado.

En una entrevista retransmitida este domingo por la televisión estatal IRIB el presidente iraní Masud Pezeshkian afirmó que «el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad».

Son sus primeras declaraciones después de que las protestas antigubernamentales se intensificaran las últimas tres noches.

En el terreno la movilización resiste.

Videos publicados en las redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas protestas en varias ciudades, como la capital, Teherán, y Mashhad en el este.

Los videos se filtraron a pesar del cierre total de internet en el país, que ha imposibilitado la comunicación con el mundo exterior a través de aplicaciones de mensajería o incluso las líneas telefónicas.

Hospitales «abrumados»

El apagón de internet «ya ha superado las 60 horas (…) La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes», afirmó este domingo Netblocks, que vigila la ciberseguridad y la gobernanza de la red.

En varios videos, que no han podido ser verificados por AFP, se ve a varias personas en una morgue de Teherán supuestamente identificando los cuerpos de manifestantes muertos en la represión.

La oenegé con sede en Noruega Iran Human Rights estimó este domingo haber «confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes» desde el comienzo de las protestas. No descarta que sean muchos más porque el corte de internet les impide verificarlo. El anterior saldo era de 51 decesos.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, afirma haber recibido «relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet».

«Se lleva a cabo una masacre en Irán. El mundo debe actuar ahora para prevenir más pérdidas de vidas», alertó.

Añadió que los hospitales están «abrumados», las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, afirma haber confirmado la muerte de 116 personas vinculadas a las protestas. Incluye a 37 miembros de las fuerzas de seguridad u otros funcionarios.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...