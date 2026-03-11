Principal
Bayern de Múnich aplasta 6-1 al Atalanta en octavos de Champions
Con Kane presenciando todo el partido desde el banquillo, el gigante bávaro ya mandaba 3-0 en apenas 25 minutos tras los goles de Josip Stanicic (12′), Michael Olise (22′) y Serge Gnabry (25′).
La esperanzas del Atalanta, que sustentaba sobre sus espaldas el prestigio del fútbol italiano como último superviviente en Champions de la Serie A, quedaron reducidas a cenizas antes de visitar el Allianz Arena.
Y eso que el técnico del Bayern Vincent Kompany decidió no arriesgar con su goleador Harry Kane (45 goles entre todas las competiciones esta temporada), tocado en el gemelo.
Ante una «Dea» desbordada, el líder de la Bundesliga prosiguió su recital con otros tres goles en el segundo tiempo, ninguno de ellos del colombiano Luis Díaz, que jugó los 90 minutos. El gol del honor local fue obra de Mario Pasalic (90+3′).
El próximo miércoles, el conjunto de Bérgamo necesitará un milagro para dar la vuelta a la eliminatoria ante el implacable Rekordmeister (28 goles marcados en nueve partidos en esta Champions).
Parece más claro que la tarea no será sencilla para el Bayern en caso de clasificar a unos eventuales cuartos, donde se mediría con Real Madrid o Manchester City.
Confirman una mujer y un menor de edad fallecidos tras accidente en carretera a Comalapa
Personal de Comandos de Salvamento atendió un fuerte accidente vial en horas del mediodía de este martes, sobre el kilómetro 25 de la carretera a Comalapa departamento de La Paz.
Los rescatistas indicaron que producto del accidente, cinco personas resultaron lesionadas, entre ellos dos menores de edad.
Lamentablemente una mujer y uno de los menores fallecieron cuando eran trasladados hacia diferentes unidades médicas.
De acuerdo con el reporte de los paramédicos, el accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo en el que se conducían las víctimas se estrelló contra un árbol tras intentar no atropellar a una mujer que cruzaba la calle.
Internacionales -deportes
Atlético golea 5-2 a Tottenham y pone un pie en cuartos de Champions
Los cinco primeros goles del partido llegaron en la media hora inicial. El Colchonero ganaba 3-0 en el minuto 15 con tantos de Marcos Llorente (6′), Antonie Griezmann (14′) y Julián Álvarez (15′), tras sendos errores groseros del arquero checo Antonin Kinsky en la salida del balón con el pie en el gol del extremo español y en el del delantero argentino.
El DT de los Spurs, Igor Tudor, tomó entonces la decisión de retirar del terreno de juego a su arquero, de 22 años, que no jugaba desde octubre, y dar entrada al italiano Guglielmo Vicario, titular en las cinco últimas derrotas en la Premier League.
Pero eso no frenó el festival goleador de los hombres de Diego Simeone, que subieron el cuarto al marcador por medio del central Robin Le Normand (22′) antes de que el español Pedro Porro descontara (26′) para un Tottenham que a estas alturas está más preocupado por mantener la categoría en la Premier League.
Quizá el equipo inglés hubiera podido meterse en el partido de no haber pegado en el poste el remate de cabeza del Cuti Romero antes del descanso.
En el segundo tiempo se mantuvo la tónica y Julián Álvarez logró su doblete al culminar una rápida contra precedida por una gran atajada de Jan Oblak a remate de cabeza del brasileño Richarlison. El argentino recibió el balón en campo propio, recorrió 50 metros conduciendo la pelota, y batió por abajo a Vicario (55′).
Pero como si quisiera solidarizarse con Kinsky, Oblak entregó el balón a Pedro Porro, quien vio a Solanke para que el delantero fusilase sin compasión al esloveno para firmar el 5-2 definitivo.
Cuarto en la fase de liguilla sólo por detrás de los gigantes Arsenal, Bayern Munich y Liverpool, el Tottenham vivió una noche para olvidar que le pone muy cuesta arriba su continuidad en la Champions. Deberá apelar a la épica en la vuelta el 18 de marzo en Londres.
Internacionales -deportes
Un Barcelona gris sobrevive en Newcastle gracias a la sangre fría de Lamine
Ante un equipo que deambula por la zona tibia de la Premier League (12º), el Barcelona estuvo lejos de su mejor versión. Abrió el marcador Harvey Barnes en el minuto 86 y selló el empate Yamal en el descuento (90+6′) tras un penal señalado sobre Dani Olmo.
El duelo había comenzado frenético, con un Newcastle revolucionado tras la palabras de su entrenador. «El partido más grande en la historia del club», sentenció Eddie Howe en la previa.
Con Asprilla de testigo
Y el Newcastle estuvo a la altura, rozando el triunfo, 29 años después del 3-2 de las Urracas también ante el Barcelona en la Champions, con un histórico triplete del colombiano Faustino Asprilla, presente este martes en las gradas de St. James Park.
Tras soportar sin excesivo sufrimiento las primeras embestidas del Newcastle, el Barcelona fue tomando la temperatura a un partido áspero en el que los jugadores dirigidos por Hansi Flick jamás se sintieron cómodos.
Entre las pocas ocasiones de la primera parte, un despeje de Dan Burn en un centro de Raphinha que a punto de estuvo de entrar en la portería, mientras el central seguía la trayectoria del esférico con las manos en la cabeza (21′).
Por el lado azulgrana, con un Yamal lejos de ser el protagonista, lo más destacable de la primera parte fue un disparo sin pensárselo dos veces de Fermín, al que no consiguió dar dirección, atajado sin problemas por Aaron Ramsdale (35′).
Tras pasar por los vestuarios, el Newcastle, aferrado a una epopeya en Europa tras ser eliminado de la Copa de Inglaterra el pasado fin de semana por el Manchester City, recuperó el vértigo.
El partido se abría de nuevo y de pronto el Barcelona se encontró con alguna contra que no supo negociar.
La mejor, un pase de la muerte de Raphinha que el enmascarado Robert Lewandowski cruzó demasiado (66′).
Barnes, un poste y el gol
Definitivamente no era el día más inspirado de los chicos de Flick, derrotados constantemente en la batalla física por un Newcastle que dirigía con maestría el italiano Sandro Tonali.
Al técnico alemán le tocaba mirar al banquillo. Entraron Dani Olmo y Marcus Rashford, héroe del encuentro de la primera jornada de la liguilla en el mismo escenario que ganó el Barça (2-1) con un doblete del inglés.
Las malas noticias continuaron con la lesión de Marc Bernal, la revelación del Barcelona en las últimas semanas al convertirse en un fijo del centro del campo -cinco partidos consecutivos-. Se tiró al suelo con molestias musculares y fue sustituido por Marc Casadó (73′).
En el último cuarto de hora el Barça sufrió de lo lindo. Harvey Barnes se topó con el poste y Joelinton marcó en el rechazo, pero el gol fue anulado por fuera de juego (75′).
Diez minutos después el propio Barnes remató sin oposición a las mallas un centro desde la derecha.
Pero un amago de Dani Olmo en el área en el último suspiro se lo comió Malick Thiaw. El penal del empate lo convirtió con sangre fría el fenómeno de 18 años Lamine Yamal.