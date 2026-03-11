Atlético golea 5-2 a Tottenham y pone un pie en cuartos de Champions

La primera carrera de 2026 fue un enorme éxito popular, con unos 484,000 espectadores de jueves al domingo en el circuito Albert Park, un récord.

El fin de semana también resultó un éxito deportivo, con una espectacular carrera llena de alternativas, adelantamientos, accidentes y suspense, especialmente en las primeras vueltas.

El éxito fue posible gracias a la movilización de todos los actores del paddock y, en particular, de la FOM (Formula One Management, organizadora del campeonato), para adaptarse al contexto internacional y especialmente al cierre de numerosos aeropuertos esenciales para la F1, como Doha, Dubái, Abu Dabi o Baréin.

«Un trabajo increíble»

Numerosos miembros de las once escuderías debían transitar por estos países de camino a Australia, al igual que toneladas de material.

El CEO de la FA «Stefano Domenicalli se implicó personalmente de forma muy intensa para ayudar a los equipos. Sin la FOM, nunca habríamos podido disputar el Gran Premio. Hicieron un trabajo increíble, sobre todo organizando vuelos chárter», explicó a la AFP una escudería que prefirió permanecer en el anonimato.

«De las aproximadamente 110 personas que se desplazan para cada Gran Premio, tuvimos que encontrar una solución para unas 40 que tenían que pasar por Oriente Medio. Los últimos miembros llegaron el miércoles por la noche y pudimos estar a tiempo», añadió esta fuente.

Desde el estallido del conflicto, el sábado 28 de febrero, se cancelaron numerosos vuelos y un día después la mayoría de los vuelos comerciales que pasaban por Asia ya estaban completos, así que la FOM tuvo que pensar en un plan B.

Finalmente se fletaron «cuatro vuelos chárter que transportaron a más de 400 personas», algunos pasando por Singapur y otros por Dar es Salaam (Tanzania), indicó a la AFP una fuente cercana a la FOM.

Las escuderías Mercedes y McLaren, así como el proveedor de neumáticos Pirelli, estuvieron además en primera línea del conflicto, ya que el 28 de febrero había programado un test en Baréin, país que ha sido atacado con misiles iraníes desde el inicio de las hostilidades.

«Hubo que evacuar a todos rápidamente. Tuvieron que huir por carretera hacia Arabia Saudita y, en algunos casos, pasar una noche en el aeropuerto antes de poder tomar un vuelo hacia Londres vía Egipto. Afortunadamente, todos se encontraron a salvo rápidamente», relató a la AFP otra fuente del paddock.

El material que debía pasar por Oriente Medio fue desviado hacia Asia y todo llegó a Melbourne el miércoles.

Pese a todo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) también tuvo que adaptarse y mostrar flexibilidad para permitir que los equipos ensamblaran los monoplazas y los prepararan para los entrenamientos libres previstos para el viernes.

«Habitualmente hay un toque de queda el miércoles y el jueves por la noche para evitar que las escuderías trabajen en los coches durante la noche. Pero, como la mayoría de las piezas llegaron más tarde de lo previsto, decidimos suspender este toque de queda para permitir a los equipos trabajar hasta altas horas de la madrugada», explicó a la AFP un miembro de esta instancia.

La F1 en su conjunto demostró esta semana su extraordinaria capacidad de adaptación y la solidaridad que reina entre los actores del paddock.

«Somos rivales en la pista, pero fuera de ella colaboramos mucho, y aún más en este contexto», destacó a la AFP una escudería.

«Los equipos, la FIA y la FOM han trabajado realmente juntos de forma muy estrecha estos últimos días y eso ha puesto de manifiesto la unidad que reina en la Fórmula 1».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...