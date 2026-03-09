Autoridades recomiendan rutas alternas por obras en Zona Rosa

El cierre en el bulevar Sergio Viera de Mello, en el sector de la Zona Rosa de San Salvador, obligará a los conductores a utilizar rutas alternas mientras se ejecutan obras para reducir el riesgo de inundaciones en la zona.

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, explicó que los automovilistas que necesiten incorporarse hacia la Zona Rosa podrán hacerlo utilizando la avenida Las Magnolias.

«La ruta alterna para incorporarse a la Zona Rosa es avenida Las Magnolias a través de la primera salida del redondel Brasil para salir adelante del cierre en el bulevar Sergio Viera de Mello», detalló Reyes en la entrevista que brindó a canal 10.

El funcionario detalló que los conductores que circulen desde el bulevar Sergio Viera de Mello y necesiten ingresar a centros comerciales como Bambú City Center, podrán hacerlo con normalidad, ya que el acceso no se verá afectado por los trabajos.

Sin embargo, para quienes necesiten continuar su recorrido hacia el redondel Italia, la recomendación es incorporarse a la avenida Las Magnolias desde el redondel Brasil para evitar el tramo intervenido.

El funcionario también indicó que se realizaron ajustes en la sincronización de los semáforos en la avenida Las Magnolias para mejorar la circulación vehicular durante la intervención.

«Hemos optimizado los tiempos de los semáforos en avenida Las Magnolias para mejorar los tiempos de traslado entre redondel Brasil y plaza Italia», señaló.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y, por supuesto, tomar vías alternas.

«Se recomienda a la población programar sus viajes, tomar rutas alternas y conocer esta intervención, para que estén informados sobre la nueva dinámica que se tendrá en el sector» agregó Reyes.

De acuerdo con información del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, la intervención contempla la construcción de una obra de detención de 180 metros de longitud con capacidad para almacenar hasta 1,000 metros cúbicos de agua, con lo que se busca reducir el riesgo de inundaciones en esta zona de la capital.

