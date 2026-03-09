Principal
Autoridades recomiendan rutas alternas por obras en Zona Rosa
El cierre en el bulevar Sergio Viera de Mello, en el sector de la Zona Rosa de San Salvador, obligará a los conductores a utilizar rutas alternas mientras se ejecutan obras para reducir el riesgo de inundaciones en la zona.
El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, explicó que los automovilistas que necesiten incorporarse hacia la Zona Rosa podrán hacerlo utilizando la avenida Las Magnolias.
«La ruta alterna para incorporarse a la Zona Rosa es avenida Las Magnolias a través de la primera salida del redondel Brasil para salir adelante del cierre en el bulevar Sergio Viera de Mello», detalló Reyes en la entrevista que brindó a canal 10.
El funcionario detalló que los conductores que circulen desde el bulevar Sergio Viera de Mello y necesiten ingresar a centros comerciales como Bambú City Center, podrán hacerlo con normalidad, ya que el acceso no se verá afectado por los trabajos.
Sin embargo, para quienes necesiten continuar su recorrido hacia el redondel Italia, la recomendación es incorporarse a la avenida Las Magnolias desde el redondel Brasil para evitar el tramo intervenido.
El funcionario también indicó que se realizaron ajustes en la sincronización de los semáforos en la avenida Las Magnolias para mejorar la circulación vehicular durante la intervención.
«Hemos optimizado los tiempos de los semáforos en avenida Las Magnolias para mejorar los tiempos de traslado entre redondel Brasil y plaza Italia», señaló.
Las autoridades hacen un llamado a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y, por supuesto, tomar vías alternas.
«Se recomienda a la población programar sus viajes, tomar rutas alternas y conocer esta intervención, para que estén informados sobre la nueva dinámica que se tendrá en el sector» agregó Reyes.
De acuerdo con información del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, la intervención contempla la construcción de una obra de detención de 180 metros de longitud con capacidad para almacenar hasta 1,000 metros cúbicos de agua, con lo que se busca reducir el riesgo de inundaciones en esta zona de la capital.
Internacionales -deportes
La Fórmula 1 organiza con éxito su primer GP pese a la guerra en Oriente Medio
La primera carrera de 2026 fue un enorme éxito popular, con unos 484,000 espectadores de jueves al domingo en el circuito Albert Park, un récord.
El fin de semana también resultó un éxito deportivo, con una espectacular carrera llena de alternativas, adelantamientos, accidentes y suspense, especialmente en las primeras vueltas.
El éxito fue posible gracias a la movilización de todos los actores del paddock y, en particular, de la FOM (Formula One Management, organizadora del campeonato), para adaptarse al contexto internacional y especialmente al cierre de numerosos aeropuertos esenciales para la F1, como Doha, Dubái, Abu Dabi o Baréin.
«Un trabajo increíble»
Numerosos miembros de las once escuderías debían transitar por estos países de camino a Australia, al igual que toneladas de material.
El CEO de la FA «Stefano Domenicalli se implicó personalmente de forma muy intensa para ayudar a los equipos. Sin la FOM, nunca habríamos podido disputar el Gran Premio. Hicieron un trabajo increíble, sobre todo organizando vuelos chárter», explicó a la AFP una escudería que prefirió permanecer en el anonimato.
«De las aproximadamente 110 personas que se desplazan para cada Gran Premio, tuvimos que encontrar una solución para unas 40 que tenían que pasar por Oriente Medio. Los últimos miembros llegaron el miércoles por la noche y pudimos estar a tiempo», añadió esta fuente.
Desde el estallido del conflicto, el sábado 28 de febrero, se cancelaron numerosos vuelos y un día después la mayoría de los vuelos comerciales que pasaban por Asia ya estaban completos, así que la FOM tuvo que pensar en un plan B.
Finalmente se fletaron «cuatro vuelos chárter que transportaron a más de 400 personas», algunos pasando por Singapur y otros por Dar es Salaam (Tanzania), indicó a la AFP una fuente cercana a la FOM.
Las escuderías Mercedes y McLaren, así como el proveedor de neumáticos Pirelli, estuvieron además en primera línea del conflicto, ya que el 28 de febrero había programado un test en Baréin, país que ha sido atacado con misiles iraníes desde el inicio de las hostilidades.
«Hubo que evacuar a todos rápidamente. Tuvieron que huir por carretera hacia Arabia Saudita y, en algunos casos, pasar una noche en el aeropuerto antes de poder tomar un vuelo hacia Londres vía Egipto. Afortunadamente, todos se encontraron a salvo rápidamente», relató a la AFP otra fuente del paddock.
El material que debía pasar por Oriente Medio fue desviado hacia Asia y todo llegó a Melbourne el miércoles.
Pese a todo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) también tuvo que adaptarse y mostrar flexibilidad para permitir que los equipos ensamblaran los monoplazas y los prepararan para los entrenamientos libres previstos para el viernes.
«Habitualmente hay un toque de queda el miércoles y el jueves por la noche para evitar que las escuderías trabajen en los coches durante la noche. Pero, como la mayoría de las piezas llegaron más tarde de lo previsto, decidimos suspender este toque de queda para permitir a los equipos trabajar hasta altas horas de la madrugada», explicó a la AFP un miembro de esta instancia.
La F1 en su conjunto demostró esta semana su extraordinaria capacidad de adaptación y la solidaridad que reina entre los actores del paddock.
«Somos rivales en la pista, pero fuera de ella colaboramos mucho, y aún más en este contexto», destacó a la AFP una escudería.
«Los equipos, la FIA y la FOM han trabajado realmente juntos de forma muy estrecha estos últimos días y eso ha puesto de manifiesto la unidad que reina en la Fórmula 1».
Internacionales -deportes
Xavi acusa a Laporta de bloquear el regreso de Messi al Barcelona
El ocho veces ganador del Balón de Oro dejó el Barça para fichar por el Paris Saint-Germain en 2021 y dos años después se marchó al Inter Miami de la MLS, su equipo actual.
«Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo (con Argentina, en diciembre de 2022), contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente», explicó Xavi el domingo en La Vanguardia.
«Un ‘last dance’ como el de Jordan… El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás», continuó.
Xavi, antiguo compañero de Messi durante más de una década en el Barcelona, señaló a Laporta como el culpable de que el argentino no regresara al club.
«Laporta me dijo, palabra por palabra, que si Leo volvía iba a declararle la guerra y que no podía permitirlo. Y de repente Leo dejó de responder a mis llamadas porque le habían dicho que no se podía hacer», dijo.
Laporta, que dimitió como presidente hace unas semanas para presentarse a la reelección esta semana, sugirió este lunes que Xavi estaba resentido por haberlo despedido en mayo de 2024 y afirmó que el padre y representante de Messi, Jorge, le había dicho que el astro había decidido no regresar.
«Con Xavi veía que íbamos a perder y con (el actual entrenador Hansi) Flick que vamos a ganar», resumió Laporta en un debate presidencial este lunes ante el otro candidato, Víctor Font, en las elecciones presidenciales del domingo.
«Entiendo que (Xavi) está dolido: con los mismos jugadores, Flick gana», añadió Laporta.
El presidente azulgrana explicó que envió un contrato a Jorge Messi, quien después fue a su casa y le comentó que «habría demasiada presión» si el delantero regresaba.
Messi es el máximo goleador histórico del Barcelona, con 672 tantos, y conquistó un récord de 34 títulos con el club en el Camp Nou.
Además Laporta afirmó que el Barça rechazó una oferta de 250 millones de euros (288 millones de dólares) del PSG por la joven superestrella Lamine Yamal, que se habría presentado en 2024.
Principal
La asociación de estudios Confucio celebra cultura y gastronomía asiática
Con el objetivo de compartir la cultura asiática con El Salvador y otros países, la Asociación Salvadoreña de Estudios Confucio y Mencio (Asecom) celebró ayer un festival gastronómico y cultural.
La coordinadora de Asecom, Magdalena Liu, explicó que como asociación desarrollan diferentes actividades para promover la cocina vegetariana, el idioma mandarín, la armonía familiar y la espiritualidad y ética.
«Promovemos la cultura entre los jóvenes. Aquí en el festival participan diferentes países, como Belice, Guatemala, República Dominicana, Malasia, Vietnam y El Salvador», dijo Liu sobre la cuarta edición del festival.
«Es importante el intercambio de cultura, música y danza, además del karate y el taekwondo, para que los jóvenes puedan desarrollar su talento. En su tiempo libre los jóvenes pueden practicar instrumentos y la danza», añadió.
Durante el festival, en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), los asistentes degustaron los sabores tradicionales de las comidas y bebidas asiáticas, con la particularidad de cada país.
Además hubo demostraciones de medicina oriental, elaboración de faroles y vestimenta tradicional hanfu.
El evento contó con el apoyo de Midea, cuyo gerente de ventas, Dennis Tai, subrayó la importancia de compartir la cultura y las tradiciones asiáticas con la sociedad salvadoreña y de la región.
Andrea Ochoa, Nathaly Estrada y Naomi Benavides fueron parte de los jóvenes que participaron con puntos artísticos.
«Nuestra intervención consistió en hacer una danza china de sombrillas para representar esta cultura», expresó Estrada.
Marlon Solórzano y Génesis Herrera, originarios de San Miguel, asistieron al festival y destacaron la importancia de conocer la cultura asiática a través de la música y la gastronomía.
«Es muy bonito, ya que se conoce más de su cultura, gastronomía, su arte, tanto musical como a través del baile», indicó Solórzano.
«En mi caso, me gusta la idea de conocer más culturas, aparte de la mía», comentó Benavides.