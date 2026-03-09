Jetset
Disparan contra la casa de Rihanna en Los Ángeles: capturan a presunta responsable
La residencia de la cantante Rihanna fue atacada a tiros el domingo en Los Ángeles, California, en un hecho que no dejó personas lesionadas, según reportes difundidos por medios internacionales.
De acuerdo con la información de medios internacionales, el ataque ocurrió alrededor de la 1:21 de la tarde en la vivienda que la artista comparte con el rapero A$AP Rocky. En ese momento, la intérprete se encontraba dentro de la propiedad, aunque no se ha confirmado si el músico o los hijos de la pareja estaban presentes.
Según fuentes policiales citadas por medios estadounidenses, una mujer se acercó a la residencia de la cantante y disparó con un rifle tipo AR-15. La mujer ya fue detanida.
Se conoció que se habrían realizado cerca de diez disparos, de los cuales al menos cuatro impactaron la vivienda y uno logró atravesar parte de la estructura.
Tras el ataque, las autoridades acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta ahora no se han revelado las razones que habrían motivado a la sospechosa a disparar contra la propiedad de la artista.
Juanes lanza «JuanesTeban», un viaje entre la luz, la cumbia y el rock
El cantautor colombiano Juanes presentó su nuevo álbum «JuanesTeban», su duodécima producción discográfica, con la que explora distintas facetas de su identidad musical y personal. El proyecto llega tras el lanzamiento de «Vida Cotidiana» en 2023 y marca una etapa más luminosa y festiva en su carrera artística.
El artista explicó que con este nuevo trabajo buscó recuperar la alegría y el ritmo de la música latinoamericana. «Quise buscar un poco más de luz y alegría. Deseaba volver al baile y la cumbia; esa parte tan latinoamericana, la raíz del folclor», señaló el cantante durante la presentación del disco.
«JuanesTeban» es un álbum conceptual que gira en torno a la dualidad. En él, el músico plantea dos caras de su personalidad artística: Juanes, el cantante reconocido mundialmente, y Teban, su alter ego, que representa su lado más introspectivo y emocional.
La producción incluye 16 canciones que combinan distintos estilos musicales. Entre ellas destacan «Una Noche Contigo», «Muérdeme», interpretada junto a Bomba Estéreo, y «Madre», un tema acústico dedicado a su madre Alicia, considerado uno de los momentos más emotivos del disco.
El álbum también incluye colaboraciones con artistas de distintos países de la región, como Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana y Conociendo Rusia, quienes aportan diversos matices sonoros a la propuesta musical.
En la producción del disco, el cantante trabajó junto al productor argentino Nicolás Cotton, con quien buscó un sonido que mezclara lo vintage con lo moderno. Para ello, grabaron con instrumentos y amplificadores tradicionales, tratando de rescatar la esencia de las grabaciones clásicas.
Además de la música, el proyecto incorpora un componente visual especial. Por primera vez, Juanes incluyó ilustraciones realizadas por él mismo para acompañar las canciones, reflejando emociones y contextos que complementan la narrativa del álbum.
Con más de dos décadas de carrera, el artista continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina. Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Juanes ha marcado generaciones con éxitos como «A Dios le Pido» y «La Camisa Negra», y ahora inicia una nueva etapa con «JuanesTeban», que también será presentado en festivales y giras internacionales durante 2026.
Cineasta neozelandés Peter Jackson recibirá Palma de Oro honorífica en Festival de Cannes
«Recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes será uno de los momentos más grandes de mi carrera», comentó el director de 64 años en un comunicado del festival.
El 13 de mayo de 2001, en Cannes, 26 minutos cambiaron la vida del entonces poco conocido director.
Allí se proyectaron en exclusiva – siete meses antes de su estreno – las primeras imágenes de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, inicio de la saga cinematográfica basada en las novelas de J. R. R. Tolkien, que terminó acumulando 17 premios Óscar.
La presidenta del festival, Iris Knobloch, celebró al «director de creatividad desbordante que dio al género de la fantasía heroica sus cartas de nobleza».
El delegado general del festival, Thierry Frémaux, afirmó que existe «claramente un antes y un después de Peter Jackson».
Desde hace 12 años, tras El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos, Jackson no volvió a realizar cine de ficción y se dedicó a formatos documentales, profundamente marcado por la repentina muerte de su director de fotografía Andrew Lesnie.
Ese fallecimiento «cambió mi camino creativo», explicó en un video.
Muere Satoshi Mori, animador y fundador de Gift-o’-Animation
El mundo del anime lamenta la pérdida de Satoshi Mori, un destacado animador y creador cuya carrera abarcó múltiples roles dentro de la industria. Mori falleció el pasado 20 de febrero de 2026 a los 41 años, tras librar una batalla prolongada contra una enfermedad, según confirmó su familia y el estudio Kinema Citrus, con el que estuvo vinculado durante gran parte de su trayectoria.
Nacido el 20 de agosto de 1984, Mori ingresó al mundo de la animación en 2005, destacándose rápidamente por su talento técnico y creativo. A lo largo de su carrera, trabajó en varias series de renombre internacional, aportando como animador, director y diseñador de escenas en títulos como One Punch Man, Made in Abyss y entregas de Cardfight!! Vanguard, así como contribuciones en otras producciones importantes del anime contemporáneo.
En 2015, Mori fundó Gift-o’-Animation, un estudio filial que colaboró estrechamente con Kinema Citrus en procesos de producción y apoyo técnico, consolidándose como puente creativo entre equipos y permitiendo que varias series mantuvieran su calidad visual y narrativa. Bajo su liderazgo, el estudio también participó en múltiples temporadas de la saga Cardfight!! Vanguard, ganando reconocimiento entre los fanáticos del género.