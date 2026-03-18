Política
Asamblea aprueba cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
Política
Diputado de ARENA, Francisco Lira, respalda propuesta de cadena perpetua en El Salvador
En el marco de la discusión sobre una posible reforma constitucional para implementar la cadena perpetua en El Salvador, el diputado del partido ARENA, Francisco Lira, expresó este día su respaldo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.
La propuesta, que busca aplicar la pena de cadena perpetua a delitos graves como asesinato, violación y terrorismo, ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. En ese contexto, Lira se posicionó a favor de la medida, marcando una postura que llama la atención dentro de la oposición.
Durante su intervención, el legislador enfatizó la importancia de endurecer las penas contra quienes cometen delitos de alto impacto, señalando que este tipo de reformas responden a una demanda de seguridad por parte de la población.
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El apoyo de Lira ocurre en un momento clave del debate legislativo, donde se definirán los consensos necesarios para una eventual modificación constitucional. Su postura también refleja matices dentro de los partidos políticos, evidenciando que el tema de seguridad continúa siendo uno de los principales puntos de coincidencia entre distintos sectores.
La iniciativa aún deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente, donde se evaluará su viabilidad jurídica y el respaldo necesario para su aprobación.
En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas.
Veremos quiénes apoyan esta reforma y…
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 17, 2026
Política
Nayib Bukele participa en cumbre «Shield of the Americas» convocada por Donald Trump en Miami
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegó este sábado a la cumbre «Shield of the Americas» (Escudo de las Américas), convocada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Miami, informaron fuentes oficiales salvadoreñas.
El encuentro reúne a una docena de líderes latinoamericanos aliados de Washington para discutir cooperación en seguridad regional, combate al narcotráfico, migración irregular y la influencia de potencias externas en el continente.
Entre los asistentes figuran el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el de República Dominicana, Luis Abinader; y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, junto con otros líderes regionales.
También participan el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; el gobernante de Guyana, Irfaan Ali; el líder hondureño Nasry Asfura y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, según la lista de invitados divulgada por la Casa Blanca.
La iniciativa «Shield of the Americas» busca crear una coalición regional para reforzar la cooperación frente al crimen organizado transnacional, los carteles del narcotráfico y la migración irregular, además de coordinar estrategias ante la creciente presencia económica y política de China en América Latina.
Política
Partidos políticos son convocados para realizar elecciones internas
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó ayer la convocatoria oficial para que los diferentes partidos políticos realicen elecciones internas para definir a los candidatos que participarán en las elecciones generales del 28 de febrero de 2026.
Según el calendario electoral, los institutos políticos tienen como plazo final el 29 de julio de este año para desarrollar este proceso y determinar quiénes serán los candidatos que competirán de los comicios generales para presidente y vicepresidente de la república, así como para conformar las 60 diputaciones de la Asamblea Legislativa y los 44 concejos municipales plurales.
«El próximo 28 de febrero de 2027 no será solo una fecha en el calendario, será la gran fiesta electoral en la que El Salvador decide con libertad y reafirma mediante su voto el rumbo que desea seguir como nación», aseguró Roxana Soriano, presidenta del TSE, durante la convocatoria de las internas.
Al evento asistieron los secretarios generales y representantes de cada uno de los partidos políticos, así como integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.
La funcionaria destacó que el proceso de las elecciones internas «es competencia exclusiva de los partidos políticos. La democracia representativa descansa sobre organizaciones fuertes, responsables y respetuosas de su propia normativa interna».
Soriano agregó que como máxima autoridad en materia electoral actuarán «con firmeza ante cualquier intento de desacreditar sin fundamento la institucionalidad electoral y la confianza que los salvadoreños depositan en sus procesos democráticos».
Nelson Alvarado, secretario nacional de asuntos jurídicos y representante legal del Partido Demócrata Cristiano (PDC), manifestó que es importante el rol del ente colegiado en el sentido de haberles convocado para conocer la planificación del trabajo electoral de cara a las elecciones 2027.
«Es importante que el Tribunal Supremo Electoral como organismo colegiado para administrar y dirigir las elecciones del próximo año, nos hayan llamado a los partidos políticos para conocer todo lo que están haciendo para que las elecciones sean un éxito y una fiesta cívica», expresó Alvarado.
Manuel Rodríguez, secretario general del Partido de Conciliación Nacional PCN, también valoró el papel del tribunal supremo, y aseguró que esperan que la institución mantenga la apertura que existe con el partido y que sea la misma para el resto de los partidos.
El calendario electoral establece otros momentos importantes, como la participación de candidatos no partidarios, cuya solicitud para poder competir de los comicios debe ser presentarla en el período comprendido del 29 mayo al 29 de septiembre.
El TSE ha informado que como institución se ha preparado en diferentes áreas, como la modernización de los sistemas tecnológicos, los procesos internos y la aplicación de estándares internacionales, como la certificación 37001, que garantiza que las instituciones tienen un sistema de gestión actualizado y moderno para prevenir, detectar y enfrentar el soborno.
«No se trata únicamente de cumplir estándares internacionales. Se trata de consolidar una cultura institucional», sostuvo la titular del organismo colegiado.