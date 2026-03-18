Asamblea aprueba cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó ayer la convocatoria oficial para que los diferentes partidos políticos realicen elecciones internas para definir a los candidatos que participarán en las elecciones generales del 28 de febrero de 2026.

Según el calendario electoral, los institutos políticos tienen como plazo final el 29 de julio de este año para desarrollar este proceso y determinar quiénes serán los candidatos que competirán de los comicios generales para presidente y vicepresidente de la república, así como para conformar las 60 diputaciones de la Asamblea Legislativa y los 44 concejos municipales plurales.

«El próximo 28 de febrero de 2027 no será solo una fecha en el calendario, será la gran fiesta electoral en la que El Salvador decide con libertad y reafirma mediante su voto el rumbo que desea seguir como nación», aseguró Roxana Soriano, presidenta del TSE, durante la convocatoria de las internas.

Al evento asistieron los secretarios generales y representantes de cada uno de los partidos políticos, así como integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

La funcionaria destacó que el proceso de las elecciones internas «es competencia exclusiva de los partidos políticos. La democracia representativa descansa sobre organizaciones fuertes, responsables y respetuosas de su propia normativa interna».

Soriano agregó que como máxima autoridad en materia electoral actuarán «con firmeza ante cualquier intento de desacreditar sin fundamento la institucionalidad electoral y la confianza que los salvadoreños depositan en sus procesos democráticos».

Nelson Alvarado, secretario nacional de asuntos jurídicos y representante legal del Partido Demócrata Cristiano (PDC), manifestó que es importante el rol del ente colegiado en el sentido de haberles convocado para conocer la planificación del trabajo electoral de cara a las elecciones 2027.

«Es importante que el Tribunal Supremo Electoral como organismo colegiado para administrar y dirigir las elecciones del próximo año, nos hayan llamado a los partidos políticos para conocer todo lo que están haciendo para que las elecciones sean un éxito y una fiesta cívica», expresó Alvarado.

Manuel Rodríguez, secretario general del Partido de Conciliación Nacional PCN, también valoró el papel del tribunal supremo, y aseguró que esperan que la institución mantenga la apertura que existe con el partido y que sea la misma para el resto de los partidos.

El calendario electoral establece otros momentos importantes, como la participación de candidatos no partidarios, cuya solicitud para poder competir de los comicios debe ser presentarla en el período comprendido del 29 mayo al 29 de septiembre.

El TSE ha informado que como institución se ha preparado en diferentes áreas, como la modernización de los sistemas tecnológicos, los procesos internos y la aplicación de estándares internacionales, como la certificación 37001, que garantiza que las instituciones tienen un sistema de gestión actualizado y moderno para prevenir, detectar y enfrentar el soborno.

«No se trata únicamente de cumplir estándares internacionales. Se trata de consolidar una cultura institucional», sostuvo la titular del organismo colegiado.

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