Asesinan a famoso músico de salsa, formó parte de Grupo Niche

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitó el Palacio Tecleño en San Tecla para conocer los proyectos de arte y cultura que se desarrollan en el distrito, donde participan niños, jóvenes y adultos en distintos talleres.

La llegada se realizó en un ambiente con banderas de El Salvador y México, mientras asistentes de programas sociales le dieron la bienvenida en el recinto.

Durante la visita, Bosch recorrió los salones donde se imparten talleres de arte, pintura y música para niños. En este espacio, compartió con los participantes y pintó junto a una niña.

Luego visitó un salón de clases de arte culinario y coctelería como parte del recorrido.

Más adelante, fue recibida por un grupo de modistas que presentaron estilos de vestidos y túnicos. Estas piezas serán utilizadas por Bosch en una sesión de fotografías en el Palacio Tecleño.

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El recorrido concluyó con la participación de una estudiante becaria de inglés, quien interactuó con la visitante.

Además, alumnas de pintura de la Academia de Bellas Artes le entregaron un cuadro elaborado como obsequio.

Durante la jornada, el alcalde Henry Flores, junto a Fátima Bosch, realizaron el lanzamiento del proyecto de la nueva casa comunal en la comunidad Las Palmeras.

La obra contempla una inversión de $20,000 y está orientada a la creación de un espacio para la convivencia y organización comunitaria.

Como parte de su agenda, Bosch visitará el Centro Histórico de San Salvador y participará en un foro de mujeres que se realizará en el Palacio Tecleño.

Su estadía en el país, del 16 al 22 de marzo, incluye encuentros diplomáticos y actividades sociales.

La visita a San Tecla se da luego de que Bosch conociera imágenes compartidas por Sheynnis Palacios en diciembre de 2025, lo que motivó su interés por conocer la ciudad.

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