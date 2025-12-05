Anuncian nuevo dispositivo vehicular en el Centro Histórico

El ícono británico de la música, Elton John, ha confirmado que ha perdido la visión de su ojo derecho debido a una infección ocular que sufrió mientras se encontraba de vacaciones en Francia durante el 2024.

«Como perdí el ojo derecho y el izquierdo no está muy bien, los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver nada, ni observar nada, ni leer nada», dijo el cantante en una entrevista.

De acuerdo con el medio británico The Independent, el cantante de 78 años describió los últimos 15 meses como “devastadores” debido a su incapacidad para ver, mirar o leer, pero mantiene la esperanza en futuros avances científicos.

De igual manera, durante la presentación del musical The Devil Wears Prada: The Musical, en Londres, Elton John confirmó las sospechas: su visión poco a poco se ha ido agotando.

