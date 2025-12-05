Dos personas lesionadas tras fuerte choque en Cabañas

La Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) verificaron la destrucción de droga que fue decomisada en diferentes procedimientos y que pertenece a 14 casos ya judicializados.

“Luego de realizar el pesaje, prueba de campo, registro y clasificación se determinó que son: 3,513 gramos de marihuana Y 13,108.53 gramos de cocaína, un valor económico de $333,553.26. dólares”, detalló la FGR.

Además, como parte de la droga destruida, se sumaban los 13 kilos de cocaína decomisada a una estructura que alquilaba inmuebles con el objetivo de almacenar la droga.

Dicha droga era proveniente de Guatemala y luego era distribuida a nivel nacional, agregaron las autoridades.

