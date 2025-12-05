Principal
Captan acto de intolerancia entre conductor de camión y motorista de panel en la 49 avenida norte
Las cámaras del sistema de monitoreo Sívar Seguro captaron un acto de intolerancia entre un conductor de un camión y el motorista de un vehículo tipo panel.
El acto de intolerancia sucedió esta mañana, en el final de la 49 avenida norte y bulevar de Los Héroes.
En el video se observa al conductor del panel invadiendo el carril el final del bulevar de Los Héroes y eso provoca una discusión con el motorista del camión.
Luego que el panel invadió el carril, el conductor del camión se adelantó y le atravesó el vehículo pesado del cual se bajó un hombre.
Jetset
Elton John confirma que ha perdido la vista tras padecer una infección
El ícono británico de la música, Elton John, ha confirmado que ha perdido la visión de su ojo derecho debido a una infección ocular que sufrió mientras se encontraba de vacaciones en Francia durante el 2024.
«Como perdí el ojo derecho y el izquierdo no está muy bien, los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver nada, ni observar nada, ni leer nada», dijo el cantante en una entrevista.
De acuerdo con el medio británico The Independent, el cantante de 78 años describió los últimos 15 meses como “devastadores” debido a su incapacidad para ver, mirar o leer, pero mantiene la esperanza en futuros avances científicos.
De igual manera, durante la presentación del musical The Devil Wears Prada: The Musical, en Londres, Elton John confirmó las sospechas: su visión poco a poco se ha ido agotando.
Principal
Motociclista sale disparado por los aires tras ser impactado por un vehículo particular
Un motociclista fue impactado por un vehículo particular en horas de la tarde del miércoles, sobre el bulevar Constitución, San Salvador Centro.
El aparatoso accidente quedó registrado en las cámaras del sistema Sivar Seguro de la comuna capitalina.
En las imágenes se observa el momento cuando el conductor del vehículo realiza una maniobra imprudente y golpea al motociclista que circulaba en su derecho de vía.
La imagen es impactante, el conductor de la moto literalmente salió disparado por los aires. De momento se desconoce su estado de salud ni el tipo de lesiones que tuvo.
Principal
Anuncian nuevo dispositivo vehicular en el Centro Histórico
Autoridades de Gobierno anunciaron la implementación de un nuevo dispositivo vehicular en el Centro Histórico de San Salvador con motivo de la Villa Navideña que será inaugurada este 5 de diciembre.
Según se informó, habrá restricción vehicular sobre las calles Rubén Darío, y 1ª calle Poniente. De igual manera sobre desde Tercera avenida Sur hasta la Sexta y avenida España.
Todas estas rutas dan acceso a la Villa inaugurada por lo que se restringirá el paso vehicular, debido a la afluencia de turistas que se espera durante la temporada de fin de año.
En ese sentido, las autoridades instan a la población a tomar las medidas pertinentes a fin de evitar retrasos e inconvenientes