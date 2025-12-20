Nacionales
Accidente de tránsito deja dos personas lesionadas en Chalatenango
Socorristas de Cruz Verde atendieron esta mañana a dos personas que resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce hacia Nueva Concepción, Chalatenango.
De acuerdo con información de las autoridades, el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo, lo que provocó que volcara y dejara a sus ocupantes con lesiones leves. Tanto el motorista como su acompañante fueron atendidos en el lugar, mientras la PNC se mantuvo en la zona verificando las causas del percance.
Nacionales
VIDEO | “Miren cómo me dejó el encargado”: jovencito denuncia maltrato físico en taller Smart MotorSport
Un joven denunció haber sido víctima de presunto maltrato físico en el taller Smart MotorSport, ubicado en la 25 avenida Sur. Según la denuncia, el hecho habría sido cometido por el encargado del establecimiento, identificado como Fredy Fuentes.
El denunciante afirmó: “Miren cómo me dejó, el encargado, uno de los jefes”, y señaló que resultó con golpes tras el incidente. En el reporte no se detallan los motivos que originaron el altercado.
Asimismo, se hizo un llamado a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen el caso.
Nacionales
El Salvador registra 16 días sin homicidios en lo que va de diciembre de 2025
El Salvador continúa acumulando días con cero homicidios durante diciembre de 2025, de acuerdo con datos oficiales divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado por la madrugada. La institución confirmó que el viernes 19 de diciembre cerró sin homicidios a escala nacional.
Con este registro, el país suma 16 jornadas sin homicidios en lo que va del mes. Los días reportados con cero muertes violentas son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre.
Estas cifras se agregan a las 26 jornadas sin homicidios registradas en noviembre, 24 en octubre, 23 en septiembre, 27 en agosto y 29 en julio. Asimismo, se contabilizan 25 días en cada uno de los meses de junio, mayo y abril; 22 en marzo; 26 en febrero y 25 en enero, para un total de 293 días sin homicidios en lo que va de 2025.
Según los datos oficiales, bajo la administración del presidente Nayib Bukele se contabilizan 1,091 días con cero homicidios, de los cuales 977 corresponden al período del régimen de excepción, vigente en el país.
Nacionales
PNC captura a sujeto que hurtó un arma en gasolinera de La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el pasado viernes en el departamento de La Libertad a un hombre acusado de hurtar un arma de fuego en una gasolinera. El detenido fue identificado como José Mario Castro Membreño, quien trabajaba como vigilante en el establecimiento donde ocurrió el hurto.
La captura se efectuó durante un operativo a bordo de un bus de la ruta 102, a la altura del kilómetro 33 de la carretera Litoral, en La Libertad Costa. De acuerdo con las investigaciones policiales, el arma hurtada, un revólver, habría sido vendida por $100 en un sector del departamento de Chalatenango. La PNC indicó que continúa la búsqueda del arma.
La institución también informó que el detenido cuenta con una orden de captura vigente por el delito de robo.