Internacionales
Niño de 11 años es atacado por un perro pitbull
Un niño de 11 años fue atacado por un perro de raza pitbull en el barrio Las Brisas, municipio de Nueva Arcadia, Copán, en el occidente de Honduras. El menor, identificado como Elvin C. H., se dirigía a dejar unas tortillas cuando fue sorprendido por el canino, que le mordió el brazo derecho.
Tras el ataque, el niño fue trasladado al Centro de Salud, donde recibió atención médica debido a una herida de consideración que le provocó la pérdida de parte de la piel. Medios locales informaron que recibió entre cinco y seis puntos de sutura y posteriormente fue dado de alta para continuar su recuperación en su vivienda.
Ante lo ocurrido, autoridades locales y vecinos hicieron un llamado a los dueños de perros considerados de razas fuertes o potencialmente peligrosas para que los mantengan bajo control y debidamente amarrados, con el fin de evitar nuevos incidentes, especialmente contra niños.
Internacionales
Navidad sangrienta: Masacran a una familia en populoso barrio
Al menos cuatro personas, al parecer todas de una misma familia, fueron asesinadas en el interior de una vivienda en el barrio Centroamérica, de Tegucigalpa, informó este jueves el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar.
Las víctimas son dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad, según el alto oficial.
«Lastimosamente se da este hecho violento donde hay una muerte múltiple de cuatro personas», subrayó Aguilar en comunicación telefónica con el Canal 5.
Indicó además que los autores del crimen utilizaron armas blancas y de fuego, y que el hecho se habría registrado el miércoles, pero hasta hoy se supo del mismo a través de una llamada al teléfono de asistencia social 911.
Añadió que un equipo de la Policía Nacional está haciendo las investigaciones del caso, «que es extremadamente violento y nadie manifestó nada, sino que hasta el día de hoy hicieron una llamada anónima».
Según Aguilar, los vecinos del sector se mantienen «en un absoluto hermetismo» y «nadie quiere manifestar nada».
Honduras registra altos índices de violencia, con alrededor de una decena de homicidios diarios, según diversas fuentes, aunque las autoridades aseguran que la criminalidad se ha reducido sustancialmente, debido en parte a un estado de excepción parcial, que entró en vigor en diciembre de 2022.
La percepción de varios sectores hondureños, incluidos defensores de derechos humanos, difiere con la versión oficial y aseguran que el estado de excepción impuesto por el Gobierno no dado los resultados esperados.
Internacionales
Maduro se autoproclama “Arquitecto de la Paz” en acto oficial y desata críticas en redes sociales
En un acto oficial organizado por la Sociedad Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se autoproclamó “Arquitecto de la Paz”, un título que incluyó la entrega de una medalla durante una ceremonia frente a simpatizantes chavistas. El evento fue difundido por medios oficiales y a través de redes sociales.
La actividad generó reacciones críticas y comentarios sarcásticos en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron el significado del reconocimiento, al considerar que se trata de una distinción autoimpuesta en medio de la compleja situación que atraviesa el país. La autoproclamación se produce en un contexto marcado por una prolongada crisis social, política y económica en Venezuela.
Durante la ceremonia, Maduro exhibió la medalla mientras era aplaudido por los asistentes. Diversos sectores interpretaron el acto como una estrategia de comunicación política, especialmente por la coincidencia temporal con un hecho de alto impacto internacional: la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado en Oslo, Noruega.
El contraste entre ambos eventos ha sido ampliamente señalado en redes sociales y por analistas políticos. Mientras Machado recibió el galardón en un acto organizado por el Comité Nobel, el reconocimiento a Maduro fue otorgado en un evento promovido por organizaciones afines al oficialismo venezolano.
La autoproclamación también ocurre en un escenario en el que Venezuela enfrenta elevados niveles de inflación, dificultades en el acceso a alimentos y medicinas, un sostenido flujo migratorio y denuncias de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones de opositores políticos.
En redes sociales, numerosos usuarios calificaron el título de “Arquitecto de la Paz” como un gesto simbólico que busca reforzar la narrativa oficial del Gobierno, mientras persisten los desafíos estructurales del país. Otros señalaron que el acto coincide con versiones sobre tensiones internacionales y supuestos escenarios de presión externa, lo que habría motivado al mandatario a insistir en un discurso de estabilidad y resistencia.
Por su parte, sectores de la oposición y analistas sostienen que el reconocimiento carece de legitimidad y responde a una estrategia de autopromoción política, en contraste con el reconocimiento internacional otorgado a Machado. El episodio ha reavivado el debate sobre la imagen del Gobierno venezolano en el exterior y la profunda división política que persiste en el país
Internacionales
Paralizan algunas operaciones en el Aeropuerto de La Aurora, Guatemala debido a la neblina
Algunas operaciones se paralizaron en el aeropuerto de La Aurora, Guatemala, debido a la presencia de neblina que redujo significativamente la visibilidad.
Durante la madrugada de hoy jueves se ordenó la suspensión momentánea de los despegues, reportándose el último a las 6:00 de la mañana.
La medida tuvo una duración de aproximadamente dos horas y media y provocó retrasos en vuelos y otros inconvenientes.
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) instruyó a los pasajeros que se comunicaran directamente son las líneas aéreas para reprogramar cambios en los itinerarios.
Seis vuelos no pudieron aterrizar en La Aurora debido a las condiciones climáticas y fueron enviados a un aeropuerto alterno.