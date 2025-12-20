VIDEO | “Miren cómo me dejó el encargado”: jovencito denuncia maltrato físico en taller Smart MotorSport

El Salvador continúa acumulando días con cero homicidios durante diciembre de 2025, de acuerdo con datos oficiales divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado por la madrugada. La institución confirmó que el viernes 19 de diciembre cerró sin homicidios a escala nacional.

Con este registro, el país suma 16 jornadas sin homicidios en lo que va del mes. Los días reportados con cero muertes violentas son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre.

Estas cifras se agregan a las 26 jornadas sin homicidios registradas en noviembre, 24 en octubre, 23 en septiembre, 27 en agosto y 29 en julio. Asimismo, se contabilizan 25 días en cada uno de los meses de junio, mayo y abril; 22 en marzo; 26 en febrero y 25 en enero, para un total de 293 días sin homicidios en lo que va de 2025.

Según los datos oficiales, bajo la administración del presidente Nayib Bukele se contabilizan 1,091 días con cero homicidios, de los cuales 977 corresponden al período del régimen de excepción, vigente en el país.

