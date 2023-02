1 millón 42 mil circularon en las fronteras del territorio salvadoreño

La actriz y actriz pornográfica, Chloe Cherry, conocida por su papel en la serie Euphoria de HBO MAX, se ha convertido en protagonista en las últimas horas al ser acusada de un delito de hurto.

Sucedió en una tienda pequeña de su ciudad natal, Lancaster (EE UU), en la que, supuestamente, robó una blusa por valor de 25 euros. Según la denuncia aportada por el establecimiento, la también modelo y cantante de rap pagó otros artículos, pero no la blusa.

Los documentos de la denuncia obtenidos por medios locales explican que un empleado del centro comercial Building Character, donde ocurrió el suceso el 27 de diciembre de 2022, mostró a la policía imágenes de la actriz entrando a un vestidor con una blusa y salir sin ella. Según ha informado el medio estadounidense Page Six, uno de los primeros en hacer pública la noticia, la policía ha estado investigando el caso durante estas semanas y finalmente el pasado 23 de enero fue acusada formalmente.

Quién es Chloe Cherry, la actriz de cine para adultos que sorprendió en la serie “Euphoria”

A pesar de que según varios testigos ella habría admitido el robo ante la policía que acudió a la tienda tras ser alertada por el establecimiento —momento en el que también devolvió la blusa—, ahora su representante lo niega.

Según ha declarado su agente, no existió un hurto sino un error con la tarjeta de crédito, por lo que no hubo ninguna intención por parte de la modelo de robar la prenda: “Hubo una confusión porque la blusa no se cargó correctamente a la tarjeta de mi cliente. De ninguna manera ella admitió haber cogido la blusa, ya que no es el caso”.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...